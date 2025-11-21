45 Jahre nach Release: Microsoft stellt Kult-Game der 80er als Open Source bereit

Retro-Gaming wie in den 80ern? Das geht jetzt dank Open-Source-Code von Microsoft. (Bild: Shutterstock/Gorodenkoff)

Das Text-Adventure Zork ist ein Klassiker in der Gaming-Historie. Das Spiel ist auch heute noch so beliebt, dass Fans eine KI genutzt haben, um die Textbausteine in Bilder zu verwandeln. Die Fans von Zork dürfen sich jetzt über einen großen Schritt von Microsoft freuen. Denn das Unternehmen stellt den Source-Code des Spiels kostenlos für alle zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Zork kostenlos: Was hinter der Veröffentlichung steckt

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In der Ankündigung schreibt Microsoft, dass der Code von Zork I, Zork II und Zork III jetzt unter der sogenannten MIT-Lizenz bereitsteht. Neben dem Download erlaubt diese Lizenz auch das Kopieren und das Modifizieren. Im Anschluss können die modifizierten Werke sogar wieder neu angeboten werden. Die Veröffentlichung ist Teil von „Microsofts Open Source Programs Office“, das „historisch wichtigen Code in die Hände von Student:innen, Lehrer:innen und Entwickler:innen legt“, damit diese daraus lernen können.

Das Besondere am Zork-Code ist, dass der Titel eigentlich als ein großes Spiel angedacht war. Allerdings war das Gesamtwerk zur Veröffentlichung im Jahr 1980 zu groß für damalige Heimcomputer. Dementsprechend haben die Verantwortlichen Zork in drei Teile aufgesplittet. Im Hintergrund arbeitet dafür die eigens entwickelte Enging „Z-Machine“.

Anzeige Anzeige

Die Engine war in der Lage, den Code auf mehreren Plattformen zu kompilieren. Das bedeutete, dass alle Zork-Titel auf Heimcomputern wie dem Apple-II oder IBM-PCs erscheinen konnten, ohne Anpassungen durch die Entwickler:innen zu erfordern. So erschien die Zork-Reihe auf insgesamt mehr als 20 Systemen, darunter auch die erste Playstation, der Sega Saturn oder der C64.

Um die Zork-Reihe mit dem Open-Source-Code zocken zu können, müsst ihr etwas Arbeit investieren. Ihr benötigt Programme wie Zilf, um die ZIL-Dateien in Z3-Dateien zu kompilieren. Danach können sie über Windows Frotz als Spiel gestartet werden. Eine genaue Anleitung mit allen Schritten findet ihr in der Ankündigung von Microsoft. Wer es etwas einfacher haben will, kann auch über GOG zur Zork-Anthology greifen. Diese kostet nur wenige Euro, erfordert aber keinerlei zusätzliche Tüftelei.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Diese Gadgets halten alte Handhelds und Konsolen am Leben