Abbau der DEI-Programme in den USA: Darum sollten Unternehmen Diversität offen leben

Diversity, Equity, Inclusion – hinter diesen drei Begriffen stecken Maßnahmen von Unternehmen, die eine faire Behandlung aller Mitarbeiter:innen ermöglichen sollen. Frauen, aber auch schwarze oder queere Menschen sollen dadurch besser gefördert werden.

Anzeige Anzeige

US-Präsident Donald Trump hält jedoch nichts von Maßnahmen für Chancengleichheit und Vielfalt – und viele Unternehmen bauen aufgrund des Drucks der US-Regierung DEI-Maßnhamen ab. Auswirkungen davon sind auch in Deutschland zu spüren. So baut die Telekom-Tocher T-Mobile Diversitätsprogramme in den USA ab. Das Software-Unternehmen SAP streicht die DEI-Maßnahmen sogar weltweit.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bei dem Queermentor-Gründer Pavlo Sroblja stößt das auf großes Unverständnis. Mit seiner Organisation möchte er vor allen Dingen queere Menschen fördern. In dem Netzwerk tauschen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, sowie Trans- und andere queere Menschen über ihre Unternehmen aus und fördern sich gegenseitig. „Die Leute, die noch nicht verstanden haben, dass Diversity und Vielfalt da sind, die haben wirklich den Schuss nicht gehört“, sagt Stroblja im t3n-Interview-Podcast. „Jedes Unternehmen, jede Organisation besteht aus Menschen, die divers sind.“ Wer diese Menschen ignoriert, riskiere es, das Potenzial von Menschen nicht vollständig auszuschöpfen und kompetente Fachkräfte zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Sich zu verstecken kostet Energie

Der gebürtige Ukrainer ist selbst homosexuell und weiß, wie anstrengend es sein kann, Teile seiner Identität zu verstecken. Erst in Deutschland outete er sich vollständig. Trotzdem blieb für ihn im Berufsleben lange ein mulmiges Gefühl, das auch viele andere queere Menschen haben. „Wenn ich mich zeige, so wie ich bin, laufe ich die Gefahr, diskriminiert zu werden, ausgegrenzt zu werden und dass ich dann nicht akzeptiert werde, wie ich bin“, so der Queermentor-Gründer.

Dadurch fließe bei vielen queeren Menschen eine Menge Energie in das sogenannte Code-Switching. Nicht selten passen Mitglieder stereotypisierter Gruppen ihr Aussehen, Auftreten oder Verhalten an, um gleichwertige Chancen zu erhalten. „Code-Switching gibt uns eine Zugehörigkeit, die keine echte ist, weil wenn wir uns ständig verstellen“, so Stroblja.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im t3n-Interview-Podcast erzählt der Gründer, warum DEI-Maßnahmen so wichtig sind und wie man queere Menschen fördern kann.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.