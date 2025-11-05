ADAC-Test zeigt: So schlecht steht es um Ladesäulen an deutschen Autobahnen

Die Ladesituation für E-Autofahrer:innen ist in Deutschland nicht gerade ideal. Erst in jüngster Vergangenheit zeigte eine Auswertung der Bundesnetzagentur, des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Verbands der Automobilindustrie, dass je nach Bundesland elf bis 24 E-Autos auf eine Ladesäule entfallen. Besonders wichtig ist die Versorgung mit Ladesäulen entlang der größten Autobahnen. Doch wie der ADAC zeigt, besteht auch auf diesen Routen dringend Nachholbedarf.

Anzeige Anzeige

Ladesäulen an der Autobahn: So schnitten Raststätten und Autohöfe ab

Für den Test hat der ADAC die 15 längsten Autobahnen untersucht und dort jeweils 25 Raststätten und 25 Autohöfe besucht. Dabei sollte herausgefunden werden, wie viele Ladepunkte für E-Autos vorhanden sind, welche Ladeleistung sie aufweisen und wie es um die Bezahlmöglichkeiten und Preise steht. Abgesehen davon testete der ADAC auch, wie komfortabel E-Autofahrer:innen mit ihren Fahrzeugen auf den Raststätten und Autohöfen neue Energie tanken können.

Das Ergebnis: Keiner der untersuchten Raststätten oder Autohöfe schnitt mit der Gesamtwertung „sehr gut“ ab. 13 Autohöfe erhielten immerhin das Ergebnis „gut“. Zu den besten Höfen zählen dabei laut ADAC der Euro Rastpark Schweitenkirchen in Bayern (A9) sowie der Aral Autohof Königslutter (A2) und der Total Autohof Holdorf (A1), die sich beide in Niedersachsen befinden.

Anzeige Anzeige

Am schlechtesten unter den Autohöfen schnitten der Total Autohof Großweitzschen an der A14 und der Aral Autohof Bremen Hemelingen an der A1 ab. Dort gab es keinerlei Ladeoptionen für E-Autos. Sie erhielten deshalb die Wertung „sehr mangelhaft“. Besonders desaströs sind die Ladesituationen für E-Fahrer:innen auf den Raststätten. Hier schafften es nur sieben Orte, die Gesamtwertung „ausreichend“ zu erhalten. Zwölf der insgesamt 25 Raststätten erhielten hingegen ebenfalls ein „sehr mangelhaft“.

Laut ADAC resultierten die schlechten Wertungen entweder aus fehlenden Ladestationen oder zu wenig Säulen mit zu geringer Leistung. Oftmals boten Raststätten nur 50-kW-Säulen. Um die Ladezeit für Autofahrer:innen möglichst gering zu halten, sollten laut ADAC mindestens Ladepunkte mit 150 kW vorhanden sein. Die Installation gestaltet sich aber noch schwierig, da das OLG Düsseldorf noch eine Klage zwischen der Autobahn GmbH und Fastned verhandeln muss. Die Autobahn GmbH hatte den Auftrag zur Installation von Schnellladesäulen an Tank & Rast übergeben, ohne ein Vergabeverfahren durchzuführen. Bis eine Entscheidung in dem Fall getroffen wird – was voraussichtlich Anfang 2026 passieren soll – ruht der Ausbau.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

11 Bilder ansehen Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Nicht nur die Ladeleistung enttäuscht den ADAC

Immerhin boten 62 Prozent der Autohöfe schon Ladesäulen mit bis zu 300 kW. Allerdings gab es davon oftmals zu wenig. Nur 25 Prozent aller Anlagen verfügten über ausreichend Ladepunkte für E-Autos. Für den ADAC war die Anzahl ausreichend, wenn mehr als zehn Ladesäulen mit einer Ladeleistung von mindestens 150 kW zur Verfügung standen.

Doch auch der Komfort ließ an vielen Raststätten und Autohöfen mit Ladesäulen zu wünschen übrig. Überdachte Ladestationen, die E-Autofahrer:innen vor Regen schützen würden, bot keine Anlage. Zudem fanden sich die Säulen oft weit entfernt von Rastanlagen, hatten eine nur unzureichende Beleuchtung der Wege und in seltenen Fällen Bänke oder Tische in der Nähe der Ladepunkte.

Anzeige Anzeige

Ferner gab es immer wieder Probleme beim Bezahlen und mit den Preisen. Nur die Hälfte der Anlagen bot die Zahlung per Kreditkarte direkt an der Ladesäule. Lediglich 16 Anlagen zeigten den Endpreis beim Bezahlen an. Alle anderen zeigten nur den Kilowattstundenpreis vor dem Laden. Dementsprechend fordert der ADAC nicht nur mehr leistungsstarke Ladepunkte entlang der Autobahnen, sondern auch eine transparente Preispolitik und mehr Komfort für E-Autofahrer:innen.

5 Vorurteile gegen E-Autos und was an ihnen dran ist