5 Empfehlungen von Bill Gates: Diese Bücher haben dem Microsoft-Gründer besonders gefallen

Mittlerweile haben sich die Buchempfehlungen von Bill Gates in der Vorweihnachtszeit zu einer Tradition entwickelt. Dabei stellt der Microsoft-Gründer auf seinem Blog fünf Bücher vor, die ihm im Laufe des Jahres am meisten gefallen haben.

Anzeige Anzeige

Fünf der besten Bücher 2025 – laut Bill Gates

In der 2025er-Ausgabe seiner vorweihnachtlichen Lesetipps geht es darum, „wie etwas Wichtiges funktioniert“, wie Gates schreibt. Ein Roman etwa zeigt, wie sich auch im Alter Sinn im Leben finden lässt. Ein weiteres von Gates‘ Favoriten beschäftigt sich mit den wichtigsten Fragen rund um den Klimawandel.

Darüber hinaus empfiehlt der Microsoft-Gründer eine Biografie, die beispielhaft zeigen soll, wie sich kreative Industrien entwickeln. Ein weiteres der empfohlenen Bücher analysiert, wie die USA die Fähigkeit verloren haben, große Dinge aufzubauen und wie sie diese Fähigkeit zurückbekommen können.

Anzeige Anzeige

Basis für gute Gespräche zu Weihnachten

Im fünften Buch geht es darum, wie Menschen kommunizieren. Für Gates sind all dies Bücher, die es sich in der kalten und dunklen Jahreszeit zu lesen lohnt. Und vielleicht, so der Microsoft-Gründer bildet eines der Themen ja die Grundlage für ein gutes Gespräch über die Feiertage.

Schon im Mai 2022 erschienen ist der Roman „Remarkably Bright Creatures“ von Shelby van Pelt. Darin geht es um den cleveren Riesenoktopus Marcellus, der Freundschaft mit der 70 Jahre alten Witwe Tova schließt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Tage im Alter mit Sinn füllen

Gates dazu: „Van Pelts Geschichte hat mich dazu gebracht, über die Herausforderung nachzudenken, die Tage nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben zu füllen – und darüber, was Gemeinden tun können, um älteren Menschen zu helfen, einen Sinn zu finden“.

Das Buch ist schon jetzt ein Bestseller, der sich über zwei Millionen Mal verkauft hat und Vorlage für einen kommenden Netflix-Film ist. In Deutschland ist es Ende 2023 unter dem Titel „Das Glück hat acht Arme“ erschienen.

Anzeige Anzeige

50 Mythen zum Klimawandel unter der Lupe

Dass Gates ein großes Interesse an Technologie zur Bekämpfung des Klimawandels hat, ist bekannt. Entsprechend wenig verwunderlich ist seine Empfehlung für das Buch „Clearing the Air“ von Hannah Ritchie. Im Deutschen trägt das Werk den kämpferischen Titel „Keine Ausreden mehr!“.

In dem Buch widmet sich die renommierte Wissenschaftlerin 50 großen Fragen rund um den Klimawandel, etwa, ob es zu spät ist, um zu handeln oder ob erneuerbare Energien wirklich erschwinglich sind. Die Datenlage gibt laut Gates Grund zur Hoffnung oder ist – laut dem deutschen Verlagstext – „ein eindringlicher Aufruf zum Handeln“.

Das Leben eines Medienmoguls

Barry Diller ist ein milliardenschwerer US-Medienunternehmer, der etwa bei ABC und Paramount aktiv und an der Gründung des Fox-Networks beteiligt war. Außerdem führte er Konzerne wie IAC/Interactivecorp und ist derzeit Vorsitzender von Expedia.

Anzeige Anzeige

Oder wie Gates sagt: Nach seiner Zeit im Fernsehbereich habe sich Diller „ein Internet-Imperium zusammengestellt“. Dem Microsoft-Gründer zufolge hat Diller das Genre des TV-Films erfunden und auch seinen Anteil an der Entwicklung des TV-Formats der Miniserie.

„Er hat sein Leben lang auf Ideen gesetzt, bevor sie offensichtlich waren, und die Branchen, die er transformiert hat, zeigen, wie sehr sich diese Wetten auszahlen können“, lobt Gates, der Diller als langjährigen Freund betracht. Dennoch habe ihn Diller mit seiner Biografie überrascht.

Wissen und sein Einfluss auf Geld und Macht

Gates‘ Vorliebe für den in Kanada geborenen Psycholinguisten und Harvard-Professor Steven Pinker ist bekannt. Pinkers Buch „Aufklärung jetzt“ („Enlightenment Now“) hatte Gates einmal als das beste Buch bezeichnet, das er jemals gelesen hat.

Anzeige Anzeige

Insofern ist es keine Überraschung, dass Pinker auch in 2025 in den Empfehlungen des Microsoft-Gründers auftaucht. In „Wenn alle wissen, dass alle wissen“ erklärt Pinker, welchen Einfluss das gemeinsame Wissen auf Geld, Macht und das tägliche Leben hat.

Gates klingt dieses Mal allerdings weniger euphorisch in seiner Bewertung: „Obwohl das Thema an sich ziemlich kompliziert ist, ist das Buch gut lesbar und praxisnah, und es hat mir geholfen, alltägliche soziale Interaktionen in einem neuen Licht zu sehen.“

Wie Gesellschaften zu Wohlstand kommen

Das Buch „Abundance“ das Politikexperte Ezra Klein und Star-Journalist Derek Thompson geschrieben haben, hat Ex-Präsident Barack Obama zur „Pflichtlektüre“ erklärt. Gates zufolge erklären Klein und Thompson in dem im Deutschen „Der neue Wohlstand“ betitelten Buch, warum die USA Schwierigkeiten haben, Dinge aufzubauen und wie sich das Problem beheben lässt.

Anzeige Anzeige

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Einige der in dem Werk beschriebenen Schwierigkeiten habe Gates selbst in seiner Arbeit für die globale Gesundheit und die Lösung der Klimakrise mitbekommen. Letztlich zeige das Buch, so Gates, „dass Fortschritt nicht nur von guten Ideen abhängt, sondern auch von den Systemen, die dazu beitragen, dass sich diese Ideen verbreiten“.