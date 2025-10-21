Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

96 Millionen Meilen, 45 Unfälle: Waymos überraschende Robotaxi-Bilanz

Waymo will mehr Vertrauen in autonome Fahrzeuge schaffen und hat dafür jetzt die Unfallstatistik seiner Robotaxis veröffentlicht. Das Ergebnis: Das Unternehmen wächst zwar langsam, dafür aber sicher.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
96 Millionen Meilen, 45 Unfälle: Waymos überraschende Robotaxi-Bilanz
Wie sicher die Robotiaxis von Waymo? (Bild: Shutterstock/Iv-olga)

Waymo hat es sich zum Ziel gesetzt, vollständig autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die ohne menschliches Eingreifen fahren können. Wie Futurism berichtet, hat die Fahrzeugflotte des Unternehmens bis Juni 2025 bereits 96 Millionen Meilen zurückgelegt. Aber sind die Robotaxis wirklich so sicher, wie Waymo behauptet?

Anzeige
Anzeige

Waymo macht Unfalldaten öffentlich

Ursprünglich als „Google Self-Driving Car Project“ gegründet, agiert Waymo seit 2016 als Alphabet-Tochter unter eigenem Namen und gilt als Pionier im Bereich fahrerloser Taxis. Kürzlich veröffentlichte Waymo eine detaillierte Sicherheitsstatistik, in der sämtliche Verkehrsunfälle der Flotte aufgeführt sind. Ziel des Berichts ist es laut David Zuby, der als Chief Research Officer bei Waymo tätig ist, Transparenz zu schaffen und so das Vertrauen der Öffentlichkeit in selbstfahrende Fahrzeuge zu stärken.

Auf den ersten Blick wirken die Ergebnisse tatsächlich beeindruckend: Zwischen Mitte Februar und Mitte August dieses Jahres waren Waymo-Fahrzeuge nur in 45 gemeldete Unfälle verwickelt. Dabei waren die Robotaxis selbst meist nicht die Verursacher: Bei 24 Vorfällen war das Fahrzeug nicht in Bewegung und in sieben weiteren wurde es von anderen Autos von hinten angefahren.

Anzeige
Anzeige

Drei Unfälle gingen auf das Konto der Passagier:innen, die unachtsam Türen öffneten und damit Fahrrad- oder Rollerfahrer:innen verletzten. Mit anderen Worten: Die meisten Zwischenfälle lassen sich offenbar nicht auf die autonome Fahrtechnologie von Waymo zurückführen. Aktuell betreibt das Unternehmen rund 2.000 fahrerlose Fahrzeuge, hauptsächlich in San Francisco und Los Angeles. Bis 2026 soll die Flotte auf das Doppelte anwachsen.

Empfehlungen der Redaktion

Sicherheit statt schnelles Wachstum

Die veröffentlichten Zahlen deuten darauf hin, dass Waymos Robotaxis sehr sicher sind – möglicherweise sogar sicherer, als viele annehmen. Der Schlüssel dazu liegt in der vorsichtigen Strategie des Unternehmens, die sich deutlich von der seines Konkurrenten Tesla unterscheidet. Dessen selbstfahrenden Autos setzen bislang noch einen Menschen auf dem Beifahrersitz voraus. Dennoch waren die Fahrzeuge von Elon Musk in Austin bereits in einige Vorfälle verwickelt. Das Unternehmen steht außerdem regelmäßig wegen seine „Full Self-Driving“-Funktion in der Kritik, die schon für viele Unfälle sorgte – einige davon sogar mit tödlichem Ausgang. Allerdings sind auch Millionen Teslas auf den Straßen unterwegs und deutlich weniger Waymo-Autos.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der technische Unterschied zwischen beiden: Waymo kombiniert mehrere Sensortechnologien, um die Umgebung präzise zu erfassen und auch in komplexen Situationen zuverlässig reagieren zu können. Tesla hingegen verlässt sich ausschließlich auf Kameras. Bryant Walker Smith, Experte für autonomes Fahren an der University of South Carolina, sagte gegenüber The Atlantic: „Ich sage den Leuten gerne, dass sie tot wären, wenn Waymo so gut funktionieren würde wie ChatGPT.“

Trotz der positiven Bilanz sollte Waymos Sicherheitsbericht kritisch betrachtet werden. Die Fahrzeuge sind neu, werden regelmäßig gewartet und bewegen sich in streng überwachten Testumgebungen. Zudem darf bislang nur eine begrenzte Zahl von Fahrten auf Autobahnen stattfinden – ein Bereich, der mit höheren Geschwindigkeiten zusätzliche Risiken birgt.

