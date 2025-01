Afeela 1: Sonys erstes E-Auto startet zu einem hohen Preis und nur in einem US-Staat

Sony-Honda-Mobility (SHM) hat fünf Jahre seit der Vorstellung seines Vision-Konzepts gebraucht, um das erste Elektrofahrzeug des Gemeinschaftsunternehmens an den Start zu bringen. Nun hat SHM es offiziell anlässlich der Consumer Electronics Show (CES 2025) im US-amerikanischen Las Vegas in den Vorverkauf geschickt. Allerdings kann es zunächst nur im US-Bundesstaat Kalifornien geordert werden.

Afeela 1 rollt ab 2026 durch Kalifornien

Afeela 1 heißt das Elektroauto. Optisch haben sich die SHM-Designer:innen starke Anleihen bei Tesla, Lucid und Mercedes-Benz gegönnt – preislich ebenso. Denn die günstigste Variante des Afeela 1, der sogenannte Origin, startet bei 89.900 US-Dollar und soll ab 2027 auf den Straßen zu sehen sein.

Für die Premiumversion namens Signature müssen ab 102.900 Dollar auf den Tisch gelegt werden. Dafür startet dessen Auslieferung bereits im kommenden Jahr 2026.

Langfristig bleibt es für Käufer:innen bei diesen Kosten nicht, denn die Fahrzeuge sind ab Kauf lediglich mit einem initialen dreijährigen Abonnement für eine Vielzahl an Fahrzeugfunktionen, darunter der Fahrassistent nach Level 2 Plus, ein KI-gestützter persönlicher Assistent und die 5G-Datenkonnektivität, ausgestattet. Vorerst reicht indes eine Anzahlung von 200 Dollar, um sich einen Platz auf der Warteliste zu sichern.

480 Kilometer Reichweite mit einer Ladung angestrebt

Hinsichtlich der Spezifikationen hält sich SHM in einer aktuellen Pressemitteilung sehr zurück. Wir erfahren allerdings, dass der Afeela eine „angestrebte“ Reichweite von bis zu 480 Kilometern haben soll und eine integrierte NACS-Ladeunterstützung für das Supercharger-Netzwerk von Tesla bieten wird.

Über die Vorbestellerseite des Fahrzeugs erfahren wir immerhin noch, dass der Afeela eine Batterie mit einem Energieinhalt von 91 Kilowattstunden, sowie zwei Motoren mit jeweils 180 Kilowatt Leistung aufweisen soll. Damit käme der Afeela auf eine Gesamtleistung von 490 PS.

Bei einem Energieinhalt von 91 Kilowattstunden erscheint die angestrebte Reichweite bei moderatem Fahrverhalten annähernd realistisch. Das entspräche einem für moderne Elektroautos durchaus üblichen Verbrauch von 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.

Die maximale Ladeleistung ist mit 150 Kilowatt am Schnelllader indes für ein Auto im angestrebten Preissegment nicht mehr zeitgemäß. Denkbar scheint, dass sich SHM an der starken Verbreitung der Tesla Supercharger V2 orientiert hat, die ohnehin nicht schneller als 150 Kilowatt laden lassen. Die Supercharger V3, die immerhin seit 2019 verstärkt installiert werden, leisten bis zu 250 Kilowatt. Wer seinen Afeela an der Wallbox lädt, kann die üblichen 11 Kilowatt anlegen.

Laut SHM-Chef Yasuhide Mizuno ist der auf der CES vorgestellte Prototyp als „fast fertig“ zu betrachten. In der Präsentation zeigte SHM ein Fahrzeug mit Bildschirmen über die gesamte Breite des Armaturenbretts, 40 Sensoren und Kameras für die halbautonome Fahrassistenz. Der Afeela soll demnach über Allradantrieb verfügen.

Integrierte Playstation treibt Augmented Reality an

Sehr viel Wert legt SHM offenbar auf die Integration von Augmented Reality und „virtuelle Welten“, die in das „Fahrerlebnis“ eingebettet sein sollen. Offenbar wird im Afeela eine vollwertige Playstation verbaut sein.

Ausdrücklich im Rahmen einer „Tech-Demo für diese Präsentation“ zeigte Mizuno die Sprachsteuerung des Afeela. Er rief das Fahrzeug über sein Smartphone auf die Bühne, indem er den Sprachbefehl „Come on out, Afeela“ benutzte.

Wann der Afeela in den übrigen US-Bundesstaaten vorbestellt werden kann, bleibt unklar. Der Markteintritt in Japan ist laut Mizuno für das Jahr 2026 geplant. Ob und wann der Afeela nach Europa kommt, ist ebenso unklar.