Adobe, Huawei, Xiaomi: So werden die Namen bekannter Tech-Firmen richtig ausgesprochen

Große Tech-Konzerne und deren Dienste sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Was wäre der Alltag zum Beispiel ohne Adobe-Programme wie Photoshop oder den Zahlungsdienstleister Paypal? Aber wie spricht man die Namen der beiden US-Firmen eigentlich korrekt aus? Ist hier von „Ah-doh-be“ (Adobe) und „Pay-bol“ (Paypal) die Rede?

Anzeige Anzeige

Wir haben euch zehn bekannte Firmen und Programme aufgelistet. Die richtige und auch die falsche Aussprache haben wir euch aufgeschrieben. So könnt ihr direkt die Namen nachsprechen.

Inhaltsverzeichnis Adobe

Asus

ChatGPT

Dazn

Huawei

HTC

McAfee

Paypal

Samsung

Xiaomi

Adobe

Die Gründer Charles Geschke und John Warnock haben die Software-Firma Adobe im Oktober 1983 eingetragen – im US-amerikanischen Kalifornien. Inspiriert wurde der Name vom Fluss Adobe Creek, der hinter dem damaligen Haus von Warnock verläuft. Hauptsitz der Firma ist San José. Somit wird natürlich auch der Name englisch ausgesprochen: Äh-do-bie. Falsch ist hingegen die deutsche Aussprache – Ah-doh-be – sowie Äh-dohb oder Ah-dohb.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Asus

Asus ist ein Hardware-Hersteller aus Taiwan. Gegründet wurde das Unternehmen 1989 von vier Männern, nur Mitgründer Ted Hsu ist noch als Vice Chairman im Unternehmen. Asus heißt eigentlich Asustek Computer Inc. – die Abkürzung Asus ist aber gängiger und nebenbei eine Verkürzung von Pegasus, dem geflügelten Pferd aus der griechischen Mythologie. Richtig ausgesprochen wird das Unternehmen Ey-suss. Dabei wird die erste Silbe betont, das S ist stimmlos. Falsch ist hingegen Ah-sus, also die deutsche Aussprache.

ChatGPT

Am 30. November 2022 veröffentlichte die US-amerikanische Firma OpenAI ihren Chatbot ChatGPT. Damit haben sie einen branchenübergreifenden Hype um das Thema Künstliche Intelligenz ausgelöst. OpenAI wurde 2015 unter anderem von Elon Musk und Sam Altman gegründet, zweiterer ist auch nach einem Putsch-Versuch durch Kolleg:innen noch im Amt. Der Name beschreibt die Funktion des Programms. Es handelt sich um einen Chatbot. Die Abkürzung GPT steht für Generative Pretrained Transformer. Während die Aussprache bei OpenAI recht klar ist – Open-Ay-ei – ist es mit ChatGPT schwieriger. Richtig ist tschet-dschi-pi-ti, falsch hingegen tchet-ge-pet-te.

Anzeige Anzeige

Dazn

Mindestens die Sportbegeisterten kennen den Namen: Dazn. Der Streaminganbieter – Schwerpunkt Fußball – ist seit August 2016 im DACH-Raum verfügbar. Seinen Hauptsitz hat die verantwortliche Dazn-Gruppe in London, im Vereinigten Königreich. Der Name steht für „That Zone“ und soll auf den Tunnel anspielen, in dem sich Sportler:innen psychisch bevor ein Match losgeht. Die richtige Aussprache ist englisch geprägt: Da-souhn. Falsche Varianten sind Dasn, Däsn oder D-A-Z-N.

Huawei

Seit 1987 gibt es Huawei, ein chinesisches Unternehmen für Telekommunikationstechnik und Hardware. Ren Zhengfei hat das Unternehmen in Shenzhen gegründet, dort hat es noch heute seinen Sitz. Der Name ist eine Abkürzung für Zhōnghuá yǒuwéi – das bedeutet übersetzt „China ist vielversprechend“. Für die richtige Aussprache sind keine Chinesisch-Kenntnisse notwendig, laut Huawei ist die englische Aussprache: Wah-way richtig. Falsch sind jedoch Hua-wey oder Hu-way.

Anzeige Anzeige

HTC

Gerade bei diesem Beispiel ist die falsche Aussprache verlockend – das ändert sich, sobald klar ist, wofür HTC steht. High Tech Computer Corporation heißt die Firma, die 1997 in Taoyuan in Taiwan gegründet wurde. HTC produziert Hardware, 2017 hat Google die Smartphone-Sparte übernommen. Eigene Produkte gibt es dennoch. Wer eins der Smartphones in den Händen hält, hat ein Gerät von Agg-ti-ce, die Marke wird englisch ausgesprochen. Die deutsche Variante Ha-te-ce ist falsch.

McAfee

Hier kommt es auf die Silbentrennung an: Der US-amerikanische Hersteller von Sicherheitssoftware muss in seiner Muttersprache genannt werden. Das Unternehmen wurde 1987 von John McAfee gegründet – seinen Nachnamen macht er auch zum Namen seiner Firma. Ausgesprochen wird er MÄ-ke-fie, falsch ist dagegen Mäc-Äffie.

In Firmenlogos stecken teilweise geheime Botschaften – das zeigen auch diese Beispiele:

Anzeige Anzeige

21 Bilder ansehen 21 Firmenlogos und ihre geheimen Botschaften Quelle: (Bild: Sundry Photography/Shutterstock)

Paypal

Der Bezahlungsdienstleister ist 1998 aus einem Zusammenschluss hervorgegangen. An dem waren unter anderem Tech-Investor Peter Thiel und X-Eigentümer Elon Musk beteiligt. Wie viele Tech-Firmen hat Paypal seinen Sitz im kalifornischen San José. Der Firmenname bedeutet übersetzt „Bezahl-Freund“, sofern Pay pal auseinandergeschrieben wird. Der Firmenname wird englisch ausgesprochen: Pay-päl. Falsch ist daher Pay-pol.

Samsung

Die Firma Samsung wurde in Südkorea gegründet. Der Name Hardware-Herstellers ist kommt also aus dem Koreanischen und bedeutet „Drei Sterne“. Gründer Lee Byung-chull hat ihn gewählt und wollte damit auf die im Gründungsjahr 1969 erfolgreichen südkoreanischen Unternehmen Mitsubishi (was für „drei Rauten“ steht) und Mitsui Group (steht für „drei Quellen”), anspielen: Der Name Samsung sollte die Konkurrenz überstrahlen. Die drei ist in Südkorea zudem eine Glückszahl. Richtig ist die Aussprache Sam-(s)ong, mit stimmlosen s. Falsch sind hingegen Säm-sank und Sam-sung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Xiaomi

Xiaomi ist chinesisch und bedeute Hirse – Gründer Lei Jun hat den Firmennamen bei der Gründung 2010 bewusst gewählt, um auf die Unternehmenskultur aufmerksam zu machen. Der Hintergrund: In dem Unternehmen soll auch auf die kleinen Dinge geachtet werden – also auf die, die so klein wie Hirse sind. Die richtige Aussprache ist Schau-mie, falsch ist hingegen Ksi-jau-mie.

Anzeige Anzeige

Wie können wir eigentlich so arbeiten, dass unser Gehirn die beste Leistung erbringt? Dafür gibt Neurowissenschaftlerin Friederike Fabritius Tipps:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema