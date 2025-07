Skalierbare Entsalzung: Dieses Aerogel macht aus Sonnenlicht und Meerwasser sauberes Trinkwasser

Einem Team von Forscher:innen um den Wissenschaftler Xi Shen von der Hongkong Polytechnic University in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ist ein bemerkenswerter Fortschritt gelungen. Sie haben ein neues Aerogel entwickelt, das mithilfe von Sonnenenergie Salzwasser effizient in Trinkwasser umwandeln kann.

Anzeige Anzeige

Die eigentliche Neuigkeit liegt dabei in der Lösung eines fundamentalen Problems, das bisherige Ansätze ausgebremst hat. Ihre Erkenntnisse haben die Forscher:innen im angesehenen Fachmagazin ACS Energy Letters publiziert.

Warum bisherige Ansätze oft im Labor blieben

Die Idee, Wasser durch poröse Materialien verdunsten zu lassen und den reinen Dampf aufzufangen, ist nicht neu. Solche solarthermischen Verdampfer nutzen die Sonnenstrahlung als einzige Energiequelle, um das Wasser zu erhitzen und den Prozess anzutreiben.

Anzeige Anzeige

Doch diese Methode hatte stets eine Achillesferse: die Skalierbarkeit. Sobald man die Verdampfer vergrößerte, um nennenswerte Mengen an Trinkwasser zu produzieren, sank ihre Effizienz drastisch. Der Grund: In großflächigen, dicken Materialien mit winzigen Poren wird der erzeugte Wasserdampf gleichermaßen gefangen und kann nicht schnell genug entweichen, was den gesamten Prozess verlangsamt.

Gefrorener 3D-Druck als Lösung

Genau hier setzt die Innovation des Teams aus Hongkong an. Das neue Aerogel, eine Komposition aus Zellulose-Nanofasern und Kohlenstoff-Nanoröhrchen, wird nicht auf herkömmliche Weise gefertigt. Stattdessen kommt ein Verfahren zum Einsatz, das die Forscher:innen „additives Gefrierdrucken“ nennen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dabei wird eine Paste Schicht für Schicht per 3D-Druck aufgetragen, wobei jede einzelne Lage unmittelbar nach dem Druck schockgefrostet wird. So entsteht eine hoch geordnete Struktur mit durchgehenden, vertikalen Kanälen und extrem dünnen Wänden. Diese Struktur sorgt dafür, dass der Wasserdampf ungehindert und schnell entweichen kann, unabhängig von der Gesamtgröße der Aerogel-Fläche.

Potenzial und offene Fragen

Die im Labor erzielten Ergebnisse sind vielversprechend. Laut der Studie behält das neue Aerogel auch bei größeren Flächen seine hohe Verdunstungsrate von über zwei Kilogramm pro Quadratmeter pro Stunde bei. Die Energieeffizienz soll bei über 80 Prozent liegen.

Anzeige Anzeige

Während herkömmliche Materialien bei der Skalierung einen Leistungsverlust von über 40 Prozent erleiden, soll dieser bei dem neuen Aerogel unter fünf Prozent liegen. Das macht es zu einem ernsthaften Kandidaten für den praktischen Einsatz.

Dennoch befindet sich die Entwicklung noch in einem frühen Stadium. In einem ersten Testaufbau konnten so einige Esslöffel Trinkwasser gewonnen werden. Wie der Projektleiter Xi Shen gegenüber dem Magazin Ars Technica erklärte, habe man die Leistung über eine Woche getestet und keine Verschlechterung festgestellt.

Eine definitive Aussage zur Lebensdauer des Materials und wie oft es ersetzt werden müsste, könne er aber bisher nicht treffen. Dafür seien nun Tests unter realen Bedingungen geplant, um die langfristige Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit des Materials zu erproben. Erst diese werden zeigen, ob das Verfahren den Sprung aus dem Labor in die großflächige Anwendung schaffen kann.

Mehr zu diesem Thema