5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Humanoide Roboter zum Kampfpreis

Nach Ansicht der Analyst:innen von Morgan Stanley werden wir in den kommenden Jahrzehnten wohl recht häufig humanoiden Robotern begegnen. Mehr als eine Milliarde solcher menschenähnlichen Roboter könnte es nach Schätzungen der Investmentbank im Jahr 2050 geben. Zum Vergleich: Die Weltbevölkerung soll nach UN-Prognosen bis dahin bei 9,7 Milliarden Menschen liegen.

Ein humanoider Roboter für unter 6.000 Dollar

Der chinesische Hersteller Unitree sorgt mit seinem neuen humanoiden Roboter R1 für Aufsehen. Das 1,20 Meter große und 25 Kilogramm schwere Gerät beeindruckt in Demo-Videos mit akrobatischen Fähigkeiten wie Radschlägen und Handständen. Mit einem Preis von nur 5.900 US-Dollar unterbietet der R1 deutlich sowohl frühere Unitree-Modelle als auch Teslas geplanten Optimus-Roboter. Die aggressive Preisgestaltung könnte den Roboter für Entwickler:innen und Forschungseinrichtungen interessant machen. Allerdings bleibt der praktische Nutzen unklar – Unitree selbst nennt keine konkreten Anwendungsfälle. Expert:innen warnen davor, die geskripteten Fähigkeiten mit echter Alltagstauglichkeit zu verwechseln. Der R1 scheint daher eher eine Entwicklungsplattform für Technikbegeisterte zu sein als ein fertiges Produkt für Endverbraucher:innen.

Whatsapp-Chats ohne Meta-KI

Whatsapp-Nutzer:innen können Meta AI jetzt gezielt aus ihren Chats aussperren. Mit der neuen Funktion Erweiterter Chat-Datenschutz lässt sich die KI in einzelnen Privat- und Gruppenchats deaktivieren, auch wenn eine komplette Abschaltung in der App weiterhin nicht möglich ist. In Einzelchats findet ihr die Option unter den Chateinstellungen hinter Kontakt ansehen, in Gruppenchats unter Gruppeninfo > Gruppenberechtigungen. Ist der Schutz aktiviert, kann Meta AI nicht mehr per @-Ansprache eingeladen werden. Praktisch: Auch Gruppenmitglieder ohne Admin-Rechte können diese Einstellung vornehmen. Der Meta-AI-Button auf dem Startbildschirm bleibt allerdings bestehen – die KI lässt sich ignorieren, aber nicht vollständig entfernen.

So nutzt diese Programmiererin KI in ihrem Arbeitsalltag

Mira Jago, Gründerin von Cuckoo Coding, sieht KI nicht als Jobkiller für erfahrene Entwickler:innen. Im Gegenteil: Sie nutzt KI-Tools täglich, um ihre Arbeit zu optimieren. Mit CustomGPTs erstellt sie Linkedin-Posts und Blog-Artikel, während ihr elfköpfiges Team auf Cursor für monotone Programmieraufgaben setzt. „Das hilft bei vielen Tasks, macht uns schneller – aber es ersetzt keine Menschen“, erklärt Jago. Besonders nützlich findet sie KI in der Kommunikation mit Kund:innen. Viele nutzen ChatGPT, um grundlegende technische Fragen zu klären, bevor sie eine App in Auftrag geben. Bei der Entwicklung selbst automatisiert Jago Workflows mit Make.com, um Silos zu vernetzen und manuelle Übertragungen zu vermeiden. Anfänger:innen rät sie jedoch zur Vorsicht: „Wenn du dir ständig den Code von KI vervollständigen lässt, entwickelst du keine Gehirnzellen dafür.“

Das ist Mark Zuckerbergs neues KI-Dream-Team

Mark Zuckerberg baut mit Hochdruck sein 50-köpfiges „Meta Superintelligence Labs“-Team auf und wirbt dafür Top-Talente von der Konkurrenz ab. Nach dem Llama-4-Debakel und einer strategischen Neuausrichtung investiert der Meta-Chef Milliardenbeträge, um den Rückstand auf OpenAI und andere Wettbewerber aufzuholen. Zu den prominentesten Neuzugängen zählen Scale-AI-Chef Alexandr Wang, Ex-GitHub-CEO Nat Friedman und der KI-Sicherheitsexperte Daniel Gross. Auch Ruoming Pang wechselte von Apple zu Meta – angeblich für ein Gesamtpaket von rund 200 Millionen Dollar. Besonders bemerkenswert: Meta konnte gleich drei Mathematik-Asse von Google DeepMind abwerben, die am erfolgreichen Gemini-Modell gearbeitet hatten.

Tool-Tipp der Woche: Das kann der neue KI-Modus in Microsofts Edge-Browser

Microsoft hat seinen Edge-Browser mit dem neuen Copilot-Modus aufgerüstet, der KI-Funktionen direkt ins Surferlebnis integrieren soll. Das Feature erlaubt es, Informationen aus mehreren geöffneten Tabs gleichzeitig zu analysieren – etwa um Produkte zu vergleichen oder das beste Rezept für Sportler:innen zu finden. Über einen Button neben der Adressleiste kann Copilot zudem schnell relevante Inhalte aus Webseiten extrahieren, beispielsweise Zutatenlisten aus Rezepten. Die überarbeitete Startseite präsentiert ein cleanes Chatfenster, das zwischen klassischer Websuche und direkten KI-Antworten unterscheidet. Einige angekündigte Funktionen wie Spracherkennung auf Deutsch, die Auswertung der Suchhistorie oder Reservierungsmöglichkeiten funktionieren jedoch noch nicht.

