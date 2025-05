5,1 Millarden Besuche: ChatGPT katapultiert sich auf Platz 5 der meistbesuchten Websites

500 Millionen: So viele User besuchen ChatGPT jede Woche. Auch der Umsatz steigt stetig an, doch für ein Abonnement zahlen aktuellen Berichten zufolge nur knapp vier Prozent der User. Angekurbelt werden die Einkünfte dennoch durch Innovationen wie GPT-4o Image Generation, mit welcher über 130 Millionen User insgesamt mehr als 700 Millionen Bilder kreiert haben – und das allein in der ersten Woche seit dem Launch.

In Anbetracht des andauernden enormen Erfolgs des KI-Tools dürfte es die meisten User kaum verwundern, dass chatgpt.com mittlerweile auch im Ranking der meistbesuchten Websites weit oben liegt. Das offenbaren aktuelle Zahlen von Similarweb, welche der Threads-Account chatgptricks grafisch aufbereitet hat.

Anzeige Anzeige

Während ChatGPT mit einem Plus von 13,04 Prozent und einem Traffic-Anteil von 2,30 Prozent auf dem fünften Platz landet, ist die unangefochtene Nummer eins – kaum verwunderlich – Google. Der Gesamtanteil der Suchmaschine liegt bei unglaublichen 36,38 Prozent. Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen YouTube mit 12,83 Prozent, Facebook mit 5,17 Prozent und Instagram mit 2,76 Prozent.

Von Nummer 15 in die Top 5 – mit Milliarden Visits im Monat

Chatgpt.com hat es erstmals in die Top 5 der meistbesuchten Websites geschafft – und im Jahresvergleich einen riesigen Sprung hingelegt. So lag die Website vergangenes Jahr noch auf dem 15. Platz. Nichtsdestotrotz konnte das KI-Tool von OpenAI schon im ersten Jahr nach dem Launch ein rasantes Wachstum verzeichnen, wie Daten von Semrush offenbaren.

Anzeige Anzeige

Traffic-Statistiken für den April 2025 zeigen derweil eindrücklich: Hinter der hohen Platzierung von chatgpt.com steckt eine gigantische Besucher:innenzahl – ganze 5,1 Milliarden Visits verzeichnete die Website im vergangenen Monat. Nach den USA, Indien und Brasilien zählt auch Deutschland zu den Ländern, in denen das KI-Tool besonders beliebt ist. Um die zahlreichen User bei Laune zu halten, liefert OpenAI fast wie am Fließband neue Modelle, Features und Updates. So können die Nutzer:innen neuerdings nicht nur auf ein spezialisiertes Modell für mehr Geschwindigkeit, Präzision und Alltagstauglichkeit zugreifen, sondern sich auch von einem brandneuen Agent unterstützen lassen.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review ChatGPT