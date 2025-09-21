50.000 Dollar Strafe: Versucht Meta, eine ehemalige Managerin zum Schweigen zu bringen?

Sarah Wynn-Williams leitete bis 2017 die Abteilung Global Public Policy bei Meta, das damals noch Facebook hieß. Nach ihrem Ausscheiden erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Tech-Konzern. Wie The Guardian berichtet, soll das Unternehmen unter dem Gründer und CEO Mark Zuckerberg das Ziel verfolgen, die Whistleblowerin gezielt unter Druck zu setzen.

Für jeden Verstoß drohen 50.000 Dollar Strafe

In ihrem Buch Careless People beschreibt die ehemalige Meta-Managerin detailliert, wie das Unternehmen seine Macht einsetzt – und dadurch erheblichen Schaden anrichtet. Unter anderem behauptet sie, dass der Konzern gezielt Werbung an Minderjährige ausgespielt habe, wenn diese sich traurig oder verletzlich fühlten. Laut Wynn-Williams sei es beispielsweise möglich, dass das Löschen eines Selfies als Zeichen emotionaler Unsicherheit interpretiert wird – ein möglicher Anlass, um Werbung für Schönheitsprodukte zu schalten. Auch Werbeanzeigen, die sich auf Abnehmmittel bezogen, seien gezielt dann geschaltet worden, wenn junge Mädchen Hinweise auf Unsicherheit in Bezug auf ihr Körperbild gezeigt hätten.

Nach der Veröffentlichung ihres Enthüllungsbuches steht Wynn-Williams jetzt angeblich kurz vor der Insolvenz. Die britische Politikerin Louise Haigh behauptete im Parlament, dass Meta die Whistleblowerin zum Schweigen bringen und bestrafen wolle, indem ihr jedes Mal, wenn sie sich kritisch äußert, eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 US-Dollar auferlegt wird. Haigh machte den Fall während einer Debatte im Unterhaus öffentlich, in der es um Arbeitnehmerrechte ging. Meta betonte, dass Wynn-Williams die Vereinbarung über die Unterlassung von Diffamierungen freiwillig als Teil ihres Ausstiegs aus dem Unternehmen akzeptiert habe.

Whistleblowerin appelliert an andere Insider:innen

Meta bezeichnete das Buch als eine Mischung aus veralteten, bereits bekannten Vorwürfen gegen das Unternehmen und falschen Anschuldigungen gegen die Führungskräfte. Das Unternehmen erklärte außerdem, Wynn-Williams sei wegen „mangelnder Leistung und toxischen Verhaltens“ entlassen worden. Sie durfte ihr Buch zudem nicht bewerben, nachdem Meta einen entsprechenden Gerichtsbeschluss erwirkt hatte. Laut dem Verlag Pan Macmillan wurden dennoch über 150.000 Exemplare in allen Formaten verkauft. Das Buch wurde von der Sunday Times in die Liste der meistverkauften Hardcover des Jahres 2025 aufgenommen, die Taschenbuchausgabe soll Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Meta wollte zu den Äußerungen der britischen Politikerin keine Stellung nehmen. Laut The Guardian sagte das Unternehmen allerdings, dass Wynn-Williams bisher keine Zahlungen im Rahmen der Vereinbarung leisten musste. Seit April hat die ehemalige Meta-Managerin nicht mehr öffentlich gesprochen. Damals musste sie sich im Rahmen einer Anhörung den Fragen von US-Senator:innen stellen. Schon im Jahr 2021 hatte der Kongress eine Untersuchung initiiert, um den Einfluss des Tech-Konzerns auf Kinder und Jugendliche zu untersuchen. In einer schriftlichen Erklärung sagte Wynn-Williams aber vor Kurzem, sie sei dankbar, dass der US-Senat das Verhalten von Meta weiterhin untersuche. „Ich wünschte, ich könnte mehr sagen.” Außerdem fügte sie hinzu: „Ich fordere andere Tech-Mitarbeiter:innen und jene, die überlegen, als Whistleblower aufzutreten, dazu auf, ihr Wissen zu teilen, bevor noch mehr Kinder zu Schaden kommen.”

