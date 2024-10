6 Denkfehler über Inflation, die du getrost vergessen kannst

Sie ist “das Biest, das die Menschen ärmer gemacht hat”, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche auf einer Pressekonferenz. Gemeint war die hohe Inflation in Deutschland. Habecks Thema war der erwartete Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,2 Prozent – noch im Frühjahr war die Bundesregierung dagegen von einer leichten Wirtschaftssteigerung ausgegangen.