5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Kann KI auch Politiker ersetzen?

Kann Künstliche Intelligenz ein Ministerium leiten? Albaniens Premierminister Edi Rama hält das nicht für unmöglich. (Foto: Giannis Papanikos / Shuttertock)

In diversen Studien haben sich Forschende bereits damit auseinandergesetzt, welche Jobs Künstliche Intelligenz in Zukunft übernehmen könnte. Immer wieder werden dabei digitale Berufe wie Programmier:innen genannt. Arbeitnehmer:innen im handwerklichen Bereich müssen sich dagegen weniger Sorgen machen. Und wie sieht es mit Politiker:innen aus? Könnte KI sie eines Tages ersetzen? Was wie Science-Fiction klingt, wird in einem Land zumindest diskutiert.

Albaniens Premierminister denkt über KI-Ministerien nach

Albaniens Premierminister Edi Rama hat laut Medienberichten vorgeschlagen, KI-Modelle wie ChatGPT für die Führung ganzer Ministerien einzusetzen. „Eines Tages könnten wir sogar ein Ministerium haben, das vollständig von künstlicher Intelligenz geleitet wird“, erklärte Rama bei einer Veranstaltung im Juli. Laut dem ehemaligen Minister Ben Blushi sei KI besser geeignet, einen Staat zu leiten, da sie keine Fehler mache, kein Gehalt benötige und nicht korrumpierbar sei. Für westliche Demokratien ist eine KI-Regierung staatsrechtlich undenkbar. Realistischer erscheint der Einsatz von KI als politisches Beratungsinstrument oder zur Anti-Korruptions-Bewertung. Albanien gilt als besonders digital-affin: 95 Prozent aller Bürgerdienste laufen bereits über das Portal e-Albania, und bis 2030 soll das Land komplett bargeldlos werden. Dennoch bleibt fraglich, ob tatsächlich konkrete Pläne für eine KI-Regierung existieren.

Was ist eigentlich “Job Hugging”?

Nach Jahren häufiger Jobwechsel etabliert sich ein neuer Trend am Arbeitsmarkt: „Job Hugging“. Das Beratungsunternehmen Korn Ferry prägte den Begriff für Arbeitnehmer:innen, die aus Angst vor der unsicheren Wirtschaftslage an ihren bestehenden Jobs festhalten. Besonders die Gen Z, der lange hohe Wechselbereitschaft nachgesagt wurde, zeigt laut einer Studie von Eagle Hill Consulting nun die größte Absicht, beim aktuellen Arbeitgeber zu bleiben. Als Hauptgründe gelten ein unvorhersehbarer Wirtschaftsmarkt, KI-Disruption und ein schwächerer Arbeitsmarkt. Top-Performer wechseln nur noch bei großer Unzufriedenheit, deutlich höherer Vergütung oder Zweifeln an der Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens. Während Unternehmen von geringerer Fluktuation profitieren können, riskieren Arbeitnehmer:innen berufliche Stagnation und Firmen den Verlust von Innovationskraft durch fehlende neue Impulse.

Wer tritt die Nachfolge des Smartphones an?

Wie sieht das Smartphone von morgen aus? Diese Frage wollen Sam Altman und Jony Ive beantworten. Gemeinsam arbeiten der OpenAI-Chef und Apples ehemaliger Chefdesigner an neuer Hardware für das KI-Zeitalter. Was genau geplant ist, bleibt allerdings vage: Das Gerät soll kein Wearable werden, aber ohne Bildschirm auskommen und in eine Tasche passen. Bis zur Veröffentlichung dauert es noch mindestens ein Jahr. Andere sind bereits gescheitert: Humanes AI Pin, ein per Magnet befestigtes Wearable floppte nach weniger als einem Jahr. Der Rabbit R1, ein oranger Taschencomputer mit Spracheingabe, erwies sich in Tests als fehleranfällig. Beide Geräte konnten auch deshalb nicht überzeugen, weil sie weniger Funktionen als Smartphones boten. Das dürfte Ive und Altman vor eine Herausforderung stellen. Denn Nutzer werden sich kaum zum Kauf eines weiteren Geräts bewegen lassen, das teurer ist und weniger kann. Es bräuchte einzigartige Features und Anwendungszwecke, die bisherige Versuche nicht liefern konnten.

iOS 26 ist nicht gleich iOS 26

Wenn iOS 26 erscheint, bekommen nicht alle iPhone-Nutzer:innen die gleichen Funktionen. Der Grund: Einige neue Features basieren auf Apple Intelligence, das nur auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und der gesamten iPhone-16-Serie läuft. Besitzer:innen älterer Modelle verpassen dadurch Funktionen Live-Übersetzungen in iMessage und Facetime oder neue Features für die App Image Playground. Auch kleinere Funktionen wie 3D-Wallpaper-Animationen (ab iPhone 12) oder Hinweise auf schmutzige Kameralinsen (ab iPhone 15) bleiben älteren Geräten verwehrt. Die gute Nachricht: Nützliche Features wie Call Screening oder Hold Assist funktionieren hingegen auf allen kompatiblen iPhones – auch ohne KI-Chip.

Tool-Tipp der Woche: Playlisten-Umzug leicht gemacht

Spotify erhöht erneut seine Preise: Ein Solo-Premium-Abo kostet für Neukund:innen ab sofort 12,99 Euro, für Bestandskund:innen ab November. Das Familienabo steigt um fünf Euro auf 21,99 Euro und ist damit teurer als die Konkurrenz von Apple, Tidal und Amazon. Wer wechseln möchte, muss seine Playlisten nicht zurücklassen. Tools wie Soundiiz und Tunemymusic übertragen Playlisten zwischen verschiedenen Streamingdiensten. Soundiiz funktioniert im Browser und ist grundsätzlich kostenlos, allerdings nur für 200 Songs pro Playlist. Unbegrenzte Übertragungen kosten fünf Euro monatlich. Tunemymusic bietet 500 Songs gratis und kostet für Premium-Features zwischen zwei und 5,50 US-Dollar pro Monat. Beide Tools arbeiten schnell und zuverlässig, haben aber Grenzen bei sehr speziellen Playlisten oder Spotify-eigenen Listen.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

