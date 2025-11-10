5.000 US-Dollar pro Embryo: Biotech-Firma will verbotene Designer-Babys voranbringen

Der Biotech-Unternehmer Lucas Harrington hat bekannt gegeben, dass er 30 Millionen US-Dollar für die Gründung einer Firma namens Preventive Medicine PBC an der US-Westküste eingeworben hat. Das gemeinnützige Unternehmen will sichere Methoden für die Erzeugung genetisch veränderter Babys erforschen. Das ist die bislang größte bekannte Investition in diese tabuisierte Technologie. Auf Preventives Agenda steht die „vererbbare Genom-Editierung“, bei der die DNA von Embryonen durch die Korrektur schädlicher Mutationen oder die Einfügung nützlicher Gene verändert wird. Das Ziel: die Vorbeugung von Krankheiten.

Neues Unternehmen will „vererbbare Genom-Editierung“ erforschen

Harrington ist Gen-Editierungswissenschaftler und stellte seine Pläne in einem Blogbeitrag vor. Das Unternehmen werde das Ausprobieren von Technologien nicht übereilen, sondern sich stattdessen „der gründlichen Erforschung der Frage widmen, ob die Erbe-Genom-Editierung sicher und verantwortungsvoll durchgeführt werden kann“.

Die Erzeugung genetisch veränderter Menschen ist nach wie vor umstritten. Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui, der das weltweit zum ersten Mal in China tat, wurde 2019 zu drei Jahren Haft verurteilt. Denn das Verfahren ist nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen Ländern wie auch den USA, nach wie vor illegal. Nicht zuletzt bestehen Zweifel an seiner Nützlichkeit als medizinische Behandlungsform.

Angesichts der rasanten Fortschritte in der Genbearbeitungstechnologie könnte die Versuchung, die Zukunft unserer Spezies zu gestalten, jedoch unwiderstehlich sein, insbesondere für Unternehmer, die der menschlichen Existenz ihren Stempel aufdrücken wollen. Theoretisch könnten schon kleine genetische Veränderungen Menschen hervorbringen, die niemals an Herzkrankheiten oder Alzheimer erkranken und diese Eigenschaften an ihre Nachkommen weitergeben würden.

Laut Harrington könnte diese Technik, wenn sie sich als sicher erweist, „zu einer der wichtigsten Gesundheitstechnologien unserer Zeit werden“. Er schätzt, dass die Bearbeitung eines Embryos nur etwa 5.000 Dollar kosten würde, und glaubt, dass sich die Vorschriften in Zukunft ändern könnten.

Welche Firmen ebenfalls Babys gentechnisch verändern wollen

Preventive ist das dritte US-Startup in diesem Jahr, das angibt, an einer Technologie zur Erzeugung genbearbeiteter Babys zu arbeiten. Bootstrap Bio mit Sitz in Kalifornien war das Erste und ist Berichten zufolge auf der Suche nach Startkapital und hat Interesse an der Steigerung der Intelligenz. Ein weiteres, Manhattan Genomics, befindet sich ebenfalls in der Gründungsphase, hat jedoch noch keine Finanzierung bekannt gegeben.

Derzeit verfügt keines dieser Unternehmen über nennenswerte Mitarbeiter:innen oder Einrichtungen, und ihnen fehlt es weitgehend an Glaubwürdigkeit unter den etablierten Wissenschaftler:innenn im Bereich der Genbearbeitung. Fyodor Urnov, Experte für Genbearbeitung an Harringtons Alma Mater University of California in Berkeley, zufolge sollten solche Vorhaben seiner Meinung nach nicht weiterverfolgt werden. Bereits zum Fall He Jiankui hatte er klare Worte gefunden und den Fall an der Grenze zur Kriminalität angesiedelt.

Scharfe Kritik an der Gentechnik bei Embryonen

Urnov ist ein scharfer Kritiker des Konzepts der vererbbaren Genom-Bearbeitung und bezeichnet es als gefährlich, fehlgeleitet und als Ablenkung von den tatsächlichen Vorteilen der Genbearbeitung zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern. Die Gründung eines weiteren Unternehmens in diesem Bereich bringe ihn dazu, „vor Schmerz aufheulen zu wollen“.

Harringtons Unternehmen wurde im Mai dieses Jahres in Delaware gegründet und ist als gemeinnütziges Unternehmen so organisiert, dass es seine öffentliche Aufgabe über den Gewinn stellt. „Wenn unsere Forschung zeigt, dass [vererbbare Genom-Editierung, Anm. d. Red.] nicht sicher durchgeführt werden kann, ist diese Schlussfolgerung für die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Gesellschaft gleichermaßen wertvoll“, schrieb Harrington in seinem Beitrag.

