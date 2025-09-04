Anzeige
News
Video-Editor: Adobe bringt Premiere gratis aufs iPhone – mit einem Haken

Adobe hat angekündigt, seinen Video-Editor Premiere kostenlos und ohne Werbung oder Wasserzeichen für iOS-Nutzer:innen verfügbar zu machen. Ende September 2025 soll Adobe Premiere fürs iPhone zum Download bereitstehen. Es gibt aber einen Haken.

Von Jörn Brien
1 Min.
Adobe Premiere iPhone
Adobe Premiere kommt aufs iPhone. (Bild: Shutterstock/BoxBoy)

Adobe bringt seine Videobearbeitungssoftware Premiere in wenigen Wochen auf das iPhone. Schon jetzt können Interessierte die iOS-App in Apples App-Store vorbestellen – Ende September 2025 würde dann ein automatischer Download erfolgen. Ab dann steht die App allen iOS-Nutzer:innen zum Download zur Verfügung.

Adobe Premiere fürs iPhone kostenlos nutzbar

Das Beste: Adobe Premiere soll für iPhone-Nutzer:innen kostenlos sein. Es werde keine Werbung und auch keine Wasserzeichen geben, wie der Hersteller mitteilt. Für die Basisfunktionen soll nicht einmal ein Adobe-Konto oder ein Login erforderlich sein, wie heise.de schreibt.

Das schreit natürlich nach einem Aber. Und tatsächlich gibt es mindestens einen großen Haken. So lässt sich Adobe Premiere in der iPhone-Version zwar zum Bearbeiten sowie zum lokalen Speichern oder zum Exportieren von Videos kostenlos und ohne Login nutzen.

KI und Cloud: Zusätzliche Funktionen kosten extra

Für Vieles, das darüber hinausgeht, müssen Nutzer:innen aber dennoch in die Tasche greifen. So ist ja eigentlich die Idee, dass Videoersteller:innen ein Projekt am Smartphone beginnen und dann am Desktop fortsetzen. Wer dafür Adobes Austauschplattform Frame.io verwenden will, benötigt dafür aber eine Konto mit Premiere-Abo und Cloud-Speicher.

Auch, wer bei der Erstellung oder Bearbeitung von Videos in der Premiere-iOS-App die Adobe-KI Firefly nutzen will, muss kostenpflichtige Credits erwerben. Das umfasst etwa die KI-gestützten Funktionen wie Soundeffekte oder Sprachverbesserung. Auch zusätzlicher Cloud-Speicher kostet extra.

Video-Editor: Viele gratis nutzbare Funktionen

In der Gratis-Nutzung enthalten ist derweil die aus der Desktop-Anwendung bekannte mehrspurige Timeline. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, Videos in 4K HDR zu bearbeiten. Die Anzahl der Video-, Audio- und Textspuren ist laut Adobe unbegrenzt – freilich abhängig von der Mobilhardware. Auch der Export zu Tiktok, Youtube Shorts oder Instagram ist per Fingertipp möglich.

Adobe kündigte außerdem an, künftig eine Android-Version der mobilen Premiere-Anwendung anbieten zu wollen. Einen konkreten Zeitpunkt für den Release nannte der Hersteller hier aber nicht.

