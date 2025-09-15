5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: KI und die Zukunft des Entwicklerberufs

Während vor allem Tech-Unternehmen ihre Kündigungen immer häufiger mit Produktivitätssteigerungen durch den KI-Einsatz erklären, zeigen Praxiserhebungen bisweilen noch ein ganz anderes Bild. Eine Anfang 2025 unter erfahrenen Entwickler:innen durchgeführte Untersuchung zeigte etwa, dass sie mit KI am Ende sogar länger für ihre Arbeit brauchten als ohne.

SAP-Personalchefin über die Zukunft des Entwicklerberufs

SAP-Personalchefin Gina Vargiu-Breuer sieht die Zukunft von Entwickler:innen optimistisch. KI werde nicht Jobs vernichten, sondern die Arbeit grundlegend verändern. Statt monotone Aufgaben zu erledigen, würden Entwickler künftig als „KI-Supervisoren“ agieren und mehr Zeit für kreative und strategische Tätigkeiten haben. Entscheidend für die Zukunft seien daher weniger technische Fähigkeiten, sondern Soft Skills wie Flexibilität, Lern-Agilität und Anpassungsfähigkeit. Ihre Kernbotschaft: Es braucht nicht weniger Entwickler:innen, sondern Entwickler:innen mit neuen Fähigkeiten.

Gemini bekommt klare Grenzen

Google hat endlich konkrete Nutzungslimits für seinen KI-Chatbot Gemini veröffentlicht. Bislang waren die Beschränkungen nur vage beschrieben, was bei Nutzer:innen für Verwirrung sorgte. Ohne Abo können täglich nur fünf Prompts mit dem Modell Gemini 2.5 Pro eingegeben werden, das Kontextfenster ist auf 32.000 Tokens begrenzt. Zusätzlich sind bis zu 100 Bilder pro Tag möglich. Mit einem Google AI-Abo steigt die Grenze auf 100 Prompts täglich, bei Google AI Ultra sogar auf 500. Das Kontextfenster erweitert sich auf eine Million Tokens, was etwa 1.500 Textseiten entspricht. Abo-Nutzer:innen können außerdem bis zu 1.000 Bilder täglich generieren und mit Veo 3 Fast Videos erstellen. Die experimentelle Deep-Think-Funktion bleibt Google AI Ultra vorbehalten und ist auf zehn Prompts pro Tag limitiert.

Supercomputing-Experte im Interview

Jack Dongarra, einer der führenden Köpfe im Bereich Supercomputing, sieht in der Kombination von Hochleistungsrechnern und KI großes Potenzial – warnt im Interview aber auch vor überzogenen Erwartungen. KI profitiere stark von klassischem HPC, benötige jedoch oft nur geringe Rechenpräzision, was eine Chance, aber auch Herausforderung für die Hardware-Entwicklung darstelle. Gleichzeitig bleiben zentrale Hürden bestehen: Energieverbrauch, Latenz und Datenbewegung. Extreme Beispiele wie Elon Musks Colossus mit 200.000 Nvidia-GPUs zeigen die Dimensionen – allein der Betrieb verschlingt rund 300 Millionen US-Dollar pro Jahr. Dennoch erreichen heutige Supercomputer oft nur ein Prozent ihrer theoretischen Spitzenleistung, was Dongarra auf mangelndes Co-Design zwischen Hardware, Software und Algorithmen zurückführt. Statt immer größerer Rechner brauche es daher vor allem bessere – ergänzt durch neue Ansätze wie Photonik, Neuromorphik oder Quantencomputing.

Marsrover findet neue Hinweise auf Leben

Der Nasa-Rover Perseverance hat im Jezero-Krater auf dem Mars möglicherweise Spuren von urzeitlichem Leben entdeckt. In einem Felsen namens „Cheyava Falls“ fanden Forscher:innen winzige Strukturen, die an ein Leoparden-Muster erinnern. Eine daraus entnommene Probe enthält organische Verbindungen wie Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor sowie die eisenreichen Mineralien Vivianit und Greigit. Diese Kombination könnte auf früheres mikrobielles Leben hindeuten. Sicherheit gibt es aber noch nicht, da die Mineralien auch ohne biologische Reaktionen entstehen können. Um das zu klären, müssten die Proben eigentlich in einem irdischen Labor untersucht werden. Die dafür geplante Rückholmission wurde jedoch wegen explodierter Kosten von elf Milliarden US-Dollar verschoben. Die Nasa sucht nach günstigeren Alternativen.

Tool-Tipp der Woche: 3 Prompts für einen besseren Start in den Tag

Wer seinen Arbeitsalltag mit KI optimieren will, muss nicht immer auf teure Enterprise-Tools zurückgreifen. Oft reichen schon gut durchdachte Prompts, um für mehr Effizienz zu sorgen. Als Inspiration dienen drei konkrete Anwendungsfälle, die sich noch vor dem ersten Kaffee nutzen lassen. So kann die KI beispielsweise ein personalisiertes Nachrichtenbriefing erstellen, Vorschläge zur ergonomischen Optimierung des Arbeitsplatzes machen oder bei der Planung gesunder Snacks für zwischendurch helfen.

