Weekly
5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Der Bitcoin nach dem großen Krypto-Hype

Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um den Bitcoin, „Quiet Cracking“, ein Notebook mit zwei Bildschirmen, ein gigantisches Windkraftwerk und GPT-5.

4 Min.
Für die erste Kryptowährung der Welt geht es weiter nach oben. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Zur Zeit des großen Krypto-Hypes vor einigen Jahren tauchte beinahe täglich ein vermeintlich vielversprechender neuer Altcoin auf. Die Zeiten sind längst vorbei. Bitcoin-Investor:innen stört das offensichtlich nicht. In der Nacht auf den 14. August 2025 erreichte die erste Kryptowährung der Welt einen neuen Rekordwert und stieg erstmals über den Wert von 124.000 US-Dollar.

Bitcoin bei einer Bank kaufen?

Immer mehr Banken und Neobanken bieten den Bitcoin-Handel direkt in der App an. Zuletzt hat Bunq den Kryptohandel für über 350 digitale Assets freigeschaltet und folgt damit Anbietern wie Revolut, N26 oder Trade Republic. Selbst konservative Banken wie Sparkassen und Volksbanken wollen noch dieses Jahr ein Kryptoangebot starten. Doch Vorsicht: Nicht alle Angebote sind günstig oder bieten echte Kryptowährungen. Bei Scalable Capital kaufst du beispielsweise nur Bitcoin-ETPs, während Trade Republic keine Übertragung an eigene Wallets erlaubt. Die Gebühren variieren stark: Bunq verlangt je nach Kontomodell zwischen 0,25 und 1,99 Prozent pro Trade, N26 berechnet 1,5 Prozent für Bitcoin. Zum Vergleich: Spezialisierte Kryptobörsen wie Bitpanda oder Bison kosten zwischen 1,25 und 1,49 Prozent. Durch die EU-Verordnung MiCA sind Kryptobörsen mittlerweile reguliert und müssen Kundengelder getrennt aufbewahren.

Warum „Quiet Cracking“ so viele Angestellte betrifft

Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung EY zeigt: 28 Prozent der deutschen Beschäftigten sind bei der Arbeit nicht motiviert, nur 34 Prozent bezeichnen sich als uneingeschränkt zufrieden. Besonders dramatisch ist der Rückgang bei jüngeren Arbeitnehmer:innen – hier sank die Zufriedenheit von 54 auf 33 Prozent. Als Hauptgrund nennen 30 Prozent fehlende Anerkennung. Das führt zum Phänomen „Quiet Cracking“: Mitarbeiter:innen mögen ihre Arbeit grundsätzlich, fühlen sich aber übersehen und blockiert. Anders als beim Burnout zeigt sich das nicht in Erschöpfung, sondern in schleichendem Motivationsverlust. Laut TalentLMS haben 54 Prozent der US-Arbeitnehmer:innen bereits „Quiet Cracking“ erlebt. Die Folgen sind teuer: Mangelndes Engagement verursacht laut Gallup weltweit 8,8 Billionen Dollar Produktivitätsverluste jährlich. Unternehmen können gegensteuern durch regelmäßige Wertschätzung, bessere Kommunikation und individuelle Entwicklungsperspektiven.

Ein Notebook mit zwei Displays

Nach Smartphones mit faltbaren Displays bringen Hersteller nun auch Laptops mit zwei Bildschirmen auf den Markt. Unser Autor hat das Zenbook Duo von Asus mehrere Wochen getestet. Das Gerät lässt sich flexibel nutzen: klassisch als Laptop, mit beiden Bildschirmen horizontal oder vertikal aufgestellt. Die Asus-Software ScreenXpert ermöglicht es, Apps zu gruppieren und automatisch auf beide Displays zu verteilen. Besonders unterwegs, in Cafés oder Co-Working-Spaces erwies sich der Dual-Screen-Aufbau als praktisch für effizienteres Arbeiten. Nachteile sind das höhere Gewicht von 1,65 Kilo und die kürzere Akkulaufzeit von etwa sechs Stunden bei voller Nutzung beider Displays. Die Preise starten bei 1.600 Euro, flüssiges Arbeiten kostet aber rund 2.500 Euro. Für Nutzer, die hauptsächlich am Schreibtisch arbeiten oder bereits Laptop und Tablet besitzen, ist das Zenbook Duo überflüssig. Wer jedoch häufig unterwegs arbeitet, kann von den Dual-Screen-Funktionen profitieren.

Das weltweit größte Windkraftwerk soll 40.000 Haushalte mit Strom versorgen

Das weltgrößte Windkraftwerk entsteht derzeit vor der chinesischen Küste in Fujian. Die 26-Megawatt-Anlage von Dongfang Electric löst damit die bisherige Rekordturbine von Siemens-Gamesa ab, die 21,5 Megawatt leistet. Mit drei jeweils 153 Meter langen Rotorblättern erreicht die chinesische Anlage eine Gesamthöhe von rund 340 Metern – fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm. Der Rotordurchmesser beträgt mehr als 310 Meter. Nach der Installation soll das Windkraftwerk jährlich 68 Millionen Kilowattstunden Energie produzieren und bis zu 40.000 chinesische Haushalte versorgen können. Die Rotorblätter wurden bereits zur Offshore-Basis gebracht und bestanden zuvor erfolgreich alle Belastungstests. China baut seine Wind- und Solarkapazitäten derzeit fast doppelt so stark aus wie alle anderen Länder zusammen.

Tool-Tipp der Woche: Wir haben GPT-5 ausprobiert

OpenAI hat mit GPT-5 zwar keinen technischen Durchbruch erzielt, aber viele bekannte Schwachstellen der Vorgängermodelle ausgebügelt. Ein Test mit acht Alltagsaufgaben zeigt gemischte Ergebnisse: Das neue Modell kann problemlos Haikus mit korrekter Silbenzahl verfassen und das aktuelle Datum berücksichtigen. Bei der Bilderkennung überzeugt GPT-5 ebenfalls – es identifizierte Schloss Montfort am Bodensee korrekt. Das Kürzen von Texten auf eine bestimmte Zeichenzahl gelingt hingegen erst im zweiten Anlauf. Positiv überrascht das Modell bei Physikfragen, wo es logisch argumentiert und sich nicht durch Scheinargumente verwirren lässt.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

MIT Technology Review Bitcoin Windenergie Notebooks Laptop