Er ist außerdem Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Gen-Editier-Unternehmens Mammoth Biosciences, das Medikamente für Erwachsene entwickelt. In den letzten Monaten hat Preventive um die Unterstützung führender Persönlichkeiten aus dem Bereich der Genom-Editierung geworben, aber laut seinem Beitrag konnte das Unternehmen nur eine einzige gewinnen: Paula Amato, eine Fertilitätsärztin an der Oregon Health Sciences University, die sich bereit erklärt hat, als Beraterin für das Unternehmen tätig zu werden.

Amato ist Mitglied eines US-Teams, das seit 2017 in den USA die Editierung von Embryonen erforscht, und sie hat diese Technologie als Möglichkeit zur Steigerung der Erfolgsquote von Behandlungen für künstliche Befruchtung beworben. Dies könnte der Fall sein, wenn durch die Bearbeitung abnormale Embryonen korrigiert werden könnten, sodass mehr Embryonen für die Schwangerschaftsbehandlung zur Verfügung stünden.

Wer unterstützt das Biotech-Unternehmen?

Noch ist unklar, woher die Finanzierung von Preventive stammt. Harrington sagte, die 30 Millionen Dollar seien von „privaten Geldgebern, die unser Engagement für eine verantwortungsvolle Durchführung dieser Forschung teilen“ aufgebracht worden. Er lehnte es jedoch ab, diese Investoren zu nennen – mit Ausnahme von SciFounders, einer Risikokapitalgesellschaft, die er zusammen mit seinem persönlichen und geschäftlichen Partner Matt Krisiloff, dem CEO des Biotech-Unternehmens Conception, betreibt. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt, menschliche Eizellen aus Stammzellen zu erzeugen, arbeitet also an einer weiteren Technologie, die die Fortpflanzung verändern könnte – wenn sie funktioniert. Krisiloff wird als Mitglied des Gründungsteams von Preventive aufgeführt.

Die Idee der genetisch veränderten Babys hat zunehmend Aufmerksamkeit von Persönlichkeiten aus der Kryptowährungsbranche erhalten. Dazu gehört Brian Armstrong, der milliardenschwere Gründer von Coinbase, der eine Reihe von informellen Abendessen veranstaltet hat, um über die Technologie zu diskutieren. Zu den Teilnehmern gehörte auch Harrington. Armstrong argumentierte zuvor, dass „der richtige Zeitpunkt“ für ein Start-up-Unternehmen in diesem Bereich gekommen sei.

„Breite Akzeptanz unvermeidlich“

Will Harborne, Krypto-Unternehmer und Partner bei LongGame Ventures, sagt, er sei „begeistert“ über den Start von Preventive. Wenn sich die Technologie als sicher erweist, sei „eine breite Akzeptanz unvermeidlich“. Harborne bezeichnet ihre Anwendung als „gesellschaftliche Verpflichtung“. Sein Fonds hat in Herasight investiert, ein Unternehmen, das Gentests einsetzt, um Embryonen aus künstlichen Befruchtungen hinsichtlich ihres zukünftigen IQ und anderer Merkmale zu bewerten.

Auch diese Technologie ist umstritten, hat aber bereits den Markt erreicht, da solche Tests nicht streng reguliert sind. Einige verwenden für diesen (kleinen) Sektor mittlerweile den Begriff „Human Enhancement Companies“ – also Unternehmen zur Verbesserung des Menschen. Was noch fehlt, sind Belege dafür, dass führende Spezialisten für Genbearbeitung diese Unternehmen unterstützen.

Preventive war nicht in der Lage, eine Zusammenarbeit mit mindestens einer wichtigen Forschungsgruppe aufzubauen, und Urnov sagt, er habe Manhattan Genomics harte Worte entgegengebracht, als das Unternehmen ihn wegen einer Zusammenarbeit kontaktierte. „Ich rate Ihnen, davon Abstand zu nehmen“, schrieb er zurück. „Sie werden nichts Gutes bewirken, sondern nur enormen Schaden anrichten.“

Harrington glaubt, dass Preventive solche Einstellungen ändern könnte, wenn es zeigt, dass es ernsthaft daran interessiert ist, verantwortungsvolle Forschung zu betreiben. „Die meisten Wissenschaftler, mit denen ich spreche, akzeptieren die Embryonenbearbeitung entweder als unvermeidlich oder sind von ihrem Potenzial begeistert, zögern jedoch, diese Meinungen öffentlich zu äußern“, sagte er Anfang dieses Jahres in einem Interview mit MIT Technology Review. „Ein Teil davon, dies öffentlicher zu machen, besteht darin, andere in diesem Bereich zu ermutigen, darüber zu diskutieren, anstatt es zu ignorieren.“

Der Artikel stammt von Antonio Regalado. Er ist Redakteur bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. Regalado schreibt über Themen aus der Biomedizin.