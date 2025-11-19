97 Prozent erkennen KI-Musik nicht: Warum Streaming-Nutzer jetzt eine klare Kennzeichnung fordern

KI-generierte Songs überschwemmen derzeit das Internet – auch, weil sie inzwischen kaum noch von menschlich komponierter Musik zu unterscheiden sind. Eine aktuelle Studie der Streaming-Plattform Deezer zeigt, dass 97 Prozent der Befragten nicht in der Lage waren, Songs sicher zu identifizieren, die vollständig KI-generiert waren. Viele Befragte sprachen sich auch deshalb dafür aus, KI-Musik deutlich zu kennzeichnen.

So schwierig ist es, KI-Musik zu erkennen

Mit Musikgeneratoren wie Suno, Udio und Riffusion lässt sich heute ohne jegliches musikalisches Vorwissen ein KI-Lied erstellen. Entsprechend groß ist die Flut an KI-basierter Musik, die online kursiert. Deezer schätzt, dass aktuell täglich rund 50.000 vollständig KI-generierte Titel auf die Plattform hochgeladen werden. Das entspricht mehr als einem Drittel aller neu eingestellten Songs.

Eine KI-Band namens Broken Rust schaffte es zuletzt sogar mit zwei Titeln in die globale „Viral 50“-Playlist von Spotify. Der Song Walk My Walk hält dort weiterhin Platz drei (Stand: 19.11.25). Künstler:innen reagieren auf diesen Trend zunehmend frustriert. „Was wir hier haben, sind 50.000 Titel pro Tag, die mit menschlichen Musiker:innen konkurrieren. Wir haben einen neuen, hyperskalierbaren Konkurrenten, der zudem durch Ausbeutung entstanden ist”, sagt der Musiker Ed Newton-Rex.

Der Vorschlag, KI-basierte Musik verpflichtend zu kennzeichnen, findet breite Zustimmung: 80 Prozent der Befragten sprechen sich für eine eindeutige Markierung vollständig KI-generierter Songs aus. Für die Studie, die Deezer gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt hat, wurden 9.000 Menschen aus acht Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und den USA, befragt. Das Ergebnis: 97 Prozent der Teilnehmer:innen erkannten die KI-Titel im Test nicht. Ihnen wurden drei Songs vorgespielt, von denen zwei „echte“ Aufnahmen waren und einer vollständig KI-generiert. 71 Prozent zeigten sich überrascht, dass sie sich geirrt hatten, und weitere 52 Prozent gaben an, sich unwohl dabei zu fühlen, die Unterschiede nicht herausgehört zu haben.

Streaming-Nutzer fordern mehr Transparenz

Zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten würden aus Neugier zumindest einmal einen komplett KI-generierten Song anhören. Gleichzeitig möchten 45 Prozent KI-Musik vollständig aus ihrer Streaming-Plattform herausfiltern und 40 Prozent würden KI-Titel direkt überspringen. Der Grund: Viele wünschen sich, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt der Musikproduktion steht. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) findet deshalb, dass KI-Songs nicht gemeinsam mit menschlich komponierter Musik in den Charts auftauchen sollten. Nur elf Prozent sprechen sich für eine Gleichbehandlung aus. Zudem sind 69 Prozent der Meinung, dass Ausschüttungen für KI-Musik geringer ausfallen sollten als für Werke menschlicher Künstler:innen.

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Spotify beschäftigt sich Deezer schon seit Längerem mit der Frage, wie Streaming-Plattformen mit der wachsenden Zahl von KI-Songs umgehen sollten. Um mehr Transparenz zu schaffen, setzt Deezer auf ein System, das KI-generierte Inhalte automatisch erkennt und markiert.

„Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, dass die Menschen sich für Musik interessieren und wissen möchten, ob sie KI- oder von Menschen geschaffene Titel hören“, kommentiert Alexis Lanternier, CEO von Deezer. „Es besteht auch kein Zweifel daran, dass es Bedenken gibt, wie sich KI-generierte Musik auf den Lebensunterhalt von Künstler:innen und das Musikschaffen auswirken wird. Zudem sollte es KI-Unternehmen nicht gestattet sein, ihre Modelle mit urheberrechtlich geschütztem Material zu trainieren.“

