Weekly
5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Das iPhone 17 kommt

Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die neue Siri, ChatGPT, Festkörperbatterien, Stellenabbau bei Salesforce und KI-Bildbearbeitung.

4 Min.
Diese Woche dürfte Apple-CEO Tim Cook das iPhone 17 vorstellen. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Noah Berger)

Es ist wieder soweit: Am Dienstag, den 9. September 2025, wird Apple ein neues iPhone vorstellen. Erwartet wird diesmal auch eine abgespeckte Version, die vermutlich die Bezeichnung iPhone 17 Air tragen wird. Worauf wir aber vermutlich noch länger warten müssen, ist eine grunderneuerte Siri. Die hatte Apple ursprünglich schon für Juni 2025 angekündigt.

Siri soll endlich schlauer werden

Apple will Siri bis 2026 deutlich aufrüsten: Laut Bloomberg soll der Sprachassistent dann mit einer KI‑gestützten Websuche ausgestattet werden. Intern „World Knowledge Answers“ genannt, soll das System nicht nur Fragen beantworten, sondern auch mithilfe von Webrecherchen multimodale Inhalte wie Texte, Bilder und Videos liefern. Technisch setzt Apple dabei auf eine Kombination aus eigenen Foundation‑Modellen und einer angepassten Version von Googles Gemini‑KI. Geplant sind drei Module: ein Planner für die Eingaben, ein Search‑Operator für die Websuche und ein Summarizer für die Antworten. Mit dem Start von iOS 26.4 und dem iPhone 17 könnte das Upgrade im Frühjahr 2026 kommen – und Siri wieder konkurrenzfähig machen.

ChatGPT auszutricksen ist leichter als gedacht

Forscher:innen der University of Pennsylvania haben ChatGPT mit einfachen psychologischen Tricks dazu gebracht, gegen interne Regeln zu verstoßen. Sie nutzten Überzeugungsprinzipien wie Engagement und Sympathie, um den KI-Chatbot zu Beschimpfungen oder problematischen Anleitungen zu bewegen. Besonders erfolgreich war die Methode des schrittweisen Herantastens: Baten die Forscher:innen ChatGPT zunächst um mildere Beschimpfungen wie „Doofi“, stieg die Erfolgsrate für härtere Worte wie „Trottel“ von 19 auf 100 Prozent. Ähnlich funktionierte es bei Anleitungen für Betäubungsmittel – erst wurde nach der Synthese von Vanillin gefragt, dann nach Lidocain. Weniger erfolgreich war Gruppenzwang als Überzeugungstaktik. Ein eigener Test von t3n bestätigte die Beschimpfungs-Methode, nicht aber die Lidocain-Anleitung.

Durchbruch bei Festkörperbatterien

BASF hat gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Beijing Welion einen wichtigen Durchbruch bei Festkörperbatterien erzielt. Das Joint-Venture BASF Shanshan Battery Materials lieferte die ersten seriengefertigten Kathodenmaterialien für halbfeste Festkörperbatterien aus. Dabei handelt es sich um ein neu entwickeltes Hoch-Nickel-NCM-Kathodenmaterial mit spezieller Kompositbeschichtung, das Schnittstellenprobleme zwischen Kathodenmaterialien und Festelektrolyt lösen soll. Das Material verspricht höhere Energiedichte, geringeren Widerstand sowie bessere Zyklenstabilität und Lebensdauer. Welion wird die BASF-Materialien in der nächsten Generation halbfester Festkörperbatterien einsetzen. Der Durchbruch erfolgte nur ein Jahr nach Projektstart und soll die Kommerzialisierung von Festkörperbatterien vorantreiben. Während halbfeste Varianten bereits in E-Autos wie dem Nio ET7 verbaut werden, gibt es von reinen Festkörperbatterien bislang nur Prototypen.

Salesforce kündigt tausenden Angestellten

Salesforce hat 4.000 der 9.000 Mitarbeiter:innen im Kundensupport entlassen – das entspricht einer Kürzung um 45 Prozent. CEO Marc Benioff begründete den drastischen Schritt damit, dass sich in 26 Jahren 100 Millionen unbeantwortete Anfragen angesammelt hätten. Die entlassenen Mitarbeiter:innen sollen durch KI-Agenten ersetzt werden, die künftig „jede Person zurückrufen, die uns kontaktiert“. Ein Echtzeit-Überwachungstool soll erkennen, wann die KI-Agenten auf menschliche Hilfe angewiesen sind. Bereits im Juni hatte Salesforce durch KI-Tools 50 Millionen US-Dollar an Personalkosten eingespart. Berichte zeigen jedoch, dass Callcenter-Anrufer:innen wenig von KI-Support angetan sind und zunehmend Kontakt zu menschlichen Mitarbeiter:innen verlangen.

Tool-Tipp der Woche: KI in der Bildbearbeitung – geht das?

Google hat sein neues Bildbearbeitungsmodell Gemini 2.5 Flash Image vorgestellt, das laut dem Konzern ein „großes Upgrade“ darstellen soll. Das Tool verspricht, das größte Problem der KI-Bildbearbeitung zu lösen: die fehlende Konsistenz von Menschen und Objekten zwischen verschiedenen Bearbeitungsschritten. In einem ausführlichen Test wurde Gemini 2.5 Flash Image gegen ChatGPT 5 und das Open-Source-Modell Qwen-Image-Edit antreten lassen. Dabei mussten die Tools sieben verschiedene Aufgaben bewältigen, von Perspektivwechseln über Kleidungsänderungen bis hin zur Erstellung von Youtube-Thumbnails. Das Ergebnis: Gemini überzeugt vor allem bei der Konsistenz des Hauptobjekts, neigt aber dazu, Hintergrund und Kameraperspektive eigenmächtig zu verändern. ChatGPT generiert Bilder oft komplett neu statt sie zu bearbeiten, während Qwen zwar den Hintergrund konsistent hält, aber zu Bildfehlern neigt. Für professionelle Anwendungen reicht keines der Tools aus, da sie maximal 1.250 Pixel Breite liefern. Für schnelle Mockups oder A/B-Tests kann Gemini aber durchaus nützlich sein.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

