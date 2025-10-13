6 Punkte entsprechen 6 Bit: Warum die Brailleschrift bis heute konkurrenzlos ist

Nur kurz entwischt der dreijährige Louis in die Schusterwerkstatt seines Vaters, da ist es passiert: Er sticht sich ein Messer ins Auge, das Auge entzündet sich, die Entzündung greift aufs andere Auge über, zwei Jahre später ist er vollkommen blind.

In seinem Heimatdorf Coupvray kommt der aufgeweckte Junge gut zurecht. Doch wovon soll er später leben? Blindheit verhieß damals, auf Bettelei angewiesen zu sein.

Vorläufer der heutigen Blindenschrift

Glücklicherweise gibt es im nahen Paris eine der ersten Blindenschulen. Mit zehn Jahren wird Louis Braille aufgenommen. Kurze Zeit später taucht dort ein gewisser Charles Barbier auf. Er ist Offizier und hat eine „Nachtschrift“ entwickelt, mit der sich Befehle auch ohne Licht lesen lassen, damit man dem Feind nicht die eigene Stellung verrät. Jeder Buchstabe wird dabei durch eine Kombination aus zwölf ertastbaren Punkten dargestellt.

In der Armee konnte sich das komplizierte System nicht durchsetzen. Auch an der Blindenschule ist die Begeisterung verhalten. Dort wird bereits eine eigene Blindenschrift gelehrt, die allerdings langsam und unhandlich ist. Sie basiert auf vergrößerten, in Papier geprägten Druckbuchstaben.

Buchstaben durch Punkte ersetzen

Louis Braille erkennt – offenbar als einziger – das Potenzial der Idee, Buchstaben durch Punkte zu ersetzen. 1825, mit 16 Jahren, stellt er eine verbesserte Version von Barbiers System vor: Er hat die zwölf Punkte auf sechs reduziert, angeordnet in zwei Dreier-Spalten wie auf einem Spielwürfel. So lassen sie sich mit einer einzigen Berührung der Fingerkuppe erfassen.

Die sechs Punkte entsprechen sechs Bit, können also 63 Zeichen codieren. Um mit möglichst wenigen Buchstaben auszukommen, setzt Braille auf konsequente Kleinschreibung. Zudem dienen die ersten zehn Buchstaben auch als Zahlen. Damit man sie als solche erkennt, hat Braille das Sonderzeichen „Zahlen folgen“ eingeführt – eine Art „Umschalttaste“.

Das System war von Anfang an so durchdacht, dass es bis heute praktisch konkurrenzlos ist. Es lässt sich leicht erlernen und auf andere Alphabete, Symbole oder Noten übertragen. „Die Brailleschrift war die größte Revolution in der Entwicklung des Blindenwesens“, schreibt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV). „Gab es früher nur vereinzelte blinde Menschen, die ein durchschnittliches oder höheres Bildungsniveau erreichten, so wurde dies plötzlich allen möglich. Wer aber eine umfassende Bildung hat und seine Interessen selbst ausdrücken kann, möchte auch über sein eigenes Geschick selbst bestimmen.“

Doch bis es so weit war, musste der junge Louis viele Kämpfe durchstehen. Man hatte Angst, die Blinden „könnten zu selbstständig werden“ und „sich von der Welt der Sehenden abschließen“, sagte Günther Schmohl, selbst blind, auf einem Vortrag für den DBSV. Erst ab 1850 wurde die Brailleschrift an französischen Blindenschulen offiziell unterrichtet. Deutschland führte sie 1879 ein. Louis Braille erlebte das nicht mehr, denn er starb schon 1852 an Tuberkulose.

Warum Brailleschrift gut mit der Digitalisierung harmonisiert

Für Anwendungen auf dem Computer bekam die Brailleschrift zwei Punkte mehr. Damit kann sie nun 255 Zeichen darstellen. Und auch ansonsten harmonisierte sie bislang gut mit der Digitalisierung: Ausgabegeräte mit beweglichen Stiften („Braillezeilen“) können Texte vom Bildschirm in Brailleschrift übertragen.

In jüngster Zeit machen ihr allerdings bequeme Audioformate wie Hörbücher und Vorlese-Software Konkurrenz. Dazu kommt ein Mangel an Fachkräften, die Brailleschriften vermitteln können. Blindenverbände sorgen sich deshalb um die Lesekompetenz blinder Kinder und Jugendlicher. „Wir würden niemals das Lesen und Schreiben für unsere sehenden Kinder durch ein rein mündliches Medium ersetzen“, heißt es in einem Positionspapier der Europäischen Blindenunion. „Dieselben Prioritäten müssen auch für blinde oder stark sehbehinderte Menschen gelten. Die Brailleschrift soll per Gesetz Teil der Ausbildung jedes blinden Schülers sein.“