5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: OpenAI hat ein Problem

KI treibt den Bedarf an Rechenzentren wie diesem in Eemshaven an. (Foto: picture alliance / Westend61 | Mischa Keijser)

Noch immer werden Milliarden in den KI-Sektor gesteckt. Gleichzeitig bleiben die Umsätze aber im Vergleich weiterhin viel zu niedrig. Immer häufiger stellen sich Marktbeobachter daher die Frage, wie die KI-Branche irgendwann Profite erwirtschaften soll.

ChatGPT-Nutzung geht zurück

OpenAI steht trotz neuer Produkte wie der Sora-App vor finanziellen Herausforderungen. Obwohl ChatGPT täglich eine Million Downloads verzeichnet, sind die Nutzungszahlen rückläufig. Seit Juli ist die Verweildauer der User in den USA um 22,5 Prozent gesunken, die Anzahl der Sitzungen um 20,7 Prozent. Gründe dafür sind unter anderem verstärkte Konkurrenz und Enttäuschung über GPT-5. Besonders problematisch: Nur fünf Prozent der 800 Millionen wöchentlichen Nutzer:innen zahlen für ein Abo. Gleichzeitig plant OpenAI Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur und hat sich verpflichtet, 26 Gigawatt Rechenkapazität zu liefern – das entspricht dem Strombedarf von ganz New York. Um die hohen Kosten zu decken, testet das Unternehmen bereits Werbung und monetarisiert neue Apps wie Sora.

Warum gibt es noch immer eine Zeitumstellung?

Obwohl 2018 über 80 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer:innen einer EU-Bürgerbefragung für die Abschaffung der Zeitumstellung stimmten, drehen wir auch 2025 noch zweimal im Jahr an der Uhr. Das Europäische Parlament votierte 2019 zwar für das Ende der halbjährlichen Umstellungen, doch im EU-Rat konnten sich die Mitgliedstaaten nicht einigen. Das Problem: Jedes Land hätte selbst entscheiden können, ob es bei der Sommer- oder Winterzeit bleibt – ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen wäre entstanden. Ohne koordinierte europäische Lösung wollen Länder wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande keine Alleingänge wagen. Seit der Corona-Pandemie liegt der Gesetzgebungsprozess komplett auf Eis. Die ursprünglich in den 70ern zur Energieeinsparung eingeführte Sommerzeit erfüllt ihren Zweck längst nicht mehr, verursacht aber weiterhin gesundheitliche Belastungen wie Schlafstörungen.

Arbeiten an einem Quantencomputer

Quantencomputer sollen einmal klassische Supercomputer weit übertreffen und werden deshalb massiv gefördert: China investiert 15 Milliarden Dollar, die USA 7,6 Milliarden. Dazu kommen private Milliardeninvestitionen – PsiQuantum sammelte eine Milliarde Dollar ein, QuEra 230 Millionen von Google und Softbank. Doch noch sind die Geräte klein und technisch begrenzt. Trotzdem können Entwickler:innen bereits über Cloud-Plattformen wie IBM, Microsoft oder Amazon experimentieren. IBM bietet 29 Tage kostenlosen Testzugang mit zehn Minuten Rechenzeit – regulär kostet eine Sekunde 1,60 Dollar. Die Programmierung erfolgt über Quantenschaltkreise mit speziellen „Quantengattern“, die Qubits bearbeiten. Ein einfacher Test zeigt: Reale Quantencomputer verhalten sich noch alles andere als optimal, aber das Quantenverhalten ist bereits erkennbar. Für Entwickler:innen gilt es herauszufinden, welche Probleme auf welchen Quantenchips lösbar sind.

Wie sich KI auf Schüler auswirkt

Eine Oxford-Studie zeigt: KI-Tools wie ChatGPT machen Schüler:innen zwar schneller, aber auch oberflächlicher im Denken. Von 2.000 befragten britischen Jugendlichen nutzen 80 Prozent KI für Hausaufgaben. 90 Prozent finden die Tools hilfreich, doch ein Viertel bemängelt, dass KI das Lernen zu sehr vereinfache. Jede:r Zehnte sieht Kreativität und kritisches Denken bedroht. Die Forscher:innen warnen: Schüler:innen gewinnen an Geschwindigkeit, verlieren aber die Tiefe des Denkens. Auch in Deutschland sind Jugendliche gespalten – während 23 Prozent ChatGPT hilfreicher als ihre Lehrer:innen finden, fordern 44 Prozent ein komplettes Verbot von KI-Tools bei Hausaufgaben. Expert:innen plädieren statt für Verbote für bessere KI-Kompetenz an Schulen.

Tool-Tipp der Woche: Dokumentenmanagement mit Papra

Das quelloffene Tool Papra soll die digitale Verwaltung von Dokumenten vereinfachen. Die Anwendung des französischen Entwicklers Corentin Thomasset bietet ein responsives Web-Interface, das sowohl am Desktop als auch über den Smartphone-Browser nutzbar ist. Nutzer:innen können Dokumente direkt hochladen oder einen Ordner bestimmen, den Papra automatisch überwacht. Zusätzlich lassen sich Dokumente per E-Mail an das Tool weiterleiten. Praktisch ist die automatische Verschlagwortung: Wird ein bestimmter Begriff im Dateinamen oder Dokument erkannt, erhält es automatisch ein entsprechendes Schlagwort. Die Installation erfolgt als Docker-Container, wobei ein Online-Generator die Konfiguration erleichtert. Zukünftig plant Thomasset auch einen Online-Service auf europäischen Servern anzubieten.

