5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Nimmt uns KI die Jobs weg?

Vor allem US-amerikanische Tech-Unternehmen erklären ihre jüngsten Massenentlassungen mit KI. Einige Expert:innen äußern jedoch Zweifel, dass dahinter wirklich technisch bedingte Produktivitätssteigerungen stecken. Derweil wünscht sich auch die US-Politik Klarheit. Ein gemeinsam von Demokraten und Republikanern vorgebrachter Gesetzentwurf sieht vor, dass amerikanische Firmen zukünftig alle KI-bedingten Kündigungen melden sollen.

Welche Jobs kann KI derzeit wirklich ersetzen?

In den USA sind tausende Büroangestellte von KI-bedingten Entlassungswellen betroffen. Große Konzerne wie Meta, UPS und Amazon haben umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt – UPS plant sogar den Abbau von 48.000 Arbeitsplätzen. Besonders hart trifft es Jobs mit Hochschulabschluss: Laut einer Studie der Federal Reserve Bank of Philadelphia sind diese mehr als dreimal so stark von KI betroffen wie Stellen ohne akademischen Abschluss. Das Problem: KI-Tools können bislang nur rund drei Prozent der Aufgaben übernehmen, die Menschen zuverlässig erledigen. Eine Forrester-Analyse zeigt daher, dass mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber:innen, die Stellen durch KI ersetzt haben, diese Entscheidung bereuen. Wer wieder eingestellt wird, muss allerdings oft mit niedrigeren Löhnen rechnen. Berufe im Handwerk oder in der Pflege gelten dagegen als weitgehend geschützt vor der KI-Transformation.

Canva veröffentlicht kostenlose Alternative zu Photoshop & Co.

Canva greift Adobe mit einer kostenlosen Grafik-Suite an. Das Unternehmen hat die 2024 übernommenen Affinity-Programme zu einer einzigen App zusammengefasst, die dauerhaft gratis angeboten wird. Die neue Affinity-App vereint Bildbearbeitung, Vektordesign und Layout-Funktionen als Alternative zu Photoshop, Illustrator und InDesign. Unterstützt werden auch Adobe-Dateiformate wie PSD, AI und IDML. Verfügbar ist die Software für Windows und macOS, eine iPad-Version ist geplant. Während die Grundfunktionen kostenlos bleiben, sind KI-Features wie generatives Ausfüllen oder Hintergrundentfernung nur mit kostenpflichtigem Abonnement nutzbar. Für die Nutzung ist ein kostenloses Canva-Konto erforderlich.

Praxisbeispiel: Wie dieser Podologe KI für sein Business nutzt

Plattformen wie Make.com oder Zapier wollen den Arbeitsalltag mit KI-Automatisierung optimieren, stellen Laien aber oft vor große Hürden. Das zeigt das Beispiel eines selbstständigen Podologen aus Berlin, der erst mit professioneller Hilfe eines Freelancers von Fiverr seine Arbeitsabläufe einrichten konnte. Dafür laufen bei ihm nun Prozesse wie die Terminbuchung, die Rechnungsbearbeitung oder die automatisierte Bitte um Google-Bewertungen, was ihm über 350 positive Rezensionen einbrachte. Auch SEO-optimierte Blogeinträge werden per KI erstellt und automatisch gepostet. Der Fall macht deutlich, dass die Einrichtung der zwar nützlichen, aber komplexen Tools ohne Expertise oft zu kompliziert ist und so einen neuen Markt für spezialisierte Dienstleister:innen schafft.

Wie viel Geld verbrennt OpenAI wirklich?

Obwohl ChatGPT weltweit von 800 Millionen Menschen wöchentlich genutzt wird, schreibt OpenAI weiterhin Verluste in Milliardenhöhe. Das geht aus dem aktuellen Quartalsbericht von Microsoft hervor, das 27 Prozent an dem KI-Unternehmen hält. Microsofts Beteiligung minderte den Jahresüberschuss um 3,1 Milliarden Dollar, was auf einen Gesamtverlust von OpenAI zwischen 11,5 und 12 Milliarden Dollar im dritten Quartal hindeutet. Grund für die roten Zahlen sind die enormen Investitionen in neue Produkte und Infrastruktur – OpenAI plant eine Billion Dollar in den Ausbau zu stecken. Gleichzeitig zahlen nur fünf Prozent der ChatGPT-Nutzer:innen für ein Abo. OpenAI-Chef Sam Altman zeigt sich dennoch unbeeindruckt: Ob das Unternehmen 50 Millionen oder 50 Milliarden pro Jahr verbrenne, sei ihm egal, solange OpenAI auf Kurs bleibe, „letztendlich viel mehr Wert für die Gesellschaft zu schaffen“.

Tool-Tipp der Woche: Fotoverwaltung ganz ohne Cloud

Wer den Komfort von Cloud-Diensten wie Google Photos oder iCloud schätzt, seine privaten Aufnahmen aber nicht US-Konzernen anvertrauen möchte, findet mit Immich eine quelloffene Alternative. Die Software wird auf einem eigenen Server, etwa einem Raspberry Pi oder NAS, installiert und bringt viele bekannte Komfortfunktionen mit. Dazu zählen beispielsweise eine Gesichtserkennung zur Personenzuordnung, eine Kartenansicht für Fotos und eine integrierte Texterkennung, um Bilder per Suche wiederzufinden. Für technisch weniger versierte Nutzer:innen stellt die Installation zwar eine gewisse Hürde dar, allerdings erleichtert ein Installations-Script die Einrichtung der benötigten Docker-Container erheblich.

