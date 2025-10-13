Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Fundstück
Verpasse keine News mehr!

6 Punkte entsprechen 6 Bit: Warum die Brailleschrift bis heute konkurrenzlos ist

Vor 200 Jahren entwickelte Louis Braille eine durchdachte Blindenschrift, und die harmonisiert heute gut mit der Digitalisierung.

Von Gregor Honsel
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
6 Punkte entsprechen 6 Bit: Warum die Brailleschrift bis heute konkurrenzlos ist

Für Anwendungen auf dem Computer bekam die Brailleschrift zwei Punkte mehr. (Foto: Reshetnikov_art / Shutterstock)

Nur kurz entwischt der dreijährige Louis in die Schusterwerkstatt seines Vaters, da ist es passiert: Er sticht sich ein Messer ins Auge, das Auge entzündet sich, die Entzündung greift aufs andere Auge über, zwei Jahre später ist er vollkommen blind.

Anzeige
Anzeige

In seinem Heimatdorf Coupvray kommt der aufgeweckte Junge gut zurecht. Doch wovon soll er später leben? Blindheit verhieß damals, auf Bettelei angewiesen zu sein.

Vorläufer der heutigen Blindenschrift

Glücklicherweise gibt es im nahen Paris eine der ersten Blindenschulen. Mit zehn Jahren wird Louis Braille aufgenommen. Kurze Zeit später taucht dort ein gewisser Charles Barbier auf. Er ist Offizier und hat eine „Nachtschrift“ entwickelt, mit der sich Befehle auch ohne Licht lesen lassen, damit man dem Feind nicht die eigene Stellung verrät. Jeder Buchstabe wird dabei durch eine Kombination aus zwölf ertastbaren Punkten dargestellt.

Anzeige
Anzeige

In der Armee konnte sich das komplizierte System nicht durchsetzen. Auch an der Blindenschule ist die Begeisterung verhalten. Dort wird bereits eine eigene Blindenschrift gelehrt, die allerdings langsam und unhandlich ist. Sie basiert auf vergrößerten, in Papier geprägten Druckbuchstaben.

Empfehlungen der Redaktion

Buchstaben durch Punkte ersetzen

Louis Braille erkennt – offenbar als einziger – das Potenzial der Idee, Buchstaben durch Punkte zu ersetzen. 1825, mit 16 Jahren, stellt er eine verbesserte Version von Barbiers System vor: Er hat die zwölf Punkte auf sechs reduziert, angeordnet in zwei Dreier-Spalten wie auf einem Spielwürfel. So lassen sie sich mit einer einzigen Berührung der Fingerkuppe erfassen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die sechs Punkte entsprechen sechs Bit, können also 63 Zeichen codieren. Um mit möglichst wenigen Buchstaben auszukommen, setzt Braille auf konsequente Kleinschreibung. Zudem dienen die ersten zehn Buchstaben auch als Zahlen. Damit man sie als solche erkennt, hat Braille das Sonderzeichen „Zahlen folgen“ eingeführt – eine Art „Umschalttaste“.

Das System war von Anfang an so durchdacht, dass es bis heute praktisch konkurrenzlos ist. Es lässt sich leicht erlernen und auf andere Alphabete, Symbole oder Noten übertragen. „Die Brailleschrift war die größte Revolution in der Entwicklung des Blindenwesens“, schreibt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV). „Gab es früher nur vereinzelte blinde Menschen, die ein durchschnittliches oder höheres Bildungsniveau erreichten, so wurde dies plötzlich allen möglich. Wer aber eine umfassende Bildung hat und seine Interessen selbst ausdrücken kann, möchte auch über sein eigenes Geschick selbst bestimmen.“

Anzeige
Anzeige

Doch bis es so weit war, musste der junge Louis viele Kämpfe durchstehen. Man hatte Angst, die Blinden „könnten zu selbstständig werden“ und „sich von der Welt der Sehenden abschließen“, sagte Günther Schmohl, selbst blind, auf einem Vortrag für den DBSV. Erst ab 1850 wurde die Brailleschrift an französischen Blindenschulen offiziell unterrichtet. Deutschland führte sie 1879 ein. Louis Braille erlebte das nicht mehr, denn er starb schon 1852 an Tuberkulose.

Warum Brailleschrift gut mit der Digitalisierung harmonisiert

Für Anwendungen auf dem Computer bekam die Brailleschrift zwei Punkte mehr. Damit kann sie nun 255 Zeichen darstellen. Und auch ansonsten harmonisierte sie bislang gut mit der Digitalisierung: Ausgabegeräte mit beweglichen Stiften („Braillezeilen“) können Texte vom Bildschirm in Brailleschrift übertragen.

In jüngster Zeit machen ihr allerdings bequeme Audioformate wie Hörbücher und Vorlese-Software Konkurrenz. Dazu kommt ein Mangel an Fachkräften, die Brailleschriften vermitteln können. Blindenverbände sorgen sich deshalb um die Lesekompetenz blinder Kinder und Jugendlicher. „Wir würden niemals das Lesen und Schreiben für unsere sehenden Kinder durch ein rein mündliches Medium ersetzen“, heißt es in einem Positionspapier der Europäischen Blindenunion. „Dieselben Prioritäten müssen auch für blinde oder stark sehbehinderte Menschen gelten. Die Brailleschrift soll per Gesetz Teil der Ausbildung jedes blinden Schülers sein.“

Anzeige
Anzeige

 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Digitalisierung
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren