Schon 1960 sollte erstmals ein Raumfahrzeug in Richtung Mars aufbrechen. Das sowjetische Raumfahrzeug hatte jedoch schon beim Start Probleme. Erst vier Jahre kam es dann zum ersten erfolgreichen Vorbeiflug durch die USA. Jetzt ist das Rennen um den Mars neu entbrannt. Neben den staatlichen Raumfahrtorganisationen der USA, Europas, Japans und Indiens planen auch verschiedene kommerzielle Anbieter wie SpaceX Missionen zum Roten Planeten in den kommenden Jahren.

Warum die Marsmission Tianwen-3 für China so wichtig ist

China will mit der Tianwen-3-Mission zwischen 2028 und 2031 als erstes Land erfolgreich Mars-Proben zur Erde zurückbringen – zwei Jahre vor der geplanten gemeinsamen Mission von Nasa und Esa. 500 Gramm Mars-Material sollen gesammelt werden, um mögliche Lebensspuren und die Bewohnbarkeit des roten Planeten zu untersuchen. Anders als bei der ersten Marsmission setzt China dieses Mal auf eine Drohne statt eines Rovers und will als erste Mission international zwei Meter tief in den Marsboden bohren. Zwei Starts sind geplant, die Raumfahrzeuge benötigen sieben bis acht Monate bis zum Mars. China hat das Programm für internationale Partner geöffnet und stellt 20 Kilogramm Nutzlastkapazität zur Verfügung. Die Mission ist Teil von Chinas ambitioniertem Weltraumprogramm, das eine eigene Mondbasis in den 2030er Jahren vorsieht.

Was GPT-Blindtests über unsere KI-Nutzung aussagen

OpenAI steht mit GPT-5 vor einem Dilemma: Obwohl das neue Modell technisch besser ist, wünschten sich viele Nutzer:innen nach der Veröffentlichung das Vorgängermodell zurück. Die Kritik wurde so laut, dass OpenAI GPT-4o bereits nach 24 Stunden wieder aktivierte. Ein anonymer Blindtest zeigt nun: Eine knappe Mehrheit bevorzugt tatsächlich GPT-5, während viele weiterhin GPT-4o wählen. Das Problem dahinter heißt „Sycophancy“ – die Tendenz von KI-Systemen, Nutzer:innen zu schmeicheln, auch wenn Antworten falsch sind. OpenAI hatte diesen Schmeichel-Faktor in GPT-5 bewusst von 14,5 auf unter 6 Prozent reduziert, was zu weniger „warmen“ Antworten führte.

Wie der AI Mode die Google-Suche nachhaltig verändert

Google rollt den AI Mode global aus, der die traditionelle Internetsuche grundlegend verändert. Das KI-gestützte Feature ermöglicht es Nutzer:innen, komplexe Fragen zu stellen und sofort umfassende Antworten zu erhalten. Basierend auf Googles Gemini 2.5-Modell kombiniert der AI Mode verschiedene Suchfunktionen und teilt Anfragen in Unterkategorien auf. Nach der Freischaltung in den USA, Indien und Großbritannien haben jetzt 180 weitere Länder Zugriff – die EU bleibt jedoch vorerst außen vor. Eine Untersuchung zeigt drastische Unterschiede zur herkömmlichen Suche: Nur 14 Prozent der URLs gleichen sich zwischen AI Mode und organischer Suche. Selbst bei identischen Anfragen werden meist andere Quellen verlinkt. Google plant bereits Werbeanzeigen im AI Mode durch gesponserte Antworten und Produktkarten. Während neue Werbemöglichkeiten entstehen, befürchten Publisher sinkende Klickraten, da Nutzer:innen schon in den KI-Antworten umfassende Informationen erhalten könnten.

Was für Mark Cuban wirklich gute Mitarbeiter ausmacht

Milliardär Mark Cuban verrät, welche Eigenschaft er bei Mitarbeiter:innen am meisten schätzt: die Fähigkeit, seinen Stress zu reduzieren. „Jeder, der meinen Stress reduziert, wird für mich unschätzbar wertvoll“, erklärte der US-Unternehmer gegenüber CNBC. Solche Angestellten würden proaktiv Probleme angehen und Situationen analysieren, ohne viel Aufhebens zu machen. Als Beispiel nannte Cuban seinen Mitarbeiter Robbie, der ihn frühzeitig auf kleine Probleme aufmerksam macht, bevor diese größer werden. Studien zeigen, dass Stress US-Unternehmen jährlich über 300 Milliarden Dollar kostet. Forscherin Kandi Wiens von der University of Pennsylvania bestätigt: Menschen mit positiver Stress-Einstellung seien produktiver und motivierter. Sie empfiehlt, Termine verlässlich einzuhalten und ein guter Zuhörer zu sein, um das Vertrauen des Chefs zu gewinnen.

Tool-Tipp der Woche: So holt ihr mehr aus ChatGPT

ChatGPT bietet drei Profi-Funktionen, die über einfache Prompts hinausgehen und wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Custom Instructions sind die persönliche Grundeinstellung, die bei jedem neuen Chat greift. Hier legst du einmalig fest, wer du bist und welche Regeln für KI-Antworten gelten. Projekte funktionieren als intelligente Container für komplexe Vorhaben und bündeln mehrere Chats, Dateien und projektspezifische Anweisungen. In Team-Versionen können Kolleg:innen direkt eingeladen werden. Custom GPTs sind spezialisierte KI-Anwendungen für wiederkehrende Aufgaben, die per Link teilbar sind und wie Apps funktionieren. Custom Instructions sind bereits in kostenlosen Accounts verfügbar, Projekte und Custom GPTs nur in kostenpflichtigen Versionen. Die Entscheidungshilfe: Custom Instructions für globale Einstellungen, Projekte für große Vorhaben mit vielen Komponenten, Custom GPTs für die Automatisierung spezifischer Routineaufgaben.