Anzeige
Anzeige

Waymo geht mit gutem Beispiel voran

Auch wenn Waymos Fahrzeuge bisher teurer im Betrieb sind und ihre Fahrten länger dauern als bei herkömmlichen Taxis, zeigt das Unternehmen, dass verantwortungsbewusste Innovation wichtiger sein kann als schnelles Wachstum. Denn trotz aller Herausforderungen gilt Waymo hinsichtlich Sicherheit und Transparenz als Vorreiter – ein Ansatz, an dem sich auch andere Tech-Firmen ein Beispiel nehmen könnten. Waymo mag zwar langsamer wachsen als Unternehmen wie OpenAI – dafür aber mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Verantwortung.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Hinweis: In der ursprünglichen Version dieses Artikels stand, dass die Fahrzeuge von Teslas Robotaxi-Dienst in eine Vielzahl von Unfällen verwickelt waren. Gemeint war die „Full Self-Driving“-Funktion für Serienfahrzeuge. Wir haben den Beitrag entsprechend angepasst.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Waymo Elektroauto
Anzeige
Anzeige
Kommentare (5)

Community-Richtlinien

Daniel Ka.
07.10.2025, 07:23 Uhr

Dass Teslas Robotaxis in tödliche Unfälle verwickelt waren ist einfach nur falsch und Fake News. Damals waren es keine Robotaxis und es war eine komplett andere Software, also kein bisschen vergleichbar.

Erik Wünstel
07.10.2025, 10:00 Uhr

Bei dem Artikel fehlt leider der Vergleich mit herkömmlichen Autos. 2000 Autos verursachen also 11 Unfälle (45-24-7-3) in 6 Monaten, sprich 11 Unfälle im Jahr auf 1000 Autos. Ist das jetzt gut oder schlecht?
In Deutschland gab 2024 ca. 2,5 Millionen Unfälle bei einem Bestand von ca. 61 Mio Kfz, also 41 Unfälle pro 1000 Kfz. Aber wenn man nicht weiß, wieviele km die Fahrzeuge gefahren sind, hilft auch dieser Vergleich nicht wirklich weiter…

Jerry Keeling
15.10.2025, 06:35 Uhr

Spannender Einblick in Waymos Sicherheitsstrategie. Zeigt gut, dass Transparenz beim autonomen Fahren wichtiger ist als reines Wachstum. Wenn KI-Systeme wie diese schon jetzt so zuverlässig reagieren, macht das echt Hoffnung auf die nächste Entwicklungsstufe.

Norbert Ritz
19.10.2025, 11:00 Uhr

Teslas Robotaxi Service hat noch keinen Unfall verursacht. Worauf sie bzw Waymo, die wohl diesen Text lanciert haben, mit diesen Artikel hinweist, sind wohl die frühen Autopilot Versionen. Die wurden vom Fahrer entgegen der Vorschrift manchmal nicht beaufsichtigt.
Waymo braucht hoch auflösende Karten für die Gebiete, in denen sie fahren. Und speziell ausgestattete Fahrzeuge zu entsprechenden Preisen. All das benötigt Tesla nicht. Weshalb sie sich schneller ausbreiten können.
Das noch eine Begleitperson mitfährt ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, da der Dienst noch neu ist. Das wird natürlich nicht so bleiben.

Roland Voigt
19.10.2025, 11:39 Uhr

Es gibt derzeit kein „Full Self Driving“ von Tesla am Weltmarkt. Sie schreiben Blödsinn. Es gibt nur „Full Self Driving Supervised“.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren