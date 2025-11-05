Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

ADAC-Test zeigt: So schlecht steht es um Ladesäulen an deutschen Autobahnen

Wie gut ist das Angebot an Ladesäulen an deutschen Autobahnen? Dieser Frage ist der ADAC in einem ausführlichen Test nachgegangen. Für E-Autofahrer:innen zeichnet sich dadurch aber ein (noch) enttäuschendes Bild ab.

Von Marvin Fuhrmann
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
ADAC-Test zeigt: So schlecht steht es um Ladesäulen an deutschen Autobahnen
Viele Ladesäulen entlang der Autobahn enttäuschen laut ADAC-Test. (Bild: Shutterstock/Xavi Martin)

Die Ladesituation für E-Autofahrer:innen ist in Deutschland nicht gerade ideal. Erst in jüngster Vergangenheit zeigte eine Auswertung der Bundesnetzagentur, des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Verbands der Automobilindustrie, dass je nach Bundesland elf bis 24 E-Autos auf eine Ladesäule entfallen. Besonders wichtig ist die Versorgung mit Ladesäulen entlang der größten Autobahnen. Doch wie der ADAC zeigt, besteht auch auf diesen Routen dringend Nachholbedarf.

Anzeige
Anzeige

Ladesäulen an der Autobahn: So schnitten Raststätten und Autohöfe ab

Für den Test hat der ADAC die 15 längsten Autobahnen untersucht und dort jeweils 25 Raststätten und 25 Autohöfe besucht. Dabei sollte herausgefunden werden, wie viele Ladepunkte für E-Autos vorhanden sind, welche Ladeleistung sie aufweisen und wie es um die Bezahlmöglichkeiten und Preise steht. Abgesehen davon testete der ADAC auch, wie komfortabel E-Autofahrer:innen mit ihren Fahrzeugen auf den Raststätten und Autohöfen neue Energie tanken können.

Das Ergebnis: Keiner der untersuchten Raststätten oder Autohöfe schnitt mit der Gesamtwertung „sehr gut“ ab. 13 Autohöfe erhielten immerhin das Ergebnis „gut“. Zu den besten Höfen zählen dabei laut ADAC der Euro Rastpark Schweitenkirchen in Bayern (A9) sowie der Aral Autohof Königslutter (A2) und der Total Autohof Holdorf (A1), die sich beide in Niedersachsen befinden.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Am schlechtesten unter den Autohöfen schnitten der Total Autohof Großweitzschen an der A14 und der Aral Autohof Bremen Hemelingen an der A1 ab. Dort gab es keinerlei Ladeoptionen für E-Autos. Sie erhielten deshalb die Wertung „sehr mangelhaft“. Besonders desaströs sind die Ladesituationen für E-Fahrer:innen auf den Raststätten. Hier schafften es nur sieben Orte, die Gesamtwertung „ausreichend“ zu erhalten. Zwölf der insgesamt 25 Raststätten erhielten hingegen ebenfalls ein „sehr mangelhaft“.

Laut ADAC resultierten die schlechten Wertungen entweder aus fehlenden Ladestationen oder zu wenig Säulen mit zu geringer Leistung. Oftmals boten Raststätten nur 50-kW-Säulen. Um die Ladezeit für Autofahrer:innen möglichst gering zu halten, sollten laut ADAC mindestens Ladepunkte mit 150 kW vorhanden sein. Die Installation gestaltet sich aber noch schwierig, da das OLG Düsseldorf noch eine Klage zwischen der Autobahn GmbH und Fastned verhandeln muss. Die Autobahn GmbH hatte den Auftrag zur Installation von Schnellladesäulen an Tank & Rast übergeben, ohne ein Vergabeverfahren durchzuführen. Bis eine Entscheidung in dem Fall getroffen wird – was voraussichtlich Anfang 2026 passieren soll – ruht der Ausbau.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Nicht nur die Ladeleistung enttäuscht den ADAC

Immerhin boten 62 Prozent der Autohöfe schon Ladesäulen mit bis zu 300 kW. Allerdings gab es davon oftmals zu wenig. Nur 25 Prozent aller Anlagen verfügten über ausreichend Ladepunkte für E-Autos. Für den ADAC war die Anzahl ausreichend, wenn mehr als zehn Ladesäulen mit einer Ladeleistung von mindestens 150 kW zur Verfügung standen.

Doch auch der Komfort ließ an vielen Raststätten und Autohöfen mit Ladesäulen zu wünschen übrig. Überdachte Ladestationen, die E-Autofahrer:innen vor Regen schützen würden, bot keine Anlage. Zudem fanden sich die Säulen oft weit entfernt von Rastanlagen, hatten eine nur unzureichende Beleuchtung der Wege und in seltenen Fällen Bänke oder Tische in der Nähe der Ladepunkte.

Anzeige
Anzeige

Ferner gab es immer wieder Probleme beim Bezahlen und mit den Preisen. Nur die Hälfte der Anlagen bot die Zahlung per Kreditkarte direkt an der Ladesäule. Lediglich 16 Anlagen zeigten den Endpreis beim Bezahlen an. Alle anderen zeigten nur den Kilowattstundenpreis vor dem Laden. Dementsprechend fordert der ADAC nicht nur mehr leistungsstarke Ladepunkte entlang der Autobahnen, sondern auch eine transparente Preispolitik und mehr Komfort für E-Autofahrer:innen.

5 Vorurteile gegen E-Autos und was an ihnen dran ist

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock
Top-Artikel
MIT Technology Review Elektroauto
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren