5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Der Black Friday steht vor der Tür

Noch immer werden an den großen Verkaufsevents wie Cyber Monday und Black Friday in Deutschland Milliarden Euro umgesetzt. Riesige Wachstumsraten von 20 Prozent – wie es sie vor einigen Jahren noch gab – verzeichnen die Händler:innen mittlerweile aber nicht mehr. Dennoch bleibt es für den E-Commerce ein wichtiger Umsatztreiber.

Black Friday bei Amazon, Otto und Co.

Der Black Friday 2025 findet am 28. November statt, doch die großen Onlineshops starten schon deutlich früher mit ihren Angeboten. Amazon eröffnet seine Black-Friday-Woche bereits am 20. November 2025 um 00:01 Uhr und lässt sie bis zum Cyber Monday am 1. Dezember laufen. Der Konzern verspricht Rabatte von bis zu 45 Prozent auf eigene Geräte wie Echo Dot, Fire-TV-Stick sowie auf Elektronik, Mode und Kosmetik. Otto startet seine mehr als 40.000 Deals vom 18. November bis 2. Dezember, mit einem Pre-Sale bereits ab dem 14. November. Mediamarkt-Saturn haben bisher nur den offiziellen Black-Friday-Termin bestätigt, führen aber schon bis zum 13. November erste Black-Deals durch. Alle Händler bieten verlängerte Rückgabefristen für den Aktionszeitraum an – Amazon bis zum 15. Januar 2026 und Otto sogar bis zum 31. Januar 2026.

OpenAI-Chef würde seinen Job an eine KI übergeben

OpenAI-CEO Sam Altman hat ambitionierte Pläne für die Zukunft seines Unternehmens: Er möchte seinen eigenen Posten komplett an eine KI abgeben. In einem Podcast erklärte er, es wäre „eine Schande“, wenn OpenAI nicht das erste große Unternehmen wäre, das von einem KI-CEO geführt wird. Als Zwischenschritt soll KI bereits in wenigen Jahren komplette Abteilungen leiten können. Altman sieht die technischen Herausforderungen als überwindbar an, rechnet aber mit gesellschaftlichen Hürden. Menschen hätten deutlich höheres Vertrauen in andere Menschen als in KI, auch wenn das irrational sei. Deshalb könnte er sich vorstellen, nach der Umstellung weiter als Gesicht des Unternehmens zu agieren. Für den Fall seiner kompletten Ablösung hat Altman schon Pläne: Er besitzt eine Farm im Napa Valley, wo er dann mehr Zeit verbringen möchte.

Wie Werner Siemens mit einer Erfindung gleich drei Industriezweige umkrempeln konnte

Eine einzelne Erfindung von Werner Siemens hat im 19. Jahrhundert gleich drei technische Revolutionen ausgelöst: der Doppel-T-Anker. Ursprünglich 1856 als wartungsarme Stromquelle für Eisenbahntelegrafen entwickelt, wurde das unscheinbare Bauteil bald auch in den ersten Kurbeltelefonen eingesetzt. Seine eigentliche Bedeutung erlangte es aber als Kernstück des von Siemens entdeckten „dynamoelektrischen Prinzips“, das den Bau leistungsstarker Generatoren und Elektromotoren ermöglichte. Seine dritte Karriere machte der Anker in der Automobilindustrie: Als Teil der von Robert Bosch weiterentwickelten Magnetzündung sorgte er für den zuverlässigen Betrieb der ersten Verbrennungsmotoren und legte so den Grundstein für den Erfolg der Marke Mercedes.

Digitaler Zwilling der Erde soll beim Klimaschutz helfen

Deutsche Forscher des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg haben einen Durchbruch in der Klimamodellierung erzielt. Unter der Leitung von Daniel Klocke entwickelten sie die erste globale Simulation des gesamten Erdsystems mit einer Auflösung von 1,25 Kilometern – einen „Digitalen Zwilling“ der Erde. Das Modell kann 145,7 simulierte Tage an einem einzigen echten Tag berechnen und wurde für den renommierten Gordon-Bell-Preis nominiert. Erstmals können sowohl „schnelle“ Prozesse wie Stürme als auch „langsame“ Prozesse wie Kohlenstoffkreisläufe gleichzeitig in hoher Auflösung simuliert werden. Ermöglicht wird dies durch neue Supercomputer mit bis zu 20.480 Nvidia-GH200-Superchips und die clevere Modernisierung des in Fortran geschriebenen ICON-Modells. Ein Problem: Die benötigten Superchips sind dieselben, die auch für KI-Training gebraucht werden – Klimaforschung konkurriert also direkt mit Tech-Giganten um knappe Rechenressourcen.

Tool-Tipp der Woche: Diese kostenlosen Mac-Apps musst du kennen

Apples macOS bietet viele praktische Funktionen, doch in manchen Bereichen fehlen sinnvolle Features. Besonders bei der Fensterverwaltung, komplexen Tastenkombinationen oder der Festplattenbereinigung gibt es Verbesserungsbedarf gegenüber Windows oder Linux. Doch die richtigen Tools schaffen Abhilfe. Wir haben euch daher 14 besonders praktische Helfer herausgesucht – und die kosten euch keinen Cent.

