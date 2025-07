5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Das Rennen um die KI-Vorherrschaft

Es sind vor allem US-amerikanische KI-Modelle, die bei den meisten Benchmarks die Spitzenpositionen innehaben. Dabei sind die USA längst nicht mehr der aktivste Forschungsstandort im KI-Bereich. Mit mehr als 23.000 wissenschaftlichen Papern haben chinesische Forscher:innen im Jahr 2024 weltweit die meisten Arbeiten zum Thema KI veröffentlicht. Aus den USA kamen im selben Zeitraum nur 6.378 KI-Paper. Damit liegt der Output amerikanischer Wissenschaftler:innen auch deutlich hinter dem ihrer Kolleg:innen aus der EU.

Chinas KI-Branche legt nach

Das chinesische KI-Startup Moonshot AI sorgt mit seinem neuen Modell Kimi K2 für Aufsehen in der KI-Welt. Das Mixture-of-Experts-Modell mit einer Billion Parametern übertrifft in wichtigen Benchmark-Tests sogar OpenAIs GPT-4.1. Besonders beeindruckend: Im „SWE-bench Verified“-Test erreicht Kimi K2 eine Genauigkeit von 65,8 Prozent und liegt damit deutlich vor GPT-4.1 mit nur 54,6 Prozent. Auch bei anderen Coding-Benchmarks schlägt das 2023 gegründete Pekinger Unternehmen die Konkurrenz.

Warum Bürofreundschaften für Gen Z besonders wichtig sind

Freundschaften im Büro sind für die Generation Z so wichtig, dass 30 Prozent bereits einen Job gekündigt haben, weil ihnen ein freundschaftliches Miteinander fehlte. Das zeigt das aktuelle Randstad Arbeitsbarometer 2025. Bei Babyboomern würden nur 12 Prozent aus diesem Grund kündigen. Insgesamt geben 82 Prozent der Beschäftigten in Deutschland an, dass ein starkes Gemeinschaftsgefühl ihre Produktivität steigert und die mentale Gesundheit fördert. Die Studie unterstreicht, warum Vorgesetzte besonderen Wert auf die Gemeinschaft am Arbeitsplatz legen sollten: Freundschaften im Joballtag fördern Engagement, Zufriedenheit und bessere Ergebnisse. Während 86 Prozent der Beschäftigten ihre Kontakte nur am Arbeitsplatz pflegen, treffen immerhin 69 Prozent ihre Kolleg:innen auch in der Freizeit.

Therapie bei einem Chatbot

Können KI-Chatbots als Therapeuten oder enge Vertraute dienen? Diese Frage gewinnt zunehmend an Relevanz. Psychologe Alfio Ventura betont, dass KI-Begleiter zur Selbstreflexion beitragen können, sie aber keine Lösung für die wachsende Einsamkeitsproblematik darstellen. In Deutschland nutzen bisher nur etwa fünf Prozent der Menschen KI-Tools im Kontext mentaler Gesundheit. Nick Jacobson, Professor für biomedizinische Datenwissenschaft, warnt derweil vor kommerziellen Mental-Health-KIs, die oft nur durch simples Prompt Engineering entstehen. Sein Team entwickelt mit „Therabot“ eine Alternative, die in Studien bei Depressionen bereits Symptomverbesserungen um bis zu 50 Prozent erzielte.

Verliert der Westen das Rennen um die Fusionsenergie?

China könnte im Bereich Fusionsenergie die Nase vorn haben – während der Westen ins Hintertreffen gerät. Grund dafür sind Chinas Stärken in drei von sechs Schlüsselindustrien für diese Zukunftstechnologie: Dünnschichtverarbeitung, große Metalllegierungsstrukturen und Leistungselektronik. Besonders bei der Produktion von Supraleitern für Tokamak-Reaktoren und der Herstellung komplexer Metallkonstruktionen hat China erhebliche Vorteile durch seine bestehenden Industriekapazitäten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss der Westen nicht nur in die Fusionsenergie selbst, sondern auch in die angrenzenden Technologien investieren – und das schnell, bevor China seinen Heimmarkt nutzt, um die Lernkurve rascher zu nehmen.

Tool-Tipp der Woche: Wie Kiro das Vibe-Coding verändert

Das neue KI-Tool Kiro möchte sich von Vibe-Coding-Lösungen wie Cursor und Windsurf abgrenzen. Anders als bei diesen Tools, die auf spontane Codeentwicklung im Dialog mit KI setzen, fokussiert sich Kiro auf einen strukturierten Entwicklungsprozess. Das Tool leitet Nutzer:innen zunächst durch eine detaillierte Planungsphase, in der Anforderungen, Design und Tasks klar definiert werden, bevor überhaupt Code generiert wird. In der Praxis dauert die Entwicklung mit Kiro dadurch länger als mit den Konkurrenten, führt aber zu weniger Überraschungen im Ergebnis. Aktuell unterstützt die Preview-Version nur Claude Sonnet 4.0 und 3.7, während andere Tools mehr Flexibilität bei der Modellauswahl bieten. Für Entwickler:innen, die einen strukturierteren Ansatz bevorzugen, könnte Kiro dennoch eine interessante Alternative darstellen.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

