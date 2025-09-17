Anzeige
Wichtige Änderungen im Oktober: Kostenlose Echtzeitüberweisungen und Windows-10-Support-Ende

Neue Regeln bei Überweisungen und das Ende von Windows 10: Darauf müsst ihr euch im Oktober einstellen.

Quelle: dpa
2 Min.
Wichtige Änderungen im Oktober: Kostenlose Echtzeitüberweisungen und Windows-10-Support-Ende

Echtzeitüberweisungen müssen ab dem 9. Oktober flächendeckend möglich sein. (Foto: Alex Brylov/Shutterstock)

Gute Nachrichten gibt es im Oktober 2025 für Bankkunden. Sie können künftig Echtzeitüberweisungen tätigen, die nicht teurer sein dürfen als andere Überweisungen. Damit dürfte der schnelle Geldtransfer in vielen Fällen kostenlos über die Bühne gehen. Zusätzlich müssen Banken für mehr Sicherheit bei Überweisungen sorgen.

Sicherheit ist auch ein Thema für Computerbesitzer. Mitte Oktober läuft der Support für das Betriebssystem Windows 10 aus. Es gibt aber Möglichkeiten, weiterhin Updates zu erhalten.

Flächendeckende Echtzeitüberweisungen

Wer innerhalb des Euro-Raums Geld überweist, kann das ab dem 9. Oktober flächendeckend bei allen Banken in Echtzeit tun – und das zu jeder Zeit. Bereits seit dem 9. Januar müssen laut der entsprechenden EU-Verordnung alle Banken solche Echtzeitüberweisungen empfangen können. Sie dürfen zudem nicht teurer sein als andere Überweisungen.

Mehr Sicherheit für Bankkunden bei Überweisungen

Außerdem müssen Banken künftig bei Überweisungen im Euroraum vor der Freigabe prüfen, ob der Empfängername und die eingegebene IBAN mit den Daten des Zielkontos übereinstimmen. Der Zahlende wird binnen Sekunden über das Ergebnis des Checks informiert und kann auf dieser Basis entscheiden, ob er das Geld transferiert oder nicht. Die Banken müssen entsprechende EU-Vorgaben ab dem 9. Oktober umsetzen.

Windows 10 Support endet

Am 14. Oktober schickt Microsoft das bisher populärste PC-Betriebssystem der Welt – Windows 10 – in den Ruhestand. Das bedeutet, dass es keine kostenlosen Updates mehr für Windows 10 geben wird, mit denen neu entdeckte Schwachstellen ausgebügelt werden. Mit dem Support-Ende riskieren Nutzer dann, Opfer unentdeckter und nicht behobener Sicherheitslücken zu werden, wenn sie vorher nichts unternehmen.

Upgrade-Verweigerer verfügen aber noch über eine weitere Alternative, die sich Microsoft gut bezahlen lässt: Der Konzern bietet privaten Anwendern und gewerblichen Nutzern ein weiteres Jahr sogenannte Extended Security Updates (ESU) für 30 US-Dollar (rund 27 Euro) an.

Elektronische Patientenakte Pflicht für Ärzte

Ärztinnen und Ärzte sind ab Oktober verpflichtet, die elektronische Patientenakte (ePa) zu nutzen und neue Diagnosen und Befunde in der E-Akte abzulegen. Die ePA soll etwa den Dokumentenaustausch zwischen verschiedenen Arztpraxen oder mit Apotheken erleichtern.

(men)

MIT Technology Review Windows Windows 10
