Wie 58 Wallets mit dem Trump-Coin Millionen machten – während 764.000 verloren

Adav Noti, Geschäftsführer der gemeinnützigen Ethikgruppe Campaign Legal Center, hatte den Trump-Memecoin Anfang 2025 als „Ausbeutung der Präsidentschaft“ bezeichnet. In der Krypto-Gemeinde läuft das umstrittene Finanzinstrument unter dem Label „Geldmach-Maschine“.

Anzeige Anzeige

Eine Wallet macht über 100 Millionen Plus

Der Kurssprung um 1.000 Prozent kurz nach dem Launch des Tokens soll mindestens einer Wallet ein Plus von über 100 Millionen Dollar beschert haben. Jetzt zeigt eine Auswertung der Blockchain-Analysefirma Chainalysis, wie viele Menschen tatsächlich von dem kurzzeitigen Hype um den Trump-Memecoin profitiert haben dürften – und wieviele nicht.

Demnach sollen rund 764.000 Wallets, die meist vergleichsweise kleinere Beträge investiert haben, Geld verloren haben, wie CNBC schreibt. Insgesamt dürfte es hier um bis zu zwei Milliarden Dollar gehen, wie eine Auswertung von Mitte Februar 2025 zeigt.

Anzeige Anzeige

Trump-Coin Gewinne von 1,1 Milliarden Dollar

58 Wallets beziehungsweise deren Besitzer:innen haben dagegen jeweils mehr als zehn Millionen Dollar Gewinne mit dem Token gemacht. Diese Gewinne sollen sich insgesamt auf knapp 1,1 Milliarden Dollar belaufen.

Zu den Gewinner:innen gehören derweil auch die Firmen aus dem Trump-Universum, die den Token an den Start gebracht haben. Diese sollen wenige Wochen nach dem Start schon rund 100 Millionen Dollar kassiert haben.

Anzeige Anzeige

Bestbestückte Wallets bekommen Dinner-Einladung

Nachdem das Interesse am Trump-Coin – und damit auch Preis und Marktkapitalisierung – spätestens im April 2025 kräftig nachgelassen hatten, versuchten die Macher:innen, der Nachfrage mit einer weiteren zweifelhaften Aktion wieder auf die Sprünge zu helfen. Den 220 aktivsten Halter:innen des Tokens wurde die Teilnahme an einem Dinner mit US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt.

7 Bilder ansehen Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage Quelle: SFIO CRACHO / Shutterstock

Das sorgte immerhin für einen vorübergehenden Kurssprung des Trump-Memecoins um 50 Prozent. Mittlerweile ist aber auch dieser Effekt verpufft. Zur Verdeutlichung: Seit dem Allzeithoch am 19. Januar 2025 mit rund 75 Dollar ist der Kurs des Tokens um 85 Prozent eingebrochen.

Anzeige Anzeige

Trump-Memecoin auf stetigem Abwärtskurs

Am 7. Mai 2025 ist der Trump-Memecoin gerade einmal noch elf Dollar wert. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 2,2 Milliarden Dollar. Hier standen schon einmal 13 Milliarden Dollar zu Buche. Wer allerdings rechtzeitig – also gleich nach dem Start des Coins – zuschlagen konnte, kann sich immer noch über ein Kursplus von über 800 Prozent freuen.

Mehr zu diesem Thema