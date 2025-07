5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Die humanoiden Roboter kommen

Bis vor Kurzem gab es sie nur in der Science-Fiction. Doch mittlerweile sind humanoide Roboter Realität – und versprechen eines Tages satte Profite für die Hersteller. Die Investmentbank Morgan Stanley schätzte im Mai 2025, dass der Markt mit menschenähnlichen Robotern bis 2050 ein Volumen von 5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Einzelne Roboter könnten dann, so die Analysten, schon für 50.000 Dollar zu haben sein.

Noch gibt es viel zu tun für die Roboterhersteller

Trotz eindrucksvoller Videos von Tesla oder Figure AI zeigt die Fachmesse Automatica die Realität humanoider Roboter: Sie sind noch weit davon entfernt, Menschen in Fabriken zu ersetzen. Die Roboter werden mittlerweile von KI-gesteuerten „Vision Language Models“ kontrolliert, die Anweisungen in Unteraufgaben zerlegen und Objekte erkennen können. Allerdings fehlen ausreichend Trainingsdaten, weshalb viel in Simulationen stattfindet. Das deutsche Unternehmen Neura Robotics präsentierte mit 4NE1 einen der wenigen europäischen humanoiden Roboter. Bei BMW laufen bereits Tests mit Figure-AI-Robotern – jedoch in den USA, da die Sicherheitszertifizierung noch ein ungelöstes Problem darstellt. Auf der Messe selbst zeigten sich die Grenzen deutlich: Der 4NE1 stand nur starr herum, andere Roboter wurden unauffällig ferngesteuert oder benötigten Sicherheitsgerüste. Die Roboter-Revolution lässt also noch auf sich warten.

Heimlich ins Homeoffice

Laut einer Indeed-Umfrage unter 1.000 Heimarbeitern werden 27 Prozent der Beschäftigten von ihren Führungskräften mehr Homeoffice-Tage zugestanden als offiziell erlaubt – vorausgesetzt die Leistung stimmt. Obwohl in 68,7 Prozent der Unternehmen die Anzahl der Homeoffice-Tage klar geregelt ist, werden diese Regeln bei 50,6 Prozent nur locker kontrolliert. Die Mehrheit der Befragten (57,3 Prozent) ist mit den aktuellen Regelungen unzufrieden. Am zufriedensten sind mit 47 Prozent jene Arbeitnehmer, die frei über ihre Präsenz- und Homeoffice-Tage entscheiden können.

Hyundai Inster überzeugt im Test

Hyundai bringt mit dem Inster einen vollelektrischen Kleinstwagen auf den Markt, der eine Lücke im aktuellen E-Auto-Angebot schließt. Mit kompakten Abmessungen von 3,82 Metern Länge und 1,61 Metern Breite präsentiert sich der Cityflitzer als echte Alternative zu den sonst üblichen, größeren Elektromodellen. Trotz seiner geringen Größe überzeugt der Inster mit einem durchdachten Raumkonzept: Dank umklappbarem Beifahrersitz und verschiebbarer Rücksitzbank variiert das Kofferraumvolumen zwischen 280 und 1.059 Litern – genug, um selbst Skier oder ein Surfbrett zu transportieren. Mit seinem attraktiven Preis, der praktischen Raumnutzung und der soliden Reichweite beweist der Hyundai Inster, dass ein E-Auto nicht immer groß, teuer und übermotorisiert sein muss.

Warum die Work-Life-Balance so wichtig ist

Psychologin Nora Dietrich widerspricht in ihrem neuen Buch „Mental Health at Work“ der Auffassung von Bundeskanzler Friedrich Merz, dass Work-Life-Balance dem Wohlstand schade. Im Interview mit t3n erklärt sie, dass sinkende Produktivität nicht an zu wenig Arbeitszeit liegt, sondern an strukturellen Problemen wie dem Fachkräftemangel und der Messung von Leistung nach Zeit statt nach Ergebnissen. Sie warnt vor dem aktuellen Trend, dass Unternehmen zur High-Performance-Kultur zurückkehren, ohne die Ressourcen der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Für Betroffene rät sie, Überlastung sichtbar zu machen und im Extremfall auch Grenzen zu setzen – bis hin zur Kündigung. „Gesundheit wird irgendwann richtig teuer, wenn wir sie erst mal verloren haben“, betont Dietrich.

Diese Technik soll uns vor KI-Fälschungen schützen

Wasserzeichen sind keine neue Erfindung – seit Jahrhunderten dienen sie als Herkunftsnachweis. Im digitalen Zeitalter sollen sie nun gegen immer überzeugendere KI-Fakes helfen. Die Content Authenticity Initiative (CAI) entwickelt mit dem C2PA-Standard eine vielversprechende Lösung: Kompatible Geräte und Programme wie die Leica M11-P oder ChatGPT versehen ihre Ausgaben mit einem kryptografischen Hash, der bei jeder Änderung ungültig wird. Das sogenannte „Content Credentials“-Tool ermöglicht Kreativen, ihre Werke mit einer Versionshistorie und Urhebersignatur zu versehen. Allerdings zeigen Studien, dass bisherige KI-Wasserzeichen noch relativ leicht zu entfernen sind. Zudem entfaltet der Standard erst dann seine volle Wirkung, wenn möglichst viele Akteure mitmachen – bisher unterstützen nur LinkedIn und TikTok die Anzeige entsprechender Kennzeichnungen.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

