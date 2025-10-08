Von der Kündigungsangst zur Tat: Diese 7 Tipps machen den Jobwechsel leichter

Jeder Tag fühlt sich gleich an, und du hast noch immer nicht gekündigt? Dabei hast du längst den wichtigsten Menschen um dich herum erzählt, dass du es vorhast. Und noch länger trägst du den Gedanken mit dir herum. Was ist da nur schiefgelaufen? Am Ende läuft alles darauf hinaus, dass du es nicht gemacht hast.

Hier kommen die sieben Tipps für dich und für alle, die kündigen wollen, aber noch immer nicht gekündigt haben.

1. Ich entscheide mich für die Kündigung

Vielleicht hast du dich längst entschieden, das nur bisher nicht endgültig für dich ausformuliert. Oder du willst dich gern entscheiden, wartest aber noch auf eine Berechtigung dazu. Hier ist sie: Du hast jedes Recht dazu, deinen Job zu kündigen. Du musst es nicht einmal begründen. Du brauchst die Meinungen anderer Leute nicht.

Und wenn alles in dir Nein sagt: Super. Einfach lassen. Du hörst ein klares: Ja, aber…? Vielleicht ist es ein Ja, das sich nur hinter einem Aber versteckt, weil es viel zu lange ignoriert wurde.

2. Ich bereite mich finanziell auf die Kündigung vor

Wenn du vorhast, zwischen diesem Job und dem nächsten eine Pause zu machen, deine Arbeitsagentur dafür bekannt ist, Zeit zu brauchen, wenn du dich selbstständig machen willst oder du überhaupt nicht gut mit finanzieller Unsicherheit umgehen kannst: Dann fang an zu sparen. Im Idealfall hast du Rücklagen für schlechte Zeiten. Aber konkrete Pläne für eine Zeit ohne Einkommen sollten mit einem finanziellen Plan einhergehen.

Überleg dir, wie viel du in den ersten zwei Monaten nach Jobende zwingend brauchst und leg dir das zurück.

3. Ich überlege mir, was ich wirklich will

Wenn du zeitnah einen neuen Job willst, dann überleg dir schon vorher, was genau du suchst. Was treibt dich aus deinem Job heraus? Was fehlt dir und wie kann ein neuer Job das bieten? Das sind Fragen, die du beantworten musst. Egal, wie enthusiastisch du kündigst: Die Bedingungen des Jobs kannst du hinter dir lassen, dich selbst nimmst du aber mit.

4. Ich bereite mich mental vor

Was ist am anstrengendsten am Jobwechsel? Die Meinung der anderen! Von der Tante auf dem anderen Kontinent über den Paketboten bis zu den Menschen, die dich bedingungslos liebhaben, wird jeder eine Meinung haben und die meisten werden dir fürchterlich auf den Keks gehen. Bereite dich darauf vor. Es ist in Ordnung, sie sorgen sich um dich und sie möchten dich vor dem sicheren Untergang bewahren, der ein Jobwechsel aus der Perspektive anderer Menschen oft ist.

Du musst ihnen aber keine Sicherheit geben. Sie müssen das jetzt aushalten.

5. Ich mache mir einen Plan

Überleg dir, wie du die Zeit ohne Job verbringen willst, das dient der Vorfreude. Endlich ein Yoga-Zertifikat? Das Mathe-Jahr an der Uni Hagen? Ein Online-MBA am Strand von irgendwo-wo-du-es-dir-noch-leisten-kannst? Oder einfach zwei Monate lang jede Boulderhalle der Republik bereisen, Kaffee trinken und dummes Zeug reden? Feel free.

6. Ich mache mir noch einen Plan

Außerdem überlegst du dir, wie du künftig gern dein Geld verdienen würdest. Dies ist eher ein Vielleicht-Vorsatz. Denn vielleicht willst du auch gar keinen Plan, vielleicht bist du vom ersten Teil deines Berufslebens so durch, dass du erst einmal Dinge ausprobieren willst.

Und wenn jemand nach einem Plan fragt, den du vielleicht noch gar nicht hast, dann sagst du: „Der ist geheim.“

7. Ich kommuniziere die Kündigung fair

Wenn deine Firma bei dir nicht völlig verloren hat, dann kündige deine Kündigung an und zieh den Prozess geordnet durch. Du musst nicht um Erlaubnis fragen, aber du kannst rechtzeitig Bescheid sagen, damit dein Team sich darauf einstellen kann. Auch gibt es vielleicht Menschen, bei denen du nicht möchtest, dass sie über den Flurfunk von deinem Schritt erfahren. Sprich mit vielen Leuten innerhalb kurzer Zeit. Wer weiß? Vielleicht magst du sie nach der Kündigung mehr als in der Zusammenarbeit. Immerhin seid ihr in derselben Branche.

Die Wahrheit über schwere Entscheidungen ist, dass sie in wenigen Augenblicken getroffen werden. Das gilt auch für die Kündigung. All die Denkarbeit davor, die Pro- und Contra-Listen, das vorsichtige Abtasten von Meinungen, das Hin und das Her, das war alles reiner Selbstbetrug. Du warst bis jetzt nicht so weit. Bist du jetzt so weit? Dann bereite dich vor.

