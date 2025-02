500 Euro für 15 Stunden Spielzeit: Scalper verkaufen Beta-Zugänge zu horrenden Preisen

Spätestens seit der Playstation 5 und dem Release Nvidias RTX-4000-Serie sind Scalper auch im Tech-Bereich immer häufiger unterwegs. Ihre Taktik ist dabei immer recht ähnlich: Sie kaufen möglichst alle verfügbaren Produkte auf, um eine künstliche Knappheit zu schaffen. Danach bieten sie ihre Produkte bei Auktionsplattformen zu horrenden Preisen an und machen mit verzweifelten Tech-Fans Gewinn.

Anzeige Anzeige

Elden Ring wird zum Ziel von Scalpern

In einem neuen Fall hat es jetzt sogar ein Spiel getroffen, das bislang nicht einmal auf dem Markt ist. Die Rede ist von Elden Ring Nightrein, dem Koop-Ableger des überaus erfolgreichen Action-Rollenspiels Elden Ring. Das Spiel hat bisher keinen offiziellen Release-Termin. Allerdings veranstaltet das Entwicklerstudio From Software im Februar 2025 einen Playtest, um das Netzwerk des Spiels ausgiebig zu testen. Um am Test teilzunehmen, mussten Spieler:innen sich zunächst per Mail anmelden und dann hoffen, aus dem Pool der Bewerber:innen gezogen zu werden.

Scalper hatten offenbar besonders viel Glück. Denn auf Auktionsplattformen gibt es zahlreiche Angebote für Beta-Zugänge zu Elden Ring Nightrein. Wie Gamesradar berichtet, werden diese etwa in Großbritannien für 500 britische Pfund angeboten. Das sind umgerechnet etwa 480 Euro. In den USA rufen Scalper etwas günstigere, wenn gleichermaßen horrende Preise auf. Hier kostet ein Zugang zum Netzwerktest um die 300 US-Dollar, was etwa 291 Euro entspricht.

Anzeige Anzeige

Natürlich sollten Gamer:innen diese Vorgehensweise nicht unterstützen und den Scalpern das Geld nicht nachwerfen. Das hat im Falle von Elden Ring Nightrein auch noch zwei weitere gute Gründe. Zum einen handelt es sich bei dem Zugang lediglich um einen Netzwerktest. Die Entwickler:innen möchten also herausfinden, ob das Spiel eine große Zahl von Spieler:innen aushält und welche Belastungen möglich sind, bis es zu Problemen kommt. Deshalb kann es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen oder anderen Fehlern kommen, die den Spielspaß trüben.

Zum anderen ist die Zeit des Playtests genau abgegrenzt. Er findet an fünf Tagen jeweils drei Stunden pro Tag statt. Heißt: Gamer:innen würden für 15 Stunden in Elden Ring Neightrein einen Betrag zahlen, der in keinerlei Relation steht. Jede Stunde Spielspaß würde dann im Falle der 480 Euro teuren Zugänge mit 32 Euro zu Buche schlagen. Gesetz dem Falle, dass ihr auch an allen Playtests teilnehmen könnt und diese jederzeit reibungslos ablaufen.

Anzeige Anzeige

Spielmechaniken, auf die Gamer:innen keine Lust haben

10 Bilder ansehen Spielmechaniken, auf die eigentlich niemand Lust hat Quelle:

Mehr zu diesem Thema