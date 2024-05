News

50.000 Euro im Jahr, 38 Stunden pro Woche und Büro: Das wünscht sich die Gen Z von Arbeitgebern

Wie stellt sich die Gen Z den idealen Arbeitsplatz vor, wie viel Geld will sie verdienen und wie viele Wochenstunden sind okay? Eine Umfrage zeigt, was junge Leute sich wünschen – und dass der berühmt-berüchtigte Obstkorb als Benefit auch eine Rolle spielt.