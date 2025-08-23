Anzeige
74 Prozent Trefferquote dank KI: Hirn-Computer-Schnittstelle liest Gedanken aus

Mithilfe sogenannter Hirn-Computer-Schnittstellen ist es gelungen, innere Gespräche von gelähmten Patient:innen in Text zu übersetzen. Das System macht zwar noch viele Fehler, trotzdem ist das Potenzial groß.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Kann KI helfen, Gedanken lesbar u machen? (Foto: Lia Koltyrina/Shutterstock)

Was für einige eher beunruhigend klingt, könnte für andere ein großer Fortschritt sein: Wie der Spiegel berichtet, ist es einem Forschungsteam gelungen, den inneren Monolog von Proband:innen teilweise auszulesen. Besonders für Menschen, die aufgrund schwerer Erkrankungen nicht mehr in der Lage sind zu sprechen, könnte diese Entwicklung einen wichtigen Meilenstein darstellen.

Neue Hoffnung für Betroffene

Die aktuelle Studie untersuchte Patient:innen, die durch einen Schlaganfall oder eine ALS-Erkrankung gelähmt sind und deshalb nicht mehr sprechen können. Den Proband:innen waren zuvor Elektroden in den Motorkortex implantiert worden, also jene Hirnregion, die entscheidend an der Sprachproduktion beteiligt ist. Ziel der Forschung war es, neuronale Aktivität sichtbar zu machen und innere Sprachprozesse besser zu verstehen.

Zum Einsatz kamen sogenannte Hirn-Computer-Schnittstellen (BCI). Dabei werden Sensoren direkt im Gehirn platziert, die neuronale Aktivität zunächst aufzeichnen. Anschließend werden diese Daten mithilfe der BCI entschlüsselt und in konkrete Aktionen oder Texte übersetzt. „Zum ersten Mal konnten wir verstehen, wie Gehirnaktivität aussieht, wenn man nur ans Sprechen denkt“, erklärt Studienmitautorin Erin Kunz von der Stanford University.

Noch macht das System viele Fehler

Zwei der Proband:innen sollten sich Sätze aus einem Pool von rund 125.000 englischen Wörtern vorstellen. Die KI, die in die Schnittstelle integriert ist, übersetzte die erfassten neuronalen Daten anschließend in schriftliche Sprache. Die Genauigkeit schwankte dabei allerdings: In den besten Fällen wurden 74 Prozent der Wörter korrekt erkannt, in anderen Durchläufen lag die Trefferquote nur bei etwa 50 Prozent.

Um die Privatsphäre der Patient:innen zu gewährleisten, wurde zusätzlich ein Sicherheitssystem integriert: Erst wenn die Versuchsperson an die Passphrase „chitty chitty bang bang“ dachte, begann die Entschlüsselung. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass ungewollte Gedankenfragmente nach außen gelangen.

Sind bald alle Gedanken lesbar?

Trotz der Fehlerquote wird die Arbeit von Fachleuten als bedeutender Fortschritt eingeschätzt. Sarah Wandelt, Neuroingenieurin an der amerikanischen Feinstein Institutes for Medical Research, lobte die Ergebnisse als technisch beeindruckenden und bedeutenden Schritt in der Entwicklung von BCI-Geräten.

Andere Expert:innen mahnen allerdings zur Vorsicht. Noch sei die Technik weit davon entfernt, sämtliche Gedanken erfassen zu können. Zudem sei wissenschaftlich umstritten, inwiefern sich Hirnaktivitäten tatsächlich in sinnvolle Sätze übertragen lassen. „Ich denke, viele spontane Gedanken sind einfach keine gut formulierten linguistischen Sätze“, so Evelina Fedorenko, Kognitionsneurowissenschaftlerin am MIT.

