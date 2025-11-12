Adobe im Visier: Wie Canva mit KI den Kreativmarkt umkrempeln will
Wer Foto- und Bildbearbeitung sagt, muss auch Lightroom, Illustrator und Photoshop sagen. Seit Jahrzehnten gilt das Softwarepaket von Adobe, das seit 2013 nur noch im Abo-Format Creative Cloud existiert, als die erste Anlaufstelle für hauptberufliche Kreative und zahlungswillige Hobby-Designer:innen. Und auch wenn die Zielgruppe so ihre Probleme mit der Lizenzart und seit ein paar Jahren auch dem Fokus auf generative KI hat: Der Erfolg gibt der Firma recht. Alleine im vergangenen Quartal macht die Firma aus sechs Milliarden US-Dollar Umsatz rund zwei Milliarden Dollar Gewinn.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Als Redakteur für New Tech beschäftigt sich Florian Zandt intensiv mit allen Ausprägungen modernster Technologie und probiert neue Tools auch immer wieder selbst aus.