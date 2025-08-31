707 PS für 36.770 Euro: Wie Nio mit Kampfpreisen der Pleite entkommen will
Anfang 2020 stand Nio einmal kurz vor der Pleite. Damals musste die chinesische Provinz Hefei mit einer Milliarden-Bürgschaft eingreifen. Steht jetzt erneut ein Bankrott des E-Auto-Startups bevor?
Kampfpreise für mehr Wettbewerbsfähigkeit
So ließen sich jedenfalls die drastischen Äußerungen von Nio-CEO William Li deuten. Denn dieser sprach im Rahmen der Vorstellung der neuen ES8-Generation davon, dass das Überleben für Nio das Wichtigste sei. Nur mit Kampfpreisen könne das Unternehmen die „Wettbewerbsfähigkeit im hart umkämpften Markt erhalten“, wie insideevs.de LI zitiert.
Wie aus Zahlen von Carnewschina hervorgeht, hinkt Nio in diesem Jahr einmal mehr den eigenen Verkaufsplänen hinterher. In den vergangenen Jahren soll Nio stets weniger Fahrzeuge verkauft haben als vorhergesagt. 2025 hält der E-Autobauer mit 114.150 von 440.000 geplanten Verkäufen nach der Hälfte des Jahres erst bei gut einem Viertel der Verkäufe.
Nio bleibt hinter eigenen Erwartungen zurück
Zum Vergleich: Xpeng und Xiaomi haben jeweils rund die Hälfte der für das Gesamtjahr angepeilten Verkäufe erreicht. Es geht aber auch noch schlechter. So steht HIMA bei gerade einmal 20 Prozent der geplanten Verkaufszahlen in Höhe von einer Million.
Nio allerdings ist darauf angewiesen, das Ziel auch wirklich zu erreichen. Denn nur dann könnte das Startup im Schlussquartal 2025 die Gewinnschwelle knacken. Für das abgelaufene erste Quartal steht ein Verlust von umgerechnet gut 800 Millionen Euro zu Buche.
Nio ES8: E-SUV wird noch größer
Ob mit dem neuen Nio ES8 der Turnaround gelingen kann? Das erstmals 2018 auf den Markt gekommene Elektro-Schlachtschiff ist in seiner dritten Ausführung noch einmal ein gutes Stück größer geworden als seine beiden Vorgänger. Der E-SUV ist 5,28 Meter lang, 2,01 Meter breit und 1,8 Meter hoch. Der Radstand wurde auf 3,13 Meter verlängert.
Zwei Elektromotoren treiben die vier Räder an und erbringen eine Systemleistung von 520 Kilowatt (707 PS), wie auto-motor-und-sport.de schreibt. Die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 220 Kilometer pro Stunde. Die 102-Kilowattstunden-Batterie soll eine Reichweite von bis zu 635 Kilometern ermöglichen.
Mit Miet-Batterie nur 36.770 Euro
Nio macht es auch möglich, die Batterie zu mieten (Abomodell). Ein Tauschprogramm ist bei dem Hersteller sowieso üblich. In der Variante mit Miet-Batterie kostet der ES8 in China nur umgerechnet 36.770 Euro. Wer die Batterie nicht im Abo, sondern im eigenen Besitz haben will, zahlt 49.600 Euro – und damit um rund ein Viertel weniger als beim Vorgänger.
In Europa ist der Nio ES8 bisher nur in Norwegen erhältlich. Dort werden für die aktuelle zweite Generation des E-SUV rund 60.000 Euro fällig. Wer eine Miet-Batterie nimmt, spart rund 10.000 Euro. Ob es der neue ES8 auch nach Deutschland schafft, ist unklar. In China kann man das Fahrzeug jedenfalls schon vorbestellen. Im September 2025 sollen die ersten Käufer:innen ihr Luxus-SUV erhalten.
Den Nio ES8 gibt es auch in Deutschland. Nur heißt er hier aufgrund eines Markenstreits mit Audi EL8.
Hmm. ein sehr schlecht recherchierter Artikel, der sich in Wirklichkeit nicht wirklich mit NIO, Onvo und Firefly beschäftigt hat. Schade, schade..
Das stimmt leider.