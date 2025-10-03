Anzeige
48-Stunden-Woche: Jedes zweite Unternehmen will längere Arbeitstage

Eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes soll Unternehmen und Angestellten mehr Flexibilität bieten. Eine Umfrage zeigt: Vor allem Großunternehmen begrüßen die Reform, die Arbeitstage von über zwölf Stunden ermöglichen würde. Expert:innen weisen jedoch auf die negativen Folgen hin.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Nicht alle sind von der geplanten Reform des Arbeitszeitgesetzes begeistert. (Bild: Quality Stock Arts / Shutterstock)

Die Bundesregierung will statt einer täglichen Maximalarbeitszeit eine wöchentliche Obergrenze von 48 Stunden einführen. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sind aber nicht alle von dieser geplanten Reform begeistert. Während Expert:innen vor Gesundheitsrisiken warnen, befürchten Angestellte eine schlechtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Großunternehmen sehen Reform eher positiv

Bisher war gesetzlich eine Arbeitszeit von höchstens acht Stunden pro Tag vorgesehen. Nur in Ausnahmefällen waren maximal zehn Stunden erlaubt. Eine Wochenobergrenze von 48 Stunden könnte zukünftig mehr Flexibilität bieten. Wer länger arbeitet, soll die Stunden an einem anderen Tag ausgleichen können. Politiker:innen von Union und SPD gehen davon aus, dass der Fachkräftemangel dadurch entschärft werden könnte. Unternehmen sollen dank der flexibleren Regelung besser auf Auftragsspitzen reagieren können. Außerdem hätten Angestellte mehr Zeit, sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu kümmern.

Laut einer Umfrage des Personaldienstleisters Randstad, die zusammen mit dem ifo-Institut durchgeführt wurde, befürworten 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland die Reform. Allerdings fällt die Zustimmungsrate je nach Betriebsgröße sehr unterschiedlich aus. So würden in Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter:innen 72 Prozent eine Wochenhöchstarbeitszeit begrüßen, in kleinen Betrieben hingegen nur 42 Prozent. Hier stuft mit 18 Prozent fast jedes fünfte Unternehmen das Thema als nicht relevant ein. Zum Vergleich: In großen Unternehmen sagen das nur 6 Prozent. Vor allem die Vertrauensarbeitszeit scheint für die Zustimmung eine wichtige Rolle zu spielen. Wo Angestellte ihre Arbeitszeiten flexibler organisieren können, wird eine wöchentliche Obergrenze positiver gesehen. Hier würden 60 Prozent der befragten Betriebe einer Reform des Arbeitszeitgesetzes zustimmen, während die Zustimmung in Unternehmen mit festen Arbeitszeiten nur bei 42 Prozent liegt.

Expert:innen stehen Arbeitszeitreform skeptisch gegenüber

Während die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz in einer Anpassung der täglichen Höchstarbeitszeit viele Vorteile sieht, gibt es auch kritische Stimmen. Die Expert:innen des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeitsrecht der Hans-Böckler-Stiftung (HSI) sagen, dass es medizinisch längst bewiesen sei, dass Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden am Tag die Gesundheit gefährden. Langfristig werde dadurch das Risiko für stressbedingte Erkrankungen, aber auch für Schlaganfälle, Diabetes und Krebs erhöht.

Vor allem Erschöpfung, Depressionen und Burnout haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und könnten durch längere Arbeitstage weiter steigen. Laut dem aktuellen „Psychreport“ der Krankenkasse DAK haben sich die Fehltage infolge psychischer Leiden innerhalb von zehn Jahren um mehr als 50 Prozent erhöht. Besonders alarmierend ist, dass Frauen rund 60 Prozent mehr Fehltage infolge psychischer Erkrankungen hatten als Männer. Gründe dafür gibt es mehrere: Zum einen arbeiten sie überdurchschnittlich häufig in Berufen, die als psychisch besonders belastend gelten. Zum anderen übernehmen Frauen häufiger die Hauptlast der Care-Arbeit, was ebenfalls zu einer höheren Belastung führen kann.

Angestellte befürchten negative Auswirkungen

Die Expert:innen des HSI argumentieren: „Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeitszeiten stellen wichtige Schlüsselfaktoren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.“ Und auch Angestellte sehen vor allem die Nachteile. In einer Online-Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, das ebenfalls zur Hans-Böckler-Stiftung gehört, gaben knapp drei Viertel (73 Prozent) an, negative Folgen für ihre Gesundheit sowie die Organisation ihres Alltags zu befürchten. Allerdings: Die Reform des Arbeitszeitgesetzes wurde im Koalitionsvertrag von Union und SPD schon festgeschrieben. Welche Effekte die Änderung nach sich zieht, bleibt abzuwarten.

Kommentare (3)

Erik Cool
26.09.2025, 07:40 Uhr

Da gibts zwei Möglichkeiten Boykottieren und das nächste mal keine Fragwürdige Zwielichtige Partei wählen. #lifehack

Hei Stro
26.09.2025, 10:25 Uhr

Profitoptimierung und schweiß egal was das mit dem Menschen macht. Hier steht das Betriebswohl über dem Menschenwohl. Die Rechnung wird allerdings nicht aufgehen. Krankschreibungen, Mehrbelastung anderer Arbeitnehmer, Demotivation, Leistungsverlust. Aber um das vorauszusehen muss man selbst mal in wertschaffend gearbeitet haben. Politiker können eben nur labern und wissen oftmals halt nicht, was sie da erzählen.

Min teger
03.10.2025, 17:44 Uhr

Wir können ja gleich beim Arbeitgeber schlafen. Wozu überhaupt noch nach Hause gehen? Pinkelpausen wurden bei Amazon sowieso schon abgeschafft. Das geht schließlich auch während der Fahrt in eine Flasche. Natürlich begrüßen Großkonzerne so etwas. Ich hingegen begrüße angemessene Löhne und dass ich aus meiner Depression bzw. meinem Burnout herauskomme, nachdem ich jahrelang immer gesprungen bin, sobald mein Chef mich brauchte. So bewegen wir uns am Ende auf beiden Seiten in vollkommen unrealistischen Szenarien

