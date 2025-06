5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Wenn der Messenger Werbung zeigt

Verbraucherinformationen in der Messenger-App? Das wird bald Wirklichkeit. Meta hat aus einem lange kursierenden Gerücht eine Tatsache gemacht und angekündigt, künftig Werbung in Whatsapp einzublenden. Immerhin: Chat-Botschaften bleiben davon verschont. Stattdessen soll es die Reklame in den Statusmeldungen der Nutzer:innen im Bereich „Aktuelles“ zu sehen geben.

Keine Whatsapp-Werbung in der EU – vorerst

Wer aus der EU kommt, hat dabei zumindest einen kleinen Vorteil: EU-Nutzer:innen können den Messenger noch länger ohne Werbung verwenden. Meta hat zwar angekündigt, die Reklame weltweit einzuführen, doch die irische Datenschutzkommission teilte mit, dass die Neuerung in der EU frühestens 2026 kommt. Der irische Datenschutzbeauftragte Des Hogan bestätigte diesen Zeitplan. Datenschützer:innen zeigen sich besorgt über das Werbemodell, das auf persönlichen Daten wie Wohnort und Sprache basiert. Besonders kritisch sehen sie den plattformübergreifenden Datenaustausch mit Instagram und Facebook. Der Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems bezeichnete das Vorgehen als „ganz klar illegal“.

Ist das Smartphone der Trumps “made in the USA”?

Mit der Androhung von Strafzöllen will US-Präsident Donald Trump erreichen, dass Apple iPhones künftig in den USA baut. Wie das gehen könnte, will nun das Familienunternehmen, die Trump Organization, zeigen. Die Firma unter Leitung von Donald Trump Jr. und Eric Trump hat mit dem T1 Phone ein Gerät vorgestellt, das laut einer Pressemitteilung in den USA gebaut wird. Analysten haben jedoch Zweifel daran. Max Weinbach von Creative Strategies stellt Ähnlichkeiten zu einem T-Mobile-Smartphone heraus. Herkunftsland: China. Tinglon Dai von der Carey Business School der Johns Hopkins University geht zudem davon aus, dass es mindestens fünf Jahre dauert, um die nötige Infrastruktur für „Made in USA“-Smartphones aufzubauen. Auch Aussagen von Eric Trump in einem Podcast lassen darauf schließen, dass das Gerät zunächst im Ausland und erst später in den USA gefertigt wird. Im Handel ist es ab Spätsommer für 499 US-Dollar erhältlich.

Regeln für Roboter

Humanoide Roboter brauchen eigene Sicherheitsstandards, denn sie bergen besondere Risiken. Anders als klassische Industrieroboter sollten Humanoide „dynamisch stabil“ sein. Durch ihren aufrechten Gang könnten sie bei einem Notaus umfallen – was gefährlich sein kann, wenn ein 65 Kilogramm schwerer Roboter auf Menschen stürzt. Die IEEE Humanoid Study Group arbeitet deshalb an neuen Standards, die sowohl physische als auch psychosoziale Risiken berücksichtigen. Experten wie Aaron Prather und Federico Vicentini betonen, dass Roboter wie Agilitys Digit oder Boston Dynamics‘ Atlas klare Kommunikationsmöglichkeiten brauchen, um ihre Absichten zu signalisieren. Zudem neigen Menschen dazu, menschenähnliche Roboter wie Menschen wahrzunehmen, was zu überhöhten Erwartungen führen kann. Die Standards sollen Mindestanforderungen festlegen, ohne Innovationen zu bremsen. Das ist besonders wichtig, wenn Humanoide künftig nicht nur in Fabriken, sondern auch in Krankenhäusern oder Privathaushalten eingesetzt werden.

Wann sind Ebay-Verkäufe steuerpflichtig?

Seit 2024 müssen Verkaufsplattformen Daten an das Finanzamt melden – bei mehr als 30 Verkäufen oder über 2.000 Euro Umsatz jährlich. Das bedeutet jedoch nicht automatisch eine Steuerpflicht. Entscheidend ist die Gewinnerzielungsabsicht: Wer gebrauchte Haushaltsgegenstände verkauft, handelt in der Regel steuerfrei. Zur Absicherung empfiehlt sich eine einfache Dokumentation mit Artikelinfos, Anschaffungsdaten und Preisen. So lässt sich bei Nachfragen des Finanzamts leicht nachweisen, dass kein Gewinn erzielt wurde. Die Annahme, dass 30 Verkäufe automatisch ein Gewerbe bedeuten, ist übrigens falsch: Diese Grenze gilt lediglich für die Meldepflicht der Plattformen.

Kamera oder Smartphone? Wir machen den Test

Eine zwölf Jahre alte Sony-Kompaktkamera im Vergleich mit einem aktuellen Samsung Galaxy A55 – kann der Oldie noch mithalten? Im Selbstversuch zeigt sich: Bei schwierigen Lichtverhältnissen hat die Sony DSC-WX150 keine Chance gegen die moderne Smartphone-Kamera mit der Software-Optimierung. Das Samsung liefert selbst bei Gegenlicht, in der Dämmerung oder in dunklen Innenräumen gut durchzeichnete Bilder mit satten Farben. Doch die Kompaktkamera schlägt zurück, wo Smartphones traditionell schwächeln: beim optischen Zoom. Mit ihrem Zehnfach-Zoomobjektiv (25-250 mm) ist die Sony dem Galaxy A55 bei Teleaufnahmen klar überlegen. Für Foto-Enthusiasten könnte sich das Mitführen einer zusätzlichen Kompaktkamera im Urlaub also durchaus lohnen – besonders, wenn die eigene Smartphone-Kamera zu wünschen übrig lässt.

