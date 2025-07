Adobe Firefly: Mit diesem neuen KI-Tool erstellst du passende Sounds für jedes Video

Adobe Firefly bekommt neue Funktionen zur Erstellung von Soundeffekten. Wie The Verge berichtet, lassen sich mithilfe des KI-Features Geräusche wie Wellenrauschen, Vogelgezwitscher oder Applaus erzeugen. Der neue Generator, der aktuell in der Beta-Version verfügbar ist, richtet sich vor allem an Filmschaffende und Content-Creator:innen und soll die Generierung und Einbindung akustischer Effekte stark vereinfachen.

So kinderleicht lassen sich Audio-Effekte erstellen

Nutzer:innen haben verschiedene Möglichkeiten, um Soundeffekte zu erstellen. Sie können das gewünschte Geräusch entweder in Textform beschreiben oder selbst per Spracheingabe aufnehmen. Außerdem können sie passende Clips hochladen, um das Ergebnis zu verfeinern. Ein Beispiel: Läuft ein Pferd im Video über Asphalt, können die gewünschten Geräusche in Echtzeit aufgenommen und per Texteingabe zusätzlich als „Hufe auf festem Untergrund“ beschrieben werden. Die KI erzeugt daraufhin vier realistische Varianten des Hufschlags.

Auch Fotos können in Adobe Firefly hochgeladen werden. Diese werden zusätzlich zur akustischen Untermalung animiert. Die Bedienoberfläche erinnert an eine klassische Videobearbeitungs-Timeline, über die sich Ton und Bild präzise synchronisieren lassen. So können aus einfachen Fotos komplexe Clips erstellt werden, die sich beispielsweise für Websites oder Social Media nutzen lassen. Wie genau der Sound-Generator funktioniert, demonstriert Adobe in einem Video auf Youtube.

Die neue Funktion basiert auf dem internen Projekt „Super Sonic“, das im Oktober auf der jährlichen Kreativkonferenz Adobe Max vorgestellt wurde. Der Sound-Generator ist aktuell in der Beta-Version verfügbar. Für die Spracherzeugung ist er nicht geeignet, dafür unterstützt er eine breite Palette an Umgebungs- und Effekt-Sounds – darunter zum Beispiel Naturgeräusche wie das Knarzen von Ästen, Schritte, das Zuziehen von Reißverschlüssen oder Stadtgeräusche aller Art.

Adobe baut das Funktionsspektrum weiter aus

Auch der Text-to-Video-Generator wurde um neue Funktionen erweitert: Mit dem „Composition Reference“-Feature lassen sich Referenzvideos hochladen, deren Bildaufbau Firefly im neu erzeugten Video übernehmen soll. Dadurch wird das Text-to-Video-Feature deutlich präziser und die oft frustrierenden Ergebnisse bei reinen Textprompts reduziert.

Ebenfalls neu ist das sogenannte „Keyframe Cropping“: Hier können Nutzer:innen die Bilder des Start- und Endframes festlegen. Firefly generiert dann das dazwischenliegende Video. Ergänzt wird das neue KI-Feature durch Style-Presets wie „Anime“, „Vector Art“ oder „Claymation“. Diese Stilvorlagen sind allerdings derzeit nur mit Adobes eigenem Modell nutzbar – mit durchwachsenen Ergebnissen.

Laut Alexandru Costin, dem Leiter des Bereichs Generative KI bei Adobe, sollen die neuen Steuerungstools perspektivisch aber auch mit anderen KI-Modellen kompatibel sein. Zwar kann das Unternehmen technologisch noch nicht mit Konkurrenten wie OpenAI oder Google mithalten, dank der engen Verzahnung mit bestehenden Workflows könnte Adobe Firefly trotzdem zum Liebling von Kreativen werden, die schnelle und intuitive Ergebnisse benötigen.

