5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Autonome Fahrzeuge nehmen Kurs auf Europa

Schon im nächsten Jahr wollen gleich drei Robotaxi-Anbieter in Europa durchstarten. Die Google-Schwester Waymo plant für 2026 den europäischen Marktstart in London. Der chinesische Anbieter Momenta wiederum will gemeinsam mit dem Ride-Sharing-Dienst Uber in München starten. Uber-Konkurrent Lyft arbeitet ebenfalls mit einem chinesischen Partnerunternehmen zusammen: In Kooperation mit Baidu will das Unternehmen selbstfahrende Taxis nach Deutschland und Großbritannien bringen.

Anzeige Anzeige

Unterwegs in einem autonomen Linienbus

Im niedersächsischen Burgdorf ist mit dem Projekt „Albus“ Deutschlands erster autonomer Linienbus im regulären Straßenverkehr unterwegs. Der umgerüstete Elektrobus ist mit Lidar-Sensoren, Kameras sowie Radar ausgestattet und befördert bereits Fahrgäste. Eine Testfahrt zeigt jedoch die Grenzen der aktuellen Technik: Wegen seiner defensiven Programmierung neigt der Bus zu ruppigen Vollbremsungen, sobald Sensoren eine Unterschreitung des Sicherheitsabstands erkennen – etwa bei Engstellen oder parkenden Lieferwagen. Ein Sicherheitsfahrer muss daher immer wieder das Steuer übernehmen, um zu verhindern, dass der Bus zum Verkehrshindernis wird. Solange dieser Konflikt nicht gelöst ist, dürfte es mit wirklich fahrerlosen Bussen noch dauern.

Satelliten verraten sensible Informationen

Forscher:innen der University of California und University of Maryland haben mit einem selbstgebauten Empfangssystem für nur 800 US-Dollar sensible Daten von Satelliten abgefangen. Etwa die Hälfte der via Satellit gesendeten Daten soll unverschlüsselt sein. Über drei Jahre konnten die Wissenschaftler:innen von ihrem Universitätsdach aus Telefongespräche, Textnachrichten und Internetdaten von Mobilfunkkund:innen abfangen – besonders betroffen waren Nutzer:innen von T-Mobile USA und mexikanischen Anbietern. Noch problematischer: Auch Firmen- und Militärgeheimnisse sowie die Kommunikation kritischer Infrastruktur waren frei abhörbar. Das liegt daran, dass Mobilfunkmasten in abgelegenen Gebieten ihre Daten unverschlüsselt über Satelliten weiterleiten. Die Forscher:innen gehen davon aus, dass Geheimdienste mit besserer Ausrüstung diese Schwachstelle bereits seit Jahren ausnutzen.

Anzeige Anzeige

Vietnam startet durch

Vietnam schüttelt sein Image als verlängerte Werkbank ab und entwickelt sich zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Südostasien. Angetrieben wird der Wandel von einer jungen, ehrgeizigen Bevölkerung, einem Wirtschaftswachstum von 7,1 Prozent im Jahr 2024 und der „China+1“-Strategie, bei der Unternehmen ihre Abhängigkeit von China verringern. Internationale Konzerne wie Apple, Samsung oder SAP investieren in Entwicklungszentren und Fabriken. Gleichzeitig wächst eine lokale Startup-Szene, die mit VNG bereits ein Unicorn hervorgebracht hat. Digitalisierung und Automatisierung sollen das Land nun auf die nächste Stufe heben, das bis 2045 zu einem Industrieland werden will. Herausforderungen bleiben jedoch, etwa ein noch unterentwickelter Kapitalmarkt und Qualitätsunterschiede im Bildungssystem.

Jetzt lesen – und das t3n-Plus-Abo aktuell für 0 Euro im ersten Monat testen! Hier geht es zum vollständigen Artikel

So viel KI-Rechenleistung bekommt ihr für 4.000 Dollar

Nvidia bringt mit dem DGX Spark den „kleinsten KI-Supercomputer der Welt“ für 4.000 US-Dollar auf den Markt. Das kompakte Gerät misst nur 15 × 15 × 5 Zentimeter, wiegt 1,2 Kilogramm und verbraucht 240 Watt. Trotz der geringen Größe verspricht Nvidia eine Rechenleistung von einem Teraflop, womit KI-Modelle mit bis zu 200 Milliarden Parametern verarbeitet werden können. Zum Vergleich: Der erste DGX-1 von 2016 kostete noch 129.000 Dollar und war über 60 Kilogramm schwer. Der DGX Spark richtet sich nicht an Privatpersonen, sondern an KI-Forscher:innen und kleinere Teams, die bisher auf teure Cloud-Dienste angewiesen waren. Laut CEO Jensen Huang soll das Gerät Entwickler:innen dabei helfen, die nächste Welle an KI-Durchbrüchen voranzutreiben. Unternehmen wie Meta, Microsoft und Google arbeiten bereits daran, ihre Programme für den Mini-Supercomputer zu optimieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tool-Tipp der Woche: KI bringt euch Python bei

Die neue Lernplattform Runtric will Anfänger:innen das Programmieren mithilfe eines KI-Tutors beibringen. Das im Oktober gestartete Tool konzentriert sich zunächst ausschließlich auf Python und bietet zwei Einsteigerkurse. Das Besondere: Programmieraufgaben werden direkt im Browser gelöst, eine eigene Entwicklungsumgebung ist nicht nötig. Der integrierte KI-Tutor beantwortet Fragen zu den Lerninhalten rund um die Uhr – auch auf Deutsch, obwohl die Kurse selbst nur auf Englisch verfügbar sind. Studien zeigen, dass KI-gestützte Betreuung die Motivation steigern kann. Besonders schüchterne Lernende profitieren davon. Derzeit ist Runtric noch kostenlos nutzbar, das dürfte sich aber ändern. Experten warnen jedoch davor, dass zu starke KI-Abhängigkeit das kritische Denken beeinträchtigen kann.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du schon eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.