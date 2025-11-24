5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Europas digitale Abhängigkeit

Egal ob US-amerikanische Cloud-Lösungen oder Hardware aus Asien: Dass Europas Wirtschaft im Digitalen stark vom Ausland abhängig ist, ist kein Geheimnis. Wie stark diese Abhängigkeit wirklich ist, zeigte eine Mitte November vom Branchenverband Bitkom veröffentlichte Befragung: Laut der könnte mehr als die Hälfte der hiesigen Unternehmen ohne Digitalimporte maximal ein Jahr lang überleben.

Das bieten die europäischen Cloud-Anbieter

Cloud-Souveränität wird für Unternehmen immer wichtiger, da US-Anbieter durch den Cloud Act verpflichtet sind, auf Anfrage Daten herauszugeben – auch aus europäischen Rechenzentren. Europäische Alternativen wie Ionos, Open Telekom Cloud (OTC) und Scaleway positionieren sich als DSGVO-konforme Lösungen. Ein Technikcheck zeigt: Alle drei Anbieter decken Basisdienste wie Managed Kubernetes, Load Balancer und S3-kompatiblen Speicher ab. Unterschiede gibt es bei der Netzwerkarchitektur: Während OTC und Scaleway auf bewährte Cloud-Modelle setzen, nutzt Ionos ein flexibleres, aber weniger standardisiertes Virtual Data Center-Konzept. Scaleway punktet mit integrierten Messaging-Diensten und AWS-Kompatibilität – ideal für Migrationen. OTC eignet sich für klassische Unternehmens-IT, Ionos für individuelle Lösungen. Fazit: Europäische Cloud-Anbieter haben technisch aufgeholt und bieten stabile, DSGVO-konforme Alternativen zu den US-Giganten.

Warum so wenige Deutsche auf Glasfaser umsteigen

Obwohl Glasfaser in Deutschland immer mehr verfügbar wird, wechseln nur wenige Nutzer:innen von DSL oder Kabel. Eine Studie von Bearingpoint zeigt: 2025 können zwar 53 Prozent der Haushalte Glasfaser nutzen, aber nur 27 Prozent tun es auch. Die Gründe sind vielfältig: 33 Prozent sind mit ihrem aktuellen Anschluss zufrieden, 25 Prozent wollen Wechselkosten vermeiden und zwölf Prozent finden das Preis-Leistungs-Verhältnis schlecht. Andere sehen keinen Vorteil oder kennen die Unterschiede nicht. Laut den Studienautoren verschärft sich das Problem durch regionale Monopolstrukturen deutscher Anbieter, die Kund:innen zu einem Angebot drängen. Als Lösung schlagen sie Open-Access-Modelle vor, wie sie in Schweden oder Dänemark erfolgreich funktionieren. Dort liegt die Nutzungsrate bei über 80 Prozent. Ohne Änderungen könnte das Ziel, DSL bis 2030 abzuschalten, schwer erreichbar werden.

Wie kann Europa seine digitale Souveränität zurückgewinnen?

2003 beschloss die Stadt München, alle PC-Arbeitsplätze von Microsoft auf Linux umzustellen – aus Kosten- und Sicherheitsgründen. Auch Word und Powerpoint wurden durch Open Office ersetzt. Anfang 2017 machte eine nachfolgende Stadtregierung diese Schritte wieder rückgängig und kehrte zu Microsoft zurück. Aus heutiger Sicht sei das schade, sagt Claudia Eckert, Präsidentin der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Acatech. Damals galt digitale Souveränität eher als Nice-to-have denn als Must-have. Das habe sich radikal verändert. Die geopolitische Lage und die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft führten zu einem Umdenken. „Wir sind digital zu abhängig und setzen uns damit enormen Risiken aus“, sagt Eckert. 90 Prozent der Unternehmen seien vom Import digitaler Technologien aus anderen Ländern abhängig. Auch der öffentliche Sektor ist bei Datenbanken stark auf Oracle und Microsoft angewiesen. Die Abhängigkeiten betreffen alle Ebenen – von klassischer Software über Cloud-Angebote und KI-Anwendungen bis hin zu Rechenkapazitäten und Chips.

So steht es nach drei Jahren um den Akku eures E-Autos

Eine neue Analyse von Recurrent zeigt, dass die Sorgen um alternde E-Auto-Akkus weitgehend unbegründet sind. Anhand von Telemetriedaten echter Fahrzeuge wurde untersucht, wie viel Akkukapazität verschiedene Hersteller nach drei Jahren verlieren. Überraschend: E-Autos von Cadillac, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini und Rivian zeigen auch nach drei Jahren noch hundertprozentige Akkukapazität. Das liegt daran, dass diese Hersteller per Software-Update die Effizienz verbessern und zuvor gesperrte Akkubereiche freigeben. Aber auch andere Marken schneiden gut ab: Audi behält 96,8 Prozent der Kapazität, Tesla 96,3 Prozent und VW 93,9 Prozent. Selbst die „schlechtesten“ Ergebnisse von BMW und Jaguar liegen bei 90,8 Prozent. Entsprechend selten sind Akkutausche: Bei E-Autos von 2017 bis 2021 benötigen nur zwei Prozent einen Wechsel, bei Modellen ab 2022 sogar nur 0,3 Prozent.

Tool-Tipp der Woche: Was kann der Copilot von Windows 11 wirklich?

Microsofts Copilot in Windows 11 verspricht viel, aber die Realität enttäuscht. In unserem Test zeigten sich zahlreiche Probleme: Die KI-Assistenz muss erst aus dem Microsoft-Store installiert werden, da sie aufgrund des Digital Markets Act der EU nicht vorinstalliert ist. Die beworbene Vision-Funktion, die Bildschirminhalte erkennen soll, ist schwer zu finden und umständlich zu bedienen. Noch problematischer sind die häufigen Fehler: Copilot empfiehlt veraltete iPhones, liefert tote Links und gibt falsche Informationen zu Bahnverbindungen. Die Sprachfunktion klingt unnatürlich mit englischem Akzent und hängt sich regelmäßig in Wiederholungsschleifen auf. Selbst einfache Gespräche über Mode oder Reiseplanung scheitern an ungenauen oder nicht existierenden Empfehlungen.

