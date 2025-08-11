5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: KI-Chips made in Germany

Die KI-Chips des deutschen Startups SpiNNcloud orientieren sich am menschlichen Gehirn. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Die hohe KI-Nachfrage sorgt auch für einen Boom in der Halbleiterindustrie. Statista prognostiziert für die kommenden Jahre etwa eine Wachstumsrate von rund 29 Prozent für die Hersteller von KI-Chips. Bis zum Jahr 2030 würde die Branche dementsprechend weltweit mehr als 330 Milliarden US-Dollar mit solchen Chips umsetzen.

Anzeige Anzeige

Wie ein Unternehmen aus Dresden die Welt der KI-Chips verändert

Das Dresdner Startup SpiNNcloud hat einen Großauftrag für seine neuromorphen KI-Chips erhalten, die in der Medikamentenforschung eingesetzt werden sollen. Die Besonderheit: Die Chips sind nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns konstruiert und arbeiten mit sogenannten Spiking Neural Networks (SNNs). Diese nutzen kurze Spannungspulse, um die Verbindungen zwischen künstlichen Neuronen zu steuern – ähnlich wie biologische Gehirne. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen KI-Chips liegt in der deutlich höheren Energieeffizienz: Der SpiNNaker2-Chip soll 18-mal sparsamer sein als konventionelle KI-Beschleuniger, die nächste Generation sogar 78-mal. Ein weiterer Pluspunkt: SNNs können im laufenden Betrieb dazulernen, ohne wie herkömmliche KI-Modelle nachtrainiert werden zu müssen. Mit rund 34.000 neuromorphen Chips hat SpiNNcloud nach eigenen Angaben den derzeit größten neuromorphen Computer gebaut.

So will Apple die KI-Aufholjagd noch schaffen

Apple-Chef Tim Cook hat seine Mitarbeiter:innen in einer seltenen Vollversammlung auf eine KI-Aufholjagd eingeschworen. „Apple muss gewinnen“, betonte Cook laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman. Der CEO sieht in der KI-Revolution eine Entwicklung, die größer als Internet, Smartphones und Cloud-Computing sei. Zur Umsetzung seiner ambitionierten Pläne zeigte sich Cook bereit, die nötigen Investitionen zu tätigen – notfalls auch durch milliardenschwere Übernahmen. Bereits jetzt habe Apple 12.000 neue Mitarbeiter:innen eingestellt, von denen 40 Prozent in Forschung und Entwicklung arbeiten. Softwarechef Craig Federighi erklärte beim Meeting, warum die bisherige Siri-Entwicklung scheiterte: Die hybride Architektur funktionierte nicht. Eine komplett neue KI-Architektur für Siri soll im Frühjahr 2026 erscheinen.

Anzeige Anzeige

Wie das Model Context Protocol die Arbeit mit KI verändert

Das Model Context Protocol (MCP) revolutioniert die Verbindung zwischen KI-Sprachmodellen und externen Anwendungen. Der von Anthropic entwickelte offene Standard vereinheitlicht den Datenaustausch und macht komplexe KI-Workflows auch für Nicht-Entwickler:innen zugänglich. Seit der Vorstellung im November 2024 haben sich auch Konkurrenten wie OpenAI und Google zu MCP bekannt. Das System arbeitet mit einer Client-Server-Architektur: KI-Anwendungen fungieren als Clients, die sich mit MCP-Servern verbinden, welche wiederum Zugriff auf lokale Daten oder externe Dienste ermöglichen. Die Installation ist vergleichsweise einfach – im Praxistest konnte eine KI über den Apple-MCP-Server problemlos auf Mac-Apps wie Kalender, Notizen und Mail zugreifen. Nutzer:innen können per einfachem Prompt Aufgaben erledigen lassen, ohne spezielle Befehle lernen zu müssen. Mit Tausenden verfügbaren Servern für verschiedenste Anwendungen gilt MCP manchen als ähnlich revolutionär wie der USB-Standard in der Hardware-Welt.

Jetzt lesen – und das t3n-Plus-Abo aktuell für 0 Euro im ersten Monat testen! Hier geht es zum vollständigen Artikel

Wie ein Startup Gestein in riesige Batterien verwandelt

Das texanische Startup Quidnet hat erfolgreich getestet, wie sich Energie monatelang in unterirdischem Druckwasser speichern lässt. Die Technologie funktioniert wie ein umgekehrtes Pumpspeicherkraftwerk: Wasser wird in undurchlässige Gesteinsformationen gepumpt und unter Druck gehalten, um bei Bedarf wieder nach oben zu fließen und Strom zu erzeugen. Bei einem sechsmonatigen Test konnte das Unternehmen 35 Megawattstunden Energie ohne Selbstentladung speichern. Die größte Herausforderung bleibt die effiziente Rückumwandlung in Strom – mit einer erwarteten Round-Trip-Effizienz von etwa 50 Prozent liegt das System unter Lithium-Ionen-Batterien. Dennoch könnte die Technologie durch niedrige Kosten und die Verwendung handelsüblicher Komponenten punkten. Die erste größere Anlage soll Anfang 2026 in Betrieb gehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tool-Tipp der Woche: So führt Ollama KI-Modelle direkt auf eurem Rechner aus

Wer ChatGPT und andere cloudbasierte Chatbots aus Datenschutzgründen meiden möchte, kann mit Ollama KI-Modelle lokal auf dem eigenen Rechner ausführen. Das Open-Source-Tool hat sich zum Standard für lokale Sprachmodelle entwickelt und bietet seit Juli 2025 auch eine grafische Benutzeroberfläche für Windows und macOS. Die neue Desktop-App erinnert an ChatGPT, erfordert aber zunächst die Auswahl und den Download eines KI-Modells. Allerdings zeigt sich schnell, dass viele Funktionen weiterhin nur über das Terminal zugänglich sind – etwa die Verwaltung installierter Modelle oder der Zugriff auf die vollständige Modellliste. Für Einsteiger könnte daher LM Studio die bessere Wahl sein. Die eigentliche Stärke von Ollama liegt aber darin, lokale KI-Modelle anderen Programmen zur Verfügung zu stellen. So können eine Vielzahl von Tools mit einer lokalen KI verbunden werden – ganz ohne Datenschutzsorgen.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du schon eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.