Abends bestellt, morgens geliefert: Amazon testet Nacht-Express

Nach Feierabend bestellen und schon am nächsten Morgen früh vom Paketboten aus dem Bett geklingelt werden? Dies scheint bei Amazon nun möglich zu sein. Jedenfalls bietet der Liefergigant offenbar einen neuen Über-Nacht-Service an.

Lieferung „Morgen bis 07:00“

Ein Nutzer des Verbraucherportals Paketda hat bei einer Bestellung am 18. Februar 2025 dieses neue Feature entdeckt. Als er ein Ladekabel bestellen wollte, wurden ihm eine Reihe von Optionen angezeigt. Aufgelistet wurden die üblichen Auswahlmöglichkeiten: Die normale Amazon-Lieferung, die in diesem Fall drei Tage nach der Bestellung erfolgt wäre. Dazu kommt noch der Premiumversand am nächsten Tag.

Darüber hinaus konnte der User aber noch ein weiteres Kästchen anklicken. „Morgen bis 07:00“ steht dort als Liefertermin, gelabelt ist es als „schnellste Zulieferung“. Paketda stellte einen Screenshot des Fundes seines Lesers zur Verfügung.

Ob es sich um einen regional beschränkten Test handelt und in welchem Umfang das neue Feature ausgerollt werden soll, ist nicht bekannt. Von Seiten Amazons gibt es keine offizielle Ankündigung. Die Über-Nacht-Option lässt sich auch nicht für jeden Artikel nachstellen.

Diese Voraussetzungen gibt es für Über-Nacht-Lieferung

Den Nachtexpress von Amazon kann nicht jeder für jeden Artikel nutzen. So ist er laut Paketda nur für Prime-Kund:innen nutzbar. Außerdem greift er nur bei einem Bestellwert von mindestens 20 Euro. Über Nacht bestellt werden können zudem nur sogenannte „qualifizierte Bestellungen“, also speziell gekennzeichnete Produkte.

Diese Einschränkungen entsprechen denen, die auch für Amazons Same-Day-Lieferung gelten. Hier können Prime-Kundinnen etwa nur Artikel bestellen, die mit einem „Same-Day“-Logo markiert sind.

Natürlich gibt es auch eine zeitliche Deadline für Bestellungen, die am nächsten Morgen bis 7 Uhr da sein sollen. Der Paketda-User berichtete, dass ihm die Option ab 21 Uhr nicht mehr angezeigt wurde. Bei Same-Day-Lieferungen müssen die Käufer:innen vormittags bestellen, um noch am selben Abend ihr Paket in den Händen halten sollen.

Kostenlose Alternative für Dienstleister

Das Überraschendste an Amazons Über-Nacht-Service: Er ist gratis. Damit bringt sich der Marktführer als kostenlose Alternative zu bestehenden Diensten in Stellung. So gibt es Anbieter wie Night Star Express oder Nox, die spezielle Transporte in der Nacht organisiert. Sie sind aber natürlich kostenpflichtig.

Eine Weltneuheit ist der deutsche Nachtexpress übrigens nicht. Bereits im August 2024 testete Amazon in manchen Regionen Kanadas ein ähnliches Angebot. Dabei konnten User:innen aus zwei Zeitfenstern wählen: 4 bis 8 Uhr und 7 bis 11 Uhr.