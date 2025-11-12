Anzeige
Analyse
Adobe im Visier: Wie Canva mit KI den Kreativmarkt umkrempeln will

Canva bietet seine Design-Suite Affinity jetzt gratis an – und rüttelt so weiter am Monopol der Creative Cloud. Ein Blick auf die Preis- und KI-Strategie des Startups.

Von Florian Zandt
8 Min.
Adobe im Visier: Wie Canva mit KI den Kreativmarkt umkrempeln will
Canva hat jetzt auch Affinity mit an Bord und macht Adobe damit noch mehr Konkurrenz. (Bild: JarTee / Shutterstock)

Wer Foto- und Bildbearbeitung sagt, muss auch Lightroom, Illustrator und Photoshop sagen. Seit Jahrzehnten gilt das Softwarepaket von Adobe, das seit 2013 nur noch im Abo-Format Creative Cloud existiert, als die erste Anlaufstelle für hauptberufliche Kreative und zahlungswillige Hobby-Designer:innen. Und auch wenn die Zielgruppe so ihre Probleme mit der Lizenzart und seit ein paar Jahren auch dem Fokus auf generative KI hat: Der Erfolg gibt der Firma recht. Alleine im vergangenen Quartal macht die Firma aus sechs Milliarden US-Dollar Umsatz rund zwei Milliarden Dollar Gewinn.

Florian Zandt

Als Redakteur für New Tech beschäftigt sich Florian Zandt intensiv mit allen Ausprägungen modernster Technologie und probiert neue Tools auch immer wieder selbst aus.
