8 Milliarden für bessere KI-Agenten: Salesforce kauft Datenfirma Informatica

Im Herbst 2024 hatte Salesforce gezeigt, wie sich der Softwarekonzern den Einsatz von KI-Agenten vorstellt – etwa in der Betreuung von Kund:innen am Telefon. Bis Ende 2025, so hieß es damals, sollen Firmen via Salesforce eine Milliarde solcher KI-Agenten für den Kund:innensupport und andere Aufgaben erstellen.

Autonome und vertrauenswürdige KI-Agenten

Und diese „KI-Agenten benötigen ein umfassendes Verständnis ihrer Daten“, um wirklich autonom und vertrauenswürdig zu sein, wie Salesforce-CTO Steve Fisher erklärt. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass der auf Unternehmenssoftware spezialisierte Tech-Konzern acht Milliarden Dollar – 25 Dollar pro Aktie – in die Hand nimmt, um sich Informatica einzuverleiben.

Die kalifornische Softwarefirma punktet mit einer fortschrittlichen Datenmanagement-Plattform für KI-Lösungen. Der umfassende Datenkatalog, die Datenintegration sowie das Metadatenmanagement von Informatica sollen in Verbindung mit der Agentforce-Plattform von Salesforce eigenständige KI-Agenten ermöglichen, wie Fisher in einer Mitteilung erklärt.

Im Frühjahr 2024 hatte Salesforce die damals geplante Übernahme von Informatica eigentlich schon abgeblasen. Beide Unternehmen hatten sich nicht auf die Bedingungen der Übernahme einigen können, wie das Handelsblatt schreibt.

Weitere Informatica-Interessenten ausgestochen

Laut Wall Street Journal soll sich Salesforce mit der aktuellen Offerte gegen eine Vielzahl anderer interessierte Unternehmen durchgesetzt haben. So soll auch die Cloud Software Group (früher: Citrix Systems) und die Private-Equity-Firma Thoma Bravo Interesse an Informatica gehabt haben.

Berichte über eine mögliche Übernahme hatten den Kurs der Informatica-Aktie schon im Vorfeld um 17 Prozent steigen lassen. Mit der offiziellen Bestätigung kamen weitere fünf Prozent dazu. Der Kurs steht jetzt so hoch wie seit Februar 2025 nicht mehr.

Salesforce-Aktie steigt nach Übernahme

Positiv nahmen offenbar auch die Salesforce-Aktionär:innen die doch noch gelungene Übernahme auf. Der Kurs der Aktie des Softwarekonzerns stieg leicht. Dabei ist die milliardenschwere Übernahme die größte seit dem Jahr 2021, als Salesforce Slack für 27,7 Milliarden Dollar kaufte.

Analyst:innen wie Noel Yuhanna vom Analysehaus Forrester beurteilen die Übernahme als „mutigen und äußerst strategischen Schritt von Salesforce“. Jetzt komme es aber darauf an, „wie schnell und nahtlos Salesforce die Funktionen von Informatica“ integrieren könne. Die Informatica-Übernahme will Salesforce jedenfalls zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 des Konzerns abgeschlossen haben. Dieses startet im Februar 2026.