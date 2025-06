Fundstück

Das 8-Euro-Rechenzentrum: Wie Elektroschrott jetzt Smart Cities antreibt und die Ozeane schützt

In unseren Schubladen liegt ein Milliardenschatz an Altgeräten. Eine neue Idee könnte diesen Elektroschrott nun in eine wertvolle Ressource für smarte Städte und den Meeresschutz verwandeln.