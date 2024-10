5-Sterne-Komfort im All: So luxuriös soll das erste Weltraum-Hotel aussehen

Bislang hat das Raumfahrtunternehmen Vast lediglich Eckdaten und erste Konzepte des Äußeren von Haven-1 gezeigt. Dabei handelt es sich um eine Raumstation, die gleichermaßen für Privatpersonen und Wissenschaftler:innen zur Verfügung stehen soll. Im Grunde soll sich jeder einen Flug zur Raumstation und einen damit verbundenen 30-tägigen Aufenthalt sichern können – wenn das nötige Kleingeld dazu da ist.

Haven-1 sieht aus wie ein 5-Sterne-Hotel

Jetzt hat Vast erstmals ein Konzeptvideo veröffentlicht, in dem auch das Innere von Haven-1 zu sehen ist. Laut Vast soll das Design „warm und einladend“ sein, damit sich die Astronaut:innen über den gesamten Aufenthalt wohlfühlen und sich schneller an die neue Umgebung gewöhnen können. Zudem sind sämtliche Oberflächen gepolstert, sodass in der Schwerelosigkeit zusätzliche Sicherheit gewährt werden kann.

Ein zentrales Element von Haven-1 wird ein großes Panoramafenster. Hier können sich Weltraumbesucher:innen laut Vast zurücklehnen, die Erde aus dem All betrachten und auch Fotos machen. Damit diese dann auch auf Social-Media-Kanälen landen können, bietet Haven-1 durchgängig Wi-Fi über Starlinks Satellitensystem.

Insgesamt kann Haven-1 vier Personen gleichzeitig beherbergen. Die Quartiere sind dabei voneinander getrennt und etwas größer als auf der ISS. Daneben gibt es noch einen Lagerraum für die Verpflegung und einen Gemeinschaftsraum mitsamt ausfahrbarem Tisch. Wird letzterer eingeklappt, gibt es Platz, um sich körperlich zu betätigen.

Wann soll Haven-1 ins All starten?

Noch handelt es sich natürlich nur um ein Konzeptvideo. Ob Vast die Versprechen wirklich halten kann, muss sich noch zeigen. Aktuell plant das Unternehmen, Haven-1 2025 zu starten und dann auch direkt die erste Besatzung mit nach oben zu schicken. Das Unternehmen weist aber schon jetzt darauf hin, dass dies nicht vor August 2025 passieren wird. Vorher soll es aber schon einen Testlauf mit wichtigem Equipment und Software geben, um auszuprobieren, ob diese den Bedingungen im All standhalten kann.

Sollte sich Haven-1 als Erfolg herausstellen, hat Vast auch schon weitere Pläne. 2028 könnte dann eine Starship-Raumstation gestartet werden, die auch künstliche Schwerkraft bieten würde. In den 2030ern will Vast zudem eine noch größere Station für bis zu acht Menschen an den Start bringen, die dann die Schwerkraft der Erde, des Mondes, des Mars und vieler weiterer Planeten simulieren kann.

Schon jetzt können sich Privatpersonen einen Sitz an Bord des Fluges sichern. Welche Preise Vast für den Flug und den Aufenthalt auf Haven-1 aufrufen wird, verrät das Unternehmen aber nur denjenigen, die sich wirklich für einen Flug interessieren. Dieser findet im Übrigen mit SpaceX statt. Wer will, kann auch ein Zusatzpaket buchen und Fracht mitbringen, um etwa Experimente an Bord von Haven-1 durchzuführen.

Atemberaubende Bilder aus dem Weltall

