Abos und Werbeanzeigen in Whatsapp: Worauf ihr euch ab sofort einstellen müsst

Seit Jahren hält sich das Gerücht, dass Meta bald Werbung in Whatsapp einführen würde. Was sich bisher immer als reine Spekulation entpuppt hat, wird jetzt Realität. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, bekommt ihr künftig Werbeanzeigen in bestimmten Bereichen des Messengers zu sehen. Und daneben gibt es noch weitere Neuerungen, um Whatsapp profitabler zu machen.

Whatsapp führt Werbeanzeigen und bezahlte Kanalabos ein

Den Anfang machen die besagten Anzeigen im Status. Im Bereich „Aktuelles“ des Messengers seht ihr bisher nur die Statusmeldungen eurer Kontakte. Künftig will Whatsapp hier bezahlte Statusmeldungen von Unternehmen anzeigen. Dadurch sollen User:innen „ganz einfach eine Unterhaltung über ein Produkt oder eine Dienstleistung“ mit den Unternehmen beginnen können, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Wie häufig diese bezahlten Statusanzeigen ausgespielt werden oder wie viel Geld Unternehmen für die Werbung bezahlen müssen, ist nicht bekannt. Neben den Statuswerbeanzeigen gesellen sich auch Abonnements in den „Aktuelles“-Bereich von Whatsapp. Genauer gesagt, könnt ihr eure meistgenutzten Kanäle finanziell durch Abos unterstützen. Dafür wird eine bisher unbekannte monatliche Gebühr fällig. Im Gegenzug erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Posts, die nur Abonnent:innen angezeigt werden.

Neben den Werbeanzeigen im Status können Administrator:innen und Unternehmen ihre Kanäle aber auch ins Rampenlicht rücken, indem sie sie gegen eine ungenannte Gebühr bewerben. Laut Whatsapp wird dadurch die „Präsenz“ für die Betreiber:innen gesteigert. Das dürfte bedeuten, dass die gesponserten Inhalte im Bereich „Finde Kanäle zum Abonnieren“ weiter oben angezeigt werden.

Sämtliche Neuerungen und Werbeanzeigen beschränken sich also auf den Kanalbereich und Statusmeldungen. Werbung innerhalb von Chats wird es weiterhin nicht geben. Zudem betont Whatsapp, dass alle Neuerungen „so privat wie möglich“ gehalten werden. Eure Nachrichten, Anrufe und Statusmeldungen bleiben also weiterhin verschlüsselt und können nur von euren Kontakten empfangen und eingesehen werden.

