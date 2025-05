500.000 neue Galaxien warten auf dich: Warum die Nasa jetzt deine Hilfe braucht

Die Nasa ruft die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf: Über die Citizen-Science-Plattform Galaxy Zoo können Freiwillige Galaxien klassifizieren, die vom James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) aufgenommen wurden.

Mit über 500.000 neuen Bildern, die im Rahmen des Cosmos-Web-Surveys entstanden sind, bietet das Projekt eine einzigartige Gelegenheit, die Entstehung und Entwicklung von Galaxien zu erforschen. Teilnehmende beantworten einfache Fragen zur Form und Struktur der Galaxien und tragen so zur wissenschaftlichen Analyse bei.

Zusammenspiel von menschlicher Intuition und KI

Galaxy Zoo funktioniert offenbar relativ simpel, sodass wirklich jede:r ab einem Alter von zehn Jahren teilnehmen kann. Das Projekt kombiniert menschliche Mustererkennung mit künstlicher Intelligenz. Ein Algorithmus namens ZooBot filtert die Bilder vor, um jene auszuwählen, die für Freiwillige besonders geeignet sind.

Die Teilnehmenden klassifizieren dann die Galaxien anhand ihrer Form, Struktur und anderer Merkmale, indem sie einfache Fragen dazu beantworten. Dabei werden auch die Veränderungen der Galaxien im Laufe der Zeit aufgezeichnet und kategorisiert.

Die ungewöhnliche Form der Zusammenarbeit ermöglicht es, große Datenmengen effizient zu analysieren und gleichzeitig die Stärken menschlicher Intuition zu nutzen.

JWST: Ein Blick in die Vergangenheit des Universums

Das James-Webb-Teleskop hat seit seinem Start vor knapp vier Jahren völlig neue Einblicke in die Tiefe unseres Universums eröffnet. Forschende können dadurch Galaxien beobachten, wie sie vor Milliarden von Jahren aussahen. Die Analyse dieser frühen Galaxien gewährt Wissenschaftler:innen wertvolle Erkenntnisse über die Entwicklung des Universums.

Die Beiträge der Citizen Scientists helfen der Nasa dabei, einen Überblick über die riesigen Mengen an Forschungsmaterial zu gewinnen und so effizienter nach Strukturen und Mustern in der Evolution von Galaxien suchen zu können.

Galaxien klassifizieren: So kannst du mitmachen

Die Teilnahme an Galaxy Zoo ist einfach: Es reicht eine Registrierung auf der Plattform und schon kann es losgehen mit der Klassifikation. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – nur Neugier und Interesse an der Astronomie.

Egal ob jung oder alt, jede:r kann einen Beitrag leisten und Teil dieser spannenden wissenschaftlichen Reise sein.

