Vorsicht, Abzocke! So entlarvst du unseriöse Online-Coachings und sicherst dein Geld

Der Markt für Online-Coachings in den Bereichen nachhaltige Karriere, finanzielle Freiheit und persönliche Entwicklung wächst rasant. Der globale Online-Coaching-Markt verzeichnet laut Workee ein robustes Wachstum und wird bis 2032 voraussichtlich einen Wert von rund 11,7 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 Prozent. Verbraucher und Unternehmen geben hohe Summen für derartige digitale Beratungen aus. Doch nicht jedes Angebot ist auch seriös. Viele verstoßen sogar gegen gesetzliche Vorgaben.