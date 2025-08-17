6,8 Millionen Accounts gesperrt: Whatsapps massiver Schlag gegen Betrugsnetzwerke

Betrugsmaschen gehen oft von Fake-Accounts auf Whatsapp aus. Der Messenger hat jetzt präventiv fast 7 Millionen solche Profile gesperrt. (Foto: Michele Ursi/Shutterstock)

Whatsapp hat laut eines Blogeintrags des Mutterkonzerns Meta im ersten Halbjahr 2025 rund 6,8 Millionen Accounts deaktiviert. Diese standen mit sogenannten Scam‑Zentren in Verbindung. Insbesondere hat Messengerdienst Nutzer:innen-Profile eines großangelegten Betrugsnetzwerks in Südostasien gesperrt. Die Maßnahme erfolgte teils präventiv, oftmals bevor die Accounts überhaupt Schaden anrichten konnten.

Whatsapp-Betrug: Angebliches Geld für Likes und Schneeballsysteme

Viele der blockierten Accounts standen im Zusammenhang mit Scam‑Operationen in Myanmar, Kambodscha und Thailand, die Opfer über Whatsapp in komplexe Betrugsabläufe hineinmanipulierten. Dass die Zahl so hoch ist, hängt mit der systematischen Arbeitsweise der Scam‑Zentren zusammen: Oft laufen gleich mehrere Betrugsmaschen gleichzeitig.

Bei einem Beispiel aus Kambodscha sollten die Opfer beispielsweise unter einem Vorwand mit Likes auf Tiktok Geld verdienen. Erstellt haben die Kriminellen diese falschen Jobangebote mit ChatGPT und weitergeleitet via Whatsapp. Um an das angebliche Gehalt zu kommen, sollten die Betrogenen dann zuerst Geld auf ein Kryptokonto einzahlen – das dann natürlich verschwand. Auszahlungen gab es keine.

Die Kriminellen nutzten außerdem ein Schneeballsystem, bei dem man in einen falschen Scooter-Verleih investieren sollte. Auch gefakte Crypto-Investitionen kamen zum Einsatz, um arglosen Whatsapp-Nutzer:innen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Um die großangelegten Betrugsmaschen zu stoppen, kooperierte Meta sogar mit OpenAI.

Meta warnt ausdrücklich vor angeblichen Jobs, in denen man erst etwas bezahlen muss, um vermeintlich selbst Geld zu erhalten.

Whatsapp: Schutzfunktionen für mehr Transparenz

Parallel zur Account‑Säuberung führt Whatsapp derzeit auch neue Funktionen ein, um User:innen besser zu schützen.

Durch den Safety Overview bei Gruppeneinladungen erhalten Nutzer:innen zum Beispiel Informationen über den Gruppen­ersteller und die Mitgliederzahl, bevor sie einwilligen, überhaupt den Inhalt der Gruppennachrichten zu sehen.

Wenn man von einer unbekannte Nummer kontaktiert wird, erscheinen außerdem Hinweis­meldungen, die zur Vorsicht mahnen. Bald soll man in diesem Fall auch mehr Informationen sehen, wie das Erstellungsdatum des Accounts, den Namen der Person, die zum Chat eingeladen hat, sowie in einem Gruppenchat die Anzahl der Gruppenmitglieder – und wie viele davon in den eigenen Kontakten sind.

Bester Schutz: Immer skeptisch bleiben

Die Sperrung von 6,8 Millionen Konten ist ein wirkungsvoller Schlag gegen organisierten Betrug. Trotzdem werden Scam-Zentren unter anderem durch den Einsatz von KI-Tools immer besser und effektiver.

Keine technische Schutzmaßnahme kann Wachsamkeit und gesunden Menschenverstand ersetzen. Wer bei ungewöhnlichen Anfragen, zu gut klingenden Angeboten oder Druck zur schnellen Reaktion erst Mal innehält, schützt sich besser – auch über Whatsapp hinaus.

