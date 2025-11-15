76 Prozent nutzen Mobilitäts-Apps – doch beim ÖPNV hapert es trotzdem

Wie digital ist der öffentliche Nahverkehr in Deutschland? Eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands Bitkom zeigt: Mehr als drei Viertel der Menschen (76 Prozent) nutzen Mobilitätsapps auf ihrem Handy für Fahrplanauskünfte, Ticketbuchungen oder Sharing-Dienste. Befragt wurden insgesamt 1.004 Smartphone-Nutzer:innen ab 16 Jahren.

Mobilitätsapps sind praktisch – und beliebt

Wer in deutschen Städten unterwegs ist, greift heute oft zu Mobilitätsapps. Sie informieren über Verspätungen, ermöglichen die Bestellung einer Fahrgelegenheit oder zeigen an, wo der nächste freie E-Scooter geparkt ist. Viele nutzen dafür sogar mehrere Anwendungen gleichzeitig: Mit 36 Prozent haben die meisten zwei Mobilitätsapps installiert. Weitere 29 Prozent verwenden nur eine, 20 Prozent nutzen drei Apps und jede:r Zehnte (10 Prozent) hat vier oder mehr auf dem Smartphone.

Für nahezu alle Nutzer:innen (99 Prozent) ist eine einfache Handhabung entscheidend. Rund 8 von 10 (79 Prozent) der Befragten legen Wert darauf, in einer App möglichst viele Anbieter und Verkehrsmittel buchen zu können und Tickets für eine Fahrt in einem Schritt zu erhalten. „Sogenannte multimodale Mobilitätsapps gewinnen immer mehr an Bedeutung und machen die Verbindung zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln komfortabler“, kommentiert Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Auch der Preisvergleich ist für 79 Prozent wichtig. Rund drei Viertel (74 Prozent) wünschen sich zudem eine breite Auswahl an Bezahlmethoden. Und auch die CO₂-Emissionen spielen für 78 Prozent der Befragten in Deutschland eine Rolle. „Mobilitätsapps sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Sie machen Bus, Zug und Sharing-Angebote leichter nutzbar oder überhaupt erst zugänglich“, so Rohleder.

Bei Netz und Tarifen ist noch Luft nach oben

Während die digitalen Angebote im ÖPNV auf hohe Akzeptanz stoßen, bleibt die allgemeine Zufriedenheit allerdings verhalten. Das jährliche „ÖPNV-Kundenbarometer“ des Marktforschungsunternehmens Kantar zeigt ebenfalls: Die Digitalisierung wird positiv bewertet – insbesondere Apps, mobile Informationsdienste und Handytickets. Die Werte bei klassischen Angebotsmerkmalen wie Netzabdeckung, Anschlüssen und Taktung haben sich dagegen nicht verbessert.

Bei Schnelligkeit und Pünktlichkeit sinken die Zufriedenheitswerte der Menschen in Deutschland sogar. Auch die Informationslage zu Störungen und Verspätungen an Fahrzeugen und Haltestellen wird zunehmend kritischer gesehen. Problematisch sind weiterhin vor allem die Tarif- und Ticketstrukturen. Sie drücken das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich. Grund dafür sei insbesondere die Preiserhöhung beim Deutschlandticket.