8K beim Fernsehen? Dein Auge merkt den Unterschied kaum – sagt die Wissenschaft

Viele TV-Fans haben mittlerweile einen 4K-Fernseher in ihren vier Wänden stehen. Zwar ist das eigentliche Fernsehprogramm bisher nicht auf dem Stand der höheren Auflösung angekommen, doch bieten Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und viele weitere ihre Inhalte in hoher Qualität an. Wer jetzt einen neuen Fernseher kaufen will, schaut aber nicht nur auf ein breites Portfolio an 4K-Fernsehern. Auch 8K-Modelle gibt es immer häufiger. Und das zu enormen Preisen. Doch lohnt sich der Griff zu den Modellen überhaupt?

8K-Fernseher: Warum sie laut Forschern nicht mehr sinnvoll sind

Diese Frage haben sich auch Forscher:innen der University of Cambridge gestellt. Für ihr Paper „Resolution limit of the eye – how many pixels can we see?“ (via Nature) haben sie eine Vorrichtung gebaut, die zeigen soll, wie gut wir eigentlich solche Auflösungsunterschiede bei entsprechendem Abstand zum Fernseher sehen können. Testpersonen mussten dafür ihren Kopf auf einer Stütze ablegen und auf einen Monitor vor sich schauen. Der Monitor ließ sich automatisch auf einer Schiene weiter weg oder näher an die Proband:innen heranbewegen.

Auf dem Bildschirm wurden dabei mehrere Linienmuster in den Farbkombinationen Rot-Grün, Gelb-Violett sowie in Schwarzweiß gezeigt. Die Proband:innen mussten sich dabei auf einen Mittelpunkt konzentrieren und angeben, wann sie keinen Abstand mehr zwischen den Linien erkennen können. Durch die Messungen wurde festgestellt, welche Auflösung noch für die Testpersonen komplett sichtbar war. Die Ergebnisse wurden in ppd (Pixel per Degree), also Pixel pro Grad des Sichtfeldes, angegeben. Der ppd-Wert errechnet sich durch die Anzahl der horizontalen Pixel auf dem Bildschirm und dem Sichtfeld in Grad.

Zunächst stellten die Forscher:innen durch ihre Tests fest, dass die bisherige Annahme, Menschen würden nur etwa 60 ppd sehen, offenbar falsch war. Bei Schwarzweiß-Darstellungen liegt die Grenze bei 94 ppd. Bei Rot-Grün-Darstellungen liegt sie immerhin noch bei 89 Pixel pro Grad. Nur bei gelb-violetten Mustern konnten die Testpersonen schon deutlich früher keine Unterschiede mehr ausmachen. Hier lag der Wert bei 53 ppd.

Für echte Fernseher und Monitore bedeutet das, dass Menschen sehr nah an den Geräten sitzen müssen, um einen Unterschied in der Auflösung erkennen zu können. Wie die Forscher:innen betonen, liegt die Empfehlung der Internationalen Fernmeldeunion für den Sitzabstand zum TV beim 1,6- bis 3,2-fachen der Fernseherhöhe. Bei einem 8K-Fernseher mit 55 Zoll liegt die Höhe bei etwa 71 Zentimetern. Heißt: Der Abstand sollte zwischen 113 und 255 Zentimetern liegen. Laut den Forscher:innen sind die Auflösungsunterschiede aber nur bis zu einer Entfernung von maximal 92 Zentimetern – der 1,3-fachen TV-Höhe – für unser Auge sichtbar.

Zu den Ergebnissen schreiben die Forscher:innen: „Unser Modell stellt ein Grundgerüst, um existierende Richtlinien zu aktualisieren und neue Empfehlungen aufgrund der Limitierungen unserer Augen auszusprechen“. Zudem betonen die Verantwortlichen, dass im Unterschied zu großen Fernsehern bei deutlich kleineren Displays noch Nachholbedarf bei der maximalen Auflösung besteht. Das Ultra Retina XDR Display eines Apple iPad Pro aus dem Jahr 2024 hat etwa einen ppd-Wert von 65. Da wir im Schnitt laut den Ergebnissen aber bis zu 94 ppd sehen können, könnte der Hersteller hier noch nachbessern.

